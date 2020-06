Przekroczona granica 1000 i 100 000 zgonów, ekonomia i handel w Kanadzie w czasach z COVID-19 oraz inne uaktualnienia “Gazety” (18 czerwca)

Oto najnowsze informacje z 18 czerwca:

Kanada – 100 220 (15 czerwca – 99 467)

źródło

• W czwartek odnotowano 1000. śmiertelną ofiarę COVID-19 w Toronto. Tego samego dnia liczba śmiertelnych ofiar w Kanadzie przekroczyła 100 000. Minęły prawie trzy miesiące od zarejestrowania pierwszego zgonu w Toronto (był to mężczyzna w wieku 70 lat, który wrócił po podróży do Wielkiej Brytanii), a burmistrz John Tory ogłosił stan wyjątkowy. Wówczas liczba zarażonych ciągle rosła do ponad 200 nowych przypadków dziennie i planowano pełne zamknięcie miasta. Czwartek był 14. dniem dni z rzędu kiedy liczba przypadków spadała, co było jednym z warunków przejścia z fazy 1 do fazy 2 otwarcia. W czwartek były tylko 73 nowe przypadki.

• Nowe badanie opinii publicznej przeprowadzone online pokazuje, że mieszkańcy Quebecu są najbardziiej w Kanadzie przekonani, że pierwsza fala pandemii COVID-19 się skończyła, pomimo zdecydowanie największej liczby przypadków COVID-19. 54% ankietowanych w Quebecu uważa, że pierwsza fala się skończyła, w porównaniu do 47% w Kolumbii Brytyjskiej, 41% w Ontario i 39% w Kanadzie Atlantyckiej. Mieszkańcy Quebecu również najmniej wierzą, że nadejdzie druga fala wirusa – tak uważa 67 procent, w porównaniu z 78 procentami w Ontario i 80 procentami w Kanadzie Atlantyckiej.

• Yves Giroux, urzędnik ds. budżetu w parlamencie w swoim nowym raporcie mówi, że tegoroczny deficyt federalny może sięgnąć 256 miliardów dolarów z powodu pandemii COVID-19. To wynik połączenia szacunkowej kwoty 169 miliardów dolarów federalnych wydatków na pomoc nadzwyczajną i historycznego spadku produkcji gospodarczej. Gospodarka może się wkurczyć o 6,8 procent w 2020 roku, co jest najgorszym wynikiem od 1981 roku i dwa razy wyższym niż rekordowy wynik 3,2 procent z 1982 roku. Poziom deficytu jest tylko o 3,8 miliarda dolarów wyższy niż wcześniejsze prognozy Giroux z powoduc lepszych perspektyw gospodarczych w drugiej połowie roku, które równoważą niektóre nowe wydatki. Wcześniej Giroux szacował, że gospodarka może się skurczyć o 12 procent w 2020 roku. Dzień wcześniej premier Justin Trudeau obiecał dostarczyć szacunkowej oceny finansów federalnych 8 lipca, co pozwoli na krótkoterminowe prognozy. Prognozy długoterminowe nie są możliwe z powodu niepewności co do kierunku rozwoju gospodarki w nadchodzących miesiącach i latach – wszystko zależy od pandemii.

• Statistics Canada informuje, że sprzedaż hurtowa spadła w kwietniu o rekordowe 21,6 procent do 49,8 miliardów dolarów. Największy spadek zanotowano w sektorze motoryzacyjnym oraz w dziedzinie części samochodowych. Sprzedaż hurtowa spadła do najniższego poziomu od lipca 2013 r.

NA ŚWIECIE:

Stan na godz. 19.33:

16 czerwca:

• wszystkie przypadki na świecie – 8 152 885

• wszystkie zgony – 441 407