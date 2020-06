Porady ogrodnicze Jana Ogrodnika “Nie tylko o trawniku”

Pochodząca z Ameryki Południowej Angelonia na światowych giełdach ogrodniczych po raz pierwszy pojawiła się dopiero w połowie lat 90. dwudziestego wieku. Do Kanady dotarła niedawno, podobnie zresztą jak i do większości krajów z umiarkowanym klimatem.

Z około 30 gatunków rosnących w ramach tego rodzaju w praktyce do uprawy trafił jeden: Angelonia wąskolistna (bot. A.Angustifolia). Właściwie powinniśmy powiedzieć, że nie do “uprawy”, ale raczej do “hodowli”. To co obecnie spotykamy na rynku ogrodniczym, to uzyskane przez hodowców mieszańce.

W naszym klimacie Angelonia to roślina jednoroczna – jest ona natomiast byliną w strefach od 9 do 11, czyli na południu USA. U nas sadzonki można kupić wiosną w wielu lokalnych ośrodkach ogrodniczych. Stosunkowo łatwo ją rozpoznać, bo ma ona charakterystyczne wzniesione ku górze, gładkie i ulistnione pędy. Ulistnienie to przypomina przy tym bardzo liście wierzby, ale brzegi listków są zębate i dość ostre. Natomiast uszkodzone liście delikatnie pachną jabłkami. Ogólny wygląd rośliny może być jednak dosyć różny w zależności od napotkanej odmiany. Część odmian jest wyraźnie niższa i o bardziej zwartym pokroju. Bywają jednak odmiany o luźniejszym, rozpierzchłym pokroju. Ich pędy są na szczęście na tyle mocne, że rośliny nigdy nie mają tendencji do pokładania się.

Kwiaty Angelonii mają typową budowę – mają otwarty środek i są zawsze umieszczone wzdłuż górnej części pędu. Wyglądem przypominają trochę skrzyżowanie miniaturowych petunii z lwimi paszczami. Pojedyncze kwiaty nieco różnią się w budowie lecz większość z nich ma minimum 2,5 cm średnicy. Ponieważ kwitną rozwijając się systematycznie od dołu ku górze, to czas ich kwitnienia jest dosyć długi. W ciepłe lata sięga nawet do dwóch miesięcy. Podczas zakupów warto zwrócić uwagę na gęstość kwiatów na pędzie. O ile na rabatach te o smuklejszym kształcie bardziej się sprawdzą, to do pojemników warto wybierać bardziej krępe rośliny. Oto ogólna charakterystyka spotykanych w handlu odmian:

Wysokość: od 25 do 50 cm.

Termin kwitnienia: u nas zależny od temperatury i nasłonecznienia. W ciepłe, słoneczne lata większość odmian już w czerwcu rozpocznie obfite kwitnienie.

Kolor kwiatów: od różu poprzez karmin po fiolet. Do tego trzeba dodać jeszcze wiele odcieni tych kolorów, a także kwiaty dwukolorowe.

Stanowisko: ponieważ jest to roślina kochająca wysokie temperatury, to nie mamy innej alternatywy jak tylko sadzenie jej zawsze w pełnym słońcu.

Jeśli zdecydujemy się na uprawę Angelonii w gruncie, to postarajmy się zapewnić jej dostatek składników pokarmowych, najlepiej w postaci organicznej. W zatem w miejscu gdzie będzie sadzić się rozsadę, warto przekopać ziemię mieszając ją kompostem. Wzbogacenie ziemi o próchnicę zawarta w kompoście pozwoli również ziemi zachować więcej wilgoci. O ile zadomowiona już Angelonia jest dość odporna na suszę, to sadzonki wymagają stale wilgotnej gleby. Roślina uwielbia wysokie temperatury – nie spieszmy się zatem zbytnio z jej sadzeniem. Sadzimy ją w lekko już ogrzaną ziemię i kiedy wiemy, że nocą też jest w miarę ciepło.

Właśnie wymagania temperaturowe Angelonii powinny skłonić nas, aby raczej przeznaczyć ją do uprawy w pojemnikach. Jako podłoże dajemy wówczas standardową ziemię do kwiatów (ang. potting soil). Najlepszym rozwiązaniem byłaby ziemia zawierająca nawozy o przedłużonym działaniu, bo takiego podłoża nie musimy już potem nawozić. Natomiast w przypadku zastosowania standardowych nawozów do pierwszego nawożenia przystępujemy po 6 tygodniach. W momencie pojawienia się pierwszych maleńkich pączków zmieniamy nawóz na ten bardziej specjalistyczny dla roślin kwitnących (NPK: 15-30-15) i kwitnienie rośliny wspieramy dając go co tydzień rozcieńczony o połowę. Podlewanie przy uprawie pojemnikowej jest podobne jak u większości roślin. Młode sadzonki powinny mieć podłoże delikatnie wilgotne później rośliny podlewamy gdy 3-4 centymetrowa warstwa ziemi wyraźnie przeschnie.

Jeśli mamy natomiast chłodne i mokre lato, to postawmy pojemnik tak aby miał jak najwięcej słońca, a równocześnie był chroniony przed deszczem. Ta roślina najlepiej kwitnie bowiem, gdy temperatury nie spadają poniżej 200C. Każdy spadek poniżej tego odbije się na jakości kwitnienia. W naturze Angelonia jest byliną – posiadacze ogrodów zimowych oraz południowych parapetów mogą zatem spróbować ją przezimować. Wówczas w środku jesieni z grządki wykopujemy roślinę i wsadzamy ją do doniczki. Doniczkowane rośliny przez pierwszy przenosiny na noc do pomieszczenia gdy temperatura na zewnątrz spadanie do około 150C. W ciągu dnia jest bowiem jeszcze na tyle ciepło, że mogą one stać na zewnątrz. Potem już, gdy temperatura obniży się dalej rośliny przemieszczamy na stałe do ciepłego i jak najwidniejszego miejsca. Niestety, w naszych warunkach w okresię jesieni bywa na tyle ciemno, że nawet słoneczny parapet nie gwarantuje udanego przechowania. Nie należy zatem winić siebie, jeżeli nam się nie uda, ale trzeba mieć sporą satysfakcję gdy się nam powiedzie. Potem, dopiero w marcu rośliny przesadzamy do świeżej ziemi i czekamy. Wynosimy na zewnątrz, gdy naprawdę jest już bardzo ciepło.

Rozmnażanie Angelonii z nasion jest raczej trudne. Do wschodów potrzebuje ona temperatury podłoża od 20-24 st. C. Nasion nie przykrywamy natomiast wcale ziemią. Po około 2 tygodniach pojawi się około 12 % wschodów. Te dane mówią jak korzystnym byłoby spełnienie wszelkich kryteriów, aby jednak rośliny przezimować. Z przezimowanych roślin można tez pobierać sadzonki wierzchołkowe i po zanurzeniu końcówek w ukorzeniaczu (ang. roots) do roślin zielnych sadzimy je do wilgotnego i ciepłego podłoża. Ukorzeniają się one dość łatwo pod warunkiem, że zachowamy temperaturę podłoża nie niższą aniżeli 20 st. C. Pamiętajmy jednak zawsze, że co innego to temperatura powietrza, a zupełnie co innego to temperatura wilgotnego podłoża i że ta druga jest zawsze o kilka stopni niższa. Kiedy sadzonki mają więcej aniżeli 3 węzły uszczykujemy wierzchołek. Można to zrobić drugi raz, kiedy nowe przyrosty też mają trzy węzły.

Choroby i szkodniki: jeśli produkcja rozsady i początki uprawy przypadnie nam na chłodną i dość ciemną wiosnę zmniejszamy lub zaprzestajemy wówczas nawożenia, aby nie promować nadmiernego wyciągania się na długość. Nam chodzi raczej o krótką, krępą i rozgałęzioną rozsadę, a nie wydłużone cienkie badyle. Poza tym nadmiar azotu w tym właśnie czasie ułatwi pojawienie się szarej pleśni.

Uwaga: Poza kwiatami na rabaty i do wszelkiego typu pojemników, można Angelonię wykorzystywać również na kwiat cięty. Na ogół utrzymują one świeżość w wazonie nawet do około jednego tygodnia.