Dłuższy stan wyjątkowy, nowe zasady na lotnisku i inne codzienne uaktualnienia “Gazety” (1 czerwca)

Oto najnowsze informacje z 29 maja:

Kanada – 91 705 (29 maja – 89 412)

• W tym tygodniu miasto Toronto otwiera toalety w publicznych parkach, mówi burmistrz John Tory. Obiekty musiały najpierw zostać starannie wyczyszczone. Miasto zaleca ludziom noszenie masek w publicznych toaletach i mycie rąk przed wyjściem. Pojawią się też plakaty przypominające o zachowywaniu dystansu fizycznego. Wszystkie toalety będą gruntownie czyszczone raz w tygodniu, zgodnie z radą szefa ds. zdrowia publicznego w Toronto.

• Ontario wprowadza do użytku pierwszy mobilny punkt testowania na COVID-19 – specjalnie do tego przygotowany van. Pojawi się on na 1250 Markham Rd w Scarborough we wtorek od 9 do 5. Premier Doug Ford zachęca ludzi do poddawania się testom nawet jeśli mają łagodne objawy lub nie mają objawów.

• Ontaryjski Ombudsman Paul Dube rozpoczyna własne dochodzenie w sprawie sposobu, w jaki rząd premiera Douga Forda radził sobie z tragiczną sytuacją w domach opieki, w których prawie 1700 mieszkańców zmarło na COVID-19. Dube powiedział, że podjął decyzję o dochodzeniu po zeszłotygodniowym przerażającym raporcie o przerażających warunkach w pięciu domach, do których wysyłano wojskowe ekipy medyczne, w tym o pacjentach karmionych siłą do tego stopnia, że się dławią, czy pozostawionych w zabrudzonych pieluchach i wołających o pomoc.

• Premier Doug Ford naciska na przedłużenie stanu wyjątkowego COVID-19 w Ontario do 30 czerwca. Obecny stan wyjątkowy obowiązujący od 17 marca, wygasa we wtorek. Wększość konserwatystów Forda chce przedłużenia go o kolejne 28 dni. Poseł niezależny Randy Hillier (Larnark-Frontenac-Kingston) ma nadzieję zmusić rząd do podania uzasadnienia obywatelom.

• Nowe zasady na lotnisku Pearsona w Toronto: wszyscy pasażerowie i pracownicy lotniska są zobowiązani do noszenia przez cały czas osłon twarzy w sektorach publicznych lotniska. Lotnisko ograniczyło dostęp do terminali tylko do pasażerów podróżujących tego samego dnia, a także dyżurującyh pracowników lotniska. Osoby odprowadzające i witające podróżnych nie będą już mieli wstępu do terminali.

