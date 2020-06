Działo się (240). Tydzień w tym co naprawdę ważne.

Kolejny tydzień (17-23 czerwca) przynosi – jak zazwyczaj – przegląd wydarzeń z przeszłości. Ograniczamy się w zasadzie do zdarzeń, związanych z nauką, techniką, kulturą – czyli z tym, co naprawdę ważne dla postępu cywilizacji. Zupełnie incydentalnie omawiamy wydarzenia polityczne.

Kryterium wyboru informacji chyba nie istnieje, a w każdym razie jest ogromnie subiektywne. Czasami skupiamy się na faktach tylko ciekawych, intrygujących albo po prostu zabawnych.

Oto te fakty:

17 czerwca

1767 – We Francji tzw. bestia z Gévaudan zagryzła 19-letnią Jeanne Bastide, swą 104. i ostatnią ofiarę. Stworzenie zostało zaliczone do kryptyd (po ludzku: stworzeń bajecznych) wskutek braku identyfikacji zoologicznej. W okresie od 30 czerwca 1764 roku do 19 czerwca 1767 roku odnotowano 157 (według niektórych źródeł 179) ataków bestii, w tym 104 ze skutkiem śmiertelnym. Bestia napadała na dzieci i młodzież oraz na kobiety. Sprawozdania z epoki donoszą, że nigdy nie zginęła osoba płci męskiej powyżej 18 roku życia. Dziś wygląda na to, że temu samemu stworowi przypisano mnóstwo przypadków o całkowicie innych przyczynach i sprawcach.

1919 – Niemiecki pilot Franz-Zeno Diemer na samolocie DFW F37 wzbił się na rekordową wówczas wysokość 9760 m.

1939 – W Wersalu odbyła się ostatnia publiczna egzekucja we Francji. Na gilotynie został ścięty działający we Francji niemiecki seryjny morderca Eugène Weidmann.

18 czerwca

1178 – Pięciu mnichów z Canterbury zaobserwowało eksplozję, wywołaną prawdopodobnie upadkiem meteorytu na obrzeżu niewidocznej strony będącego tuż po nowiu Księżyca. Śladem po uderzeniu może być krater Giordano Bruno.

1815 – 100 dni Napoleona: w bitwie pod Waterloo Napoleon Bonaparte poniósł ostateczną klęskę. Do dziś trwają dyskusje, kto wówczas zawinił – i czy klęska była wynikiem błędu po jednej stronie, czy genialnej taktyki po drugiej.

1928 – Tego samego dnia: Amerykanka Amelia Earhart została (jako pasażerka) pierwszą kobietą, która przeleciała samolotem nad Atlantykiem i norweski badacz polarny Roald Amundsen zaginął bez śladu w Arktyce.

19 czerwca

1678 – Zostało wydane orzeczenie rządu Francji, nakazujące spalenie całego nakładu dzieła Histoire critique du Vieux Testament księdza i biblisty Richarda Simona, w którym m.in. podał on w wątpliwość Mojżeszowe autorstwo Pięcioksięgu. Jak zazwyczaj w takich wypadkach polecenie wykonano nie do końca. Kilka egzemplarzy ocalało i już w trzy lata później dzieło zostało wznowione poza Francją. Potem zdobyło znaczny rozgłos i było tłumaczone na wiele języków. Tak to bywa z próbami cenzurowania kultury i nauki. Ale rozmaici macherzy od zarządzania tymi dziedzinami nieustannie próbują. Oczywiście, tylko się ośmieszają.

1900 – Została zarejestrowana Fundacja Nobla. Z tej okazji wyrazy sympatii dla Olgi Tokarczuk.

1978 – W amerykańskiej prasie ukazał się pierwszy komiksowy odcinek z serii przygód kota Garfielda Jima Davisa. Tak powstała kolejna ikona popkultury. W 1978 roku komiks był drukowany w 41 gazetach, obecnie jest ich już ok. 2000 na całym świecie. Garfield jest grubym, leniwym, zapatrzonym w siebie kotem, który kocha lasagne, nie cierpi poniedziałków i pająków. Jest egocentryczny i ma skłonność do sadyzmu i sarkazmu.

20 czerwca

451 – W bitwie na Polach Katalaunijskich Rzymianie i Wizygoci odnieśli zwycięstwo nad Hunami i zatrzymali ich najazd na zachodnią Europę. Właściwie nie do końca wiadomo, kim byli owi Hunowie; z pewnością jednak nie było to plemię germańskie (niekiedy Niemców nazywano w czasie I wojny Hunami, ale to była przenośnia). Pierwszy opisał ich Ptolemeusz, lokalizując Hunów pośród ludów europejskiej Sarmacji. Obecnie uważa się, że Hunowie żyli na wschód od Morza Azowskiego, na stepach południowej Rosji lub być może nawet dalej na wschodzie.

1819 – Amerykański statek „Savannah” przypłynął do Liverpoolu kończąc jako pierwszy parowiec rejs transatlantycki. Dziś parowców już od dawna nie ma…

1970 – Amerykanin Dave Kunst wyruszył z Waseca w Minnesocie w pierwszą zakończoną sukcesem pieszą wyprawę dookoła świata. Wyprawa zakończyła się w tym samym miejscu – 5 października 1974. Dave rozpoczął podróż wraz z bratem Johnem, który zginął 21 października 1972 w wyniku postrzału podczas napadu rabunkowego dokonanego przez afgańskich bandytów. Dave, który również ucierpiał podczas napadu przeżył udając martwego.

21 czerwca

1834 – Amerykanin Cyrus McCormick (założyciel spółki McCormick Harvesting Machine Co., która w 1902 stała się częścią International Harvester Company) uzyskał patent na żniwiarkę. Wynalazek Cyrusa otrzymał wiele nagród i medali, a sam wynalazca został wybrany członkiem korespondencyjnym Francuskiej Akademii Nauk „za dokonanie dla rolnictwa, więcej niż jakikolwiek inny człowiek”. Wynalezienie żniwiarki uczyniło rolnictwo o wiele bardziej wydajnym i spowodowało światowe przeniesienie się siły roboczej z farm do miast. W 1851 r. żniwiarka otrzymała Złoty Medal na Wielkiej Wystawie w Londynie. Cyrus McCormick ma swój pomnik przed kampusem Washington and Lee University w Lexington w Wirginii.

1851 – W Londynie została rozegrana tzw. nieśmiertelna partia szachów między Adolfem Anderssenem a Lionelem Kieseritzkym. W tej partii Anderssen wygrywa mimo straty gońca w ruchu 11., obu wież po 18. ruchu oraz hetmana w 22. Poświęcił obie wieże, by pokazać, że dwie aktywne figury są warte więcej niż tuzin śpiących w domu. Anderssen zademonstrował identyczne podejście w innej partii, tzw. partii wiecznozielonej.

1948 – Na pierwszym komputerze opartym na architekturze von Neumanna, Manchester Small-Scale Experimental Machine, uruchomiono pierwszy zapisany w pamięci program komputerowy.

22 czerwca

1611 – Geograf Henry Hudson i jego syn John wraz z ośmioma towarzyszami podróży zostali wysadzeni ze statku przez zbuntowaną załogę na wybrzeżu dzisiejszej Zatoce Hudsona w Kanadzie, po czym zaginęli bez śladu.

1946 – Po raz pierwszy w historii zwykła przesyłka pocztowa została przetransportowana do celu przez samolot odrzutowy.

2012 – Zakończono produkcję Mazdy RX-8, ostatniego samochodu napędzanego silnikiem Wankla. Była produkowana od 2007 roku. Miała moc do 250 KM. Silnik otrzymał w 2003 roku nagrodę „International Engine of the Year”. Ale nie wytrzymał śrubowania norm zanieczyszczenia środowiska…

23 czerwca

1868 – Amerykanin Christopher Sholes (1819-1890) opatentował pierwszą zdatną do wykorzystania praktycznego maszynę do pisania. Sholes stworzył też układ klawiszy na maszynie do pisania znany jako QWERTY, który obecnie używany jest w klawiaturze komputerowej. Ten układ klawiszy powstał, by zapobiegać sytuacji, gdy przy szybkim pisaniu dwa ramiona z czcionkami zachodziły na siebie. Scholes zaprojektował układ, który rozdzielał najczęściej występujące w języku angielskim pary znaków.

1943 – Urodził się Vinton Gray Cerf – amerykański informatyk, uważany za jednego z ojców Internetu. Ukończył studia matematyczne w Stanford University, doktoryzował się z nauk komputerowych na Uniwersytecie Kalifornijskim. W latach 1976-1982 Cerf odegrał kluczową rolę w opracowaniu protokołu modelu TCP/IP, czyli podstawowych zasad przekzywania informacji przez Internet. W 1992 roku założył stowarzyszenie Internet Society, którego członkiem ma zaszczyt być również niżej podpisany. Obecnie pracuje nad Interplanetary Protocol, który ma być standardem radiowo-laserowej komunikacji międzyplanetarnej, odpornej na degradację sygnału. Jest od 2005 roku wiceprezesem Google.

2006 – W należącym do Steve’a Irwina Australia Zoo w Queensland padła w wieku ponad 170 lat samica żółwia słoniowego o imieniu Harriet, przywieziona przez Karola Darwina z Wysp Galapagos.

Wyszperał Bogdan Miś

Wszystkie ilustracje i fakty pochodzą z zasobów Wikipedii. Opinie i komentarze autora.