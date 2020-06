Jarosław Kaczyński: Andrzej Duda musi być prezydentem

Andrzej Duda musi być prezydentem; to dobry prezydent, to człowiek, który angażuje się w zmiany i je rozumie, potrafi walczyć i walczy twardo – podkreślił na Zjeździe Klubów “Gazety Polskiej” prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zjazd odbywa się online, w związku z pandemią koronawirusa.

Kaczyński wskazywał, że obecnie rzeczą najwyższej wagi jest to, aby Polska “mogła dalej iść drogą dobrych zmian”. By to trwało, by nie wrócił bałagan, to wszystko, co jest związane z rządami naszych politycznych przeciwników – mówił prezes PiS.

Nie jest jeszcze tak, że tego co zrobiono nie można było cofnąć. Musimy doprowadzić do takiego stanu naszej ojczyzny, Polski, by te zmiany były już nie do cofnięcia, a to wymaga jeszcze wielu przedsięwzięć, wielu zmian – mówił.