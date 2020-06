Dr Jacek Kucharczyk: O powiązaniach prezydenta z Chinami należy mówić w kampanii

Jacek Kucharczyk: Wydaje się, że opinia publiczna i klasa polityczna oczekują, że tym razem te wybory się odbędą i sądzę, że tak się raczej stanie. Natomiast istnieją różne scenariusze awaryjne rozważane w PiS-ie. Jednym z takich scenariuszy, o którym się mówi w kuluarach politycznych, jest wprowadzenie stanu nadzwyczajnego i przesunięcie wyborów w sytuacji, gdyby zwycięstwo Andrzeja Dudy było zagrożone. Moim zdaniem taka decyzja może nastąpić między I a II turą.

Jeżeli chodzi o wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, co Pana zdaniem by to oznaczało dla procesu wyborczego i państwa?

Oznaczałoby to, że zarządzanie kryzysem zdrowotnym i gospodarczym jest całkowicie podporządkowane strategii utrzymania przy władzy partii rządzącej i Jarosława Kaczyńskiego, a co za tym idzie wszelkie zasady mogą być poświęcone dla realizacji tego celu. Swoją drogą, nie byłoby to zaskakujące, bo sama dyskusja wokół wyborów 10 maja pokazała, że wszelkie działania związane z pandemią można podporządkować maksymalizacji szans wyborczych Andrzeja Dudy. Gdyby PiS rzeczywiście zdecydował się na 90 dni ogłosić stan nadzwyczajny, to moim zdaniem byłaby to dość desperacka gra, żeby zyskać na czasie i najprawdopodobniej oznaczałoby to wystawienie nowego kandydata, gdyż taka decyzja de facto stanowiłaby wotum nieufności wobec obecnego kandydata PiS-u.