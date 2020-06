NOWE informacje o wyborach za granicą – komisje, sposób głosowania, REJESTRACJA, “zawiadomienie” • Na wybory można rejestrować się wyłącznie elektronicznie DO 16 CZERWCA. Przeczytaj uważnie poniższy artykuł i wejdź na podany na dole artykułu link. • W Toronto, Vancouver i Ottawie możliwe jest tylko głosowanie korespondencyje, gdzie pakiety są wysyłane pocztą. W Montrealu możliwe jest także odebranie pakietu osobiście w konsulacie! Inne trzy komisje – tyko wysyłka: This slideshow requires JavaScript. Oto mail, jaki dostaje wyborca, który zarejestrował się do “wyborów” 10 maja: ••• SYSTEM ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI WYBORCÓW Witamy w systemie elektronicznej rejestracji wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą. Szczegółowe wyjaśnienie zasad głosowania poza granicami kraju znajdą Państwo w informacji Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2020 r. o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/informacje/38196 – Prosimy o zapoznanie się z tą informacją przed dokonaniem zgłoszenia w systemie. Uwaga! W przypadku korzystania ze smartfonów (jeśli portal nie jest od razu widoczny w wersji mobilnej) należy użyć adresu https://ewybory.msz.gov.pl/m Przed przystąpieniem do rejestracji prosimy o przygotowanie: – numeru PESEL, – ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego (dowodu osobistego w przypadku gdy zamierzają Państwo oddać głos w obwodzie głosowania utworzonym w państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w państwie, na terytorium którego można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego.) Podczas rejestracji w systemie prosimy o dokładne sprawdzenie, czy komisja jest usytuowana w okręgu konsularnym, w którym będą Państwo przebywać w dniu głosowania. W przypadku problemów z określeniem okręgu konsularnego, prosimy o kontakt z konsulem w wybranej placówce dyplomatyczno-konsularnej. Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania w kraju będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu od konsula zaświadczenia o prawie do głosowania. Aby rozpocząć rejestrację należy nacisnąć przycisk poniżej, następnie po zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, wybrać kraj oraz komisję, w której chcą Państwo oddać swój głos. Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza – prosimy o dokładne przepisanie danych z dokumentu tożsamości (w pisowni imion i nazwiska, miejsca urodzenia proszę uwzględniać znaki diakrytyczne np. ą, ś, ł) i weryfikację ich poprawności przed ostatecznym zatwierdzeniem. Przy wpisywaniu adresu zamieszkania za granicą prosimy o podanie pełnych danych adresowych w formacie stosowanym przy korespondencji pocztowej W przypadku problemów z rejestracją poprzez stronę www, prosimy o bezpośredni kontakt z konsulem w wybranej placówce zagranicznej. Jeżeli zarejstrowałeś swój wniosek przed 10 maja i chcesz głosować korespondencyjnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy*, musisz dokonać zawiadomienia poprzez wypełnienie dodatkowego formularza na ewybory.msz.gov.pl do dnia 16 czerwca 2020 r. (ZMIEŃ SPOSÓB GŁOSOWANIA). Osoby, które nie dokonają zawiadomienia bądź dokonają tego po dniu 16 czerwca br. nie będą mogły wziąć udziału w wyborach i nie zostanie do nich przesłany pakiet wyborczy (art. 3 ust 9 ustawy). Osoby które zmieniają miejsce pobytu: Jeżeli od czasu dokonania zgłoszenia do spisu wyborców w wyborach zarządzonych na 10 maja 2020 r. zmieniłeś miejsce pobytu i nie przebywasz już w okręgu konsularnym bądź zamierzasz to zrobić przed datą wyborów, fakt ten należy zgłosić do dnia 16 czerwca 2020 r. konsulowi, który prowadzi spis wyborców do którego zostałeś zapisany. W tym celu skontaktuj się z urzędem konsularnym. Dane teleadresowe znajdziesz na stronie urzędu. W przypadku korzystania z korespondencji e-mail wpisz w tytule e-maila „Zmiana miejsca pobytu wyborcy”. TUTAJ można się rejestrować lub dokonać zaiwadomienia o sposobie głosowania, mając takie opcje: Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

