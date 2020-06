Z Konsulem z Ottawy rozmawiamy o wyborach, a potem sprawdzamy

Po beznadziejnych próbach skontaktowania się z Konsulatem RP w Toronto (to nie te czasy kiedy my jako media mieliśmy łatwy i bezpośredni kontakt do wszystkich konsuli w naszej placówce dyplomatycznej), po pozostawieniu na dziwnej skrzynce głosowej prośby o kontakt, postanowiłam skorzystać z kontaktu z konsulem Jackiem Bryniakiem w Ambasadzie RP w Ottawie, z którym już poprzednio rozmawiałam w sprawie wyborów. Miał mało czasu, co zaznaczył na początku rozmowy, ale mimo to udzielił mi nieco informacji.

Zapis mojej rozmowy z panem konsulem Bryniakiem:

Małgorzata P. Bonikowska: Dzwonią do nas czytelnicy, którzy skarżą się, że nie są w stanie dodzwonić się do konsulatu w Toronto, a było zapewnienie, że na wybory można się również rejestrować telefonicznie.

Konsul Jacek Bryniak: Zgadzam się z panią. Na pewno zastanawiała się Pani z czego to może wynikać, a wynika to z tego, że jest znacznie więcej telefonów, niż osób, które fizycznie mogą te telefony odbierać. Dlatego w informacji podawaliśmy szereg innych metod potwierdzenia rejestracji.

M.P.B.: Ja dzwonię do Pana w imieniu osób, które są starsze i nie posługują się komputerami. W momencie kiedy dzwonią do konsulatu, albo nie można się tam dodzwonić albo w ogóle nie ma żadnej informacji w sprawie wyborów.

Konsul Jacek Bryniak: Ja to rozumiem. Natomiast jak wspomniałem, to nie jest jedyna metoda powiadomienia konsula. Jeżeli w konsulacie jest np. 5 pracowników, którzy odbierają telefony, a dzwoni np. szósta osoba, to ta osoba sie nie dodzwoni.

M.P.B.: Panie Konsulu, ale można by było chociażby nagrać dla dzwoniących informację, że mogą się nagrać – wiadomość po polsku. W Konsulacie w Toronto nie można uzyskać żadnej informacji, nawet ja jako media. Moje drugie pytanie: dlaczego postanowiono, że w Montrealu, mimo że w Quebecu jest najwięcej zarażeń, można osobiście odebrać pakiety wyborcze i osobiście je zwrócić, a nie można tego np. zrobić w Toronto, Ottawie czy Vancouver?

Konsul Jacek Bryniak: To już musiałaby Pani zapytać konsula w Montrealu.

M.P.B.: A czy istnieje jakakolwiek możliwość, żeby ludzie mogli jednak przynieść pakiety w Toronto bezpośrednio do konsulatu?

Konsul Jacek Bryniak: Jeśli konsul wydał obwieszczenie, w którym to uniemożliwiono, no to nie ma takiej możliwości.

M.P.B.: Pan rozumie, że my nie będziemy mogli zagłosować, dlatego że w ciągu 6 dni poczta nie jest w stanie w obie strony przesłać pakietów?

Konsul Jacek Bryniak: A dlaczego Pani mówi o 6 dniach? 6 dni to jest minimalny termin, w którym konsul ma przesłać pakiety, ostatni termin. To nie oznacza, że konsul nie będzie wysyłał ich wcześniej.

M.P.B.: Czyli możliwe, że konsul wyśle nam te pakiety wcześniej?

Konsul Jacek Bryniak: Ja chciałbym zwrócić Pani uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Proponowałbym szczegółowe zapoznanie się z przepisami, a najlepiej z kalendarzem wyborczym, bo jeśli zwróci Pani uwagę na kalendarz wyborczy, to do 15 czerwca PKW przyjmuje jeszcze kandydatów na prezydenta. 15 czerwca jeszcze nie będzie wzoru karty do głosowania. Ja chciałbym Panią zapewnić, że zarówno my w Ottawie jak i konsulowie w Montrealu, Toronto i Vancouver robią wszystko co w ich mocy, żeby te wybory przeprowadzić zgodnie z przewidzianymi do tego celu przepisami i zgodnie z terminami, które są podane w kalendarzu wyborczym i jak najszybciej to zrobić. Zapewniam Panią, że nie ma żadnej złej woli w tej materii.

M.P.B.: Taką mamy nadzieję. Czyli jednym słowem nie wiemy dlaczego Montreal został potraktowany inaczej?

Konsul Jacek Bryniak: To nie Montreal został potraktowany inaczej. Każdy konsul, włącznie ze mną, miał możliwość podjęcia takiej decyzji.

M.P.B.: To w takim razie czym było uzasadnione to, że Państwo nie pozwalacie na „drop off box“ w konsulacie czy przy wejściu do konsulatu?

Konsul Jacek Bryniak: Proszę mieć na uwadze to, że żeby móc wogóle przeprowadzić wybory na terenie Kanady musieliśmy mieć zgodę władz kanadyjskich. Chorwaci np. mieli mieć wybory 4 i 5 lipca, a ponieważ ich wybory są wyłącznie stacjonarne dostali odmowę i wybory się nie odbędą na terenie Kanady. Nasze wybory mogły się odbyć wyłącznie pod warunkiem głosowania korespondencyjnego. Natomiast ja, konsul w Toronto i konsul wVancouver podjęliśmy decyzję o tym, żeby nie można było odbierać ani dostarczać pakietów osobiście właśnie z powodu tego, żeby nie narażać się niepotrzebnie na krytyczne uwagi władz kanadyjskich. Proszę sobie teraz wyobrazić sytuację, że przed konsulatem w Toronto ustawia się w dniu wyborów kolejka np. 500 osób, które chcą dostarczyć pakiety. To byłoby olbrzymim zagrożeniem i utrudnieniem i byłoby niezgodne z lokalnymi ograniczeniami.

M.P.B.: Mnie ciekawi dlaczego Montreal jest w innej sytuacji.

Konsul Jacek Bryniak: To jest pytanie do konsula w Montrealu tak naprawdę. Ja jestem w stanie tylko spekulować dlaczego to mogło być. Może liczba osób zarejestrowanych jest na tyle niska, że konsul uważa, że będzie mógł kontrolować ruch. Trudno mi powiedzieć. Nasze działania, obwieszczenia, są z tzw. dobrej woli, nie ze złej woli i wynikają nie z „widzi mi się“ konsula tylko są oparte o zagrożenia i ryzyka wynikające z lokalnych przepisów. Jeżeli konsul w Montrealu postanowił wziąć na siebie odpowiedzialność tego ryzyka, to ma do tego prawo. Ja postanowiłem tego ryzyka nie podejmować i konsul w Toronto w zupełnie uzasadniony sposób, w mojej ocenie, podjął taką decyzję, jak i konsul w Vancouver.

M.P.B.: Czyli Pan uważa, że decyzja konsula w Montrealu nie była zbyt rozsądna?

Konsul Jacek Bryniak: Nie twierdzę tego, w ogóle tego nie twierdzę, bo nie wiem jakie były argumenty konsula, które przemawiały za tym i absolutnie nie będę tego komentował, bo to nie jest moja rola.

M.P.B.: Czy ja mogę poprosić w imieniu ludzi, którzy do nas dzwonią, żeby może jeszcze na te parę dni kiedy ludzie mogą się rejestrować zmienić nagranie w placówkach dyplomatycznych? Żeby dzwoniąc tam, ludzie słyszeli, że jeżeli chcesz się zarejestrować na wybory – zostaw wiadomość. I żeby nie przechodzili do jakiejś anonimowej skrzynki, gdzie instrukcje są po angielsku: „This is mailbox number 75347…“

Konsul Jacek Bryniak: Ja to rozumiem. Natomiast jeżeli chodzi o ottawski okręg konsularny, który ja obsługuję, nie otrzymałem jeszcze żadnych zgłoszeń, że są jakiekolwiek trudności w zapisaniu się. W ogóle mnie nie dziwi, że są problemy tego typu na terenie Toronto, bo tam mówimy o tysiącach zgłoszeń. W przypadku pozostałych urzędów to są setki tylko i dlatego bardzo bym prosił podejść z wyrozumiałością do tego tematu. Jeśli mogę coś zasugerować – jeżeli ma Pani dane osobowe tych osób i są to osoby, które się zarejestrowały wcześniej do wyborów i chciałyby się, że tak powiem, przekwalifikować na te wybory korespondencyjne, to te osoby nie muszą same tego robić, ale może ktoś z rodziny może wejść na tę stronę internetową i je zgłosić.

M.P.B.: Szkoda, że nie możemy też mieć wpływu na to, żeby Państwo zrozumieli, że warto by było zmienić takie nagrania.

Konsul Jacek Bryniak: Ja odpowiadam za nagrania w naszym urzędzie tu, w Ottawie. W tej sprawie proponowałbym kontakt z konsulem w Toronto.

M.P.B.: Nie ma takiej możliwości. Niestety konsul w Toronto jest niedostępny.

Konsul Jacek Bryniak: Proszę pani, ja nie każę Pani dzwonić do konsula, tylko zgłosić to jako swój wniosek. Może to Pani również zrobić e-mailowo na skrzynkę e-mailową placówki.

M.P.B.: Mam jeszcze ostatnie pytanie. Są osoby, które zostały zgłoszone jako osoby, które chcą zasiadać w komisjach obwodowych.

Konsul Jacek Bryniak: Mówi Pani o osobach, które się zgłosiły same z siebie czy na podstawie zgłoszeń pełnomocników wyborczych?

M.P.B.: Zostały zgłoszone przez swoje ugrupowania polityczne jako osoby, które chcą być członkami komisji.

Konsul Jacek Bryniak: Pani mówi o zgłoszeniu kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej zgłoszone przez pełnomocnika wyborczego, tak?

M.P.B.: Tak.

Konsul Jacek Bryniak: Ja na przykład mam taką sytuację. Trzymam w ręku zgłoszenie kandydata na członka Obwodowej Komisji Wyborczej na przewidzianym przepisami formularzu, gdzie zgłoszony został pan, który ma być członkiem Komisji Obwodowej tu u mnie w Ottawie, zgłoszony przez Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP pana Rafała Trzaskowskiego.

M.P.B.: Właśnie o tych osobach mówię.

Konsul Jacek Bryniak: Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest świadome, że są takie zgłoszenia, natomiast zwracam uwagę, że zgodnie z przepisami termin nadsyłania takich wniosków upłynął 20 dnia przed wyborami, czyli 8 czerwca. Ja mam to zgłoszenie z 10 czerwca, a mejlem zostało wysłane dopiero dzisiaj (12 czerwca – przyp. red.). Będziemy się zastanawiać jak do tego podejść. Ministerstwo zinterpretuje to na pewno w jakiś sposób i zaleci co mamy w tej sprawie zrobić. Natomiast gdyby Pani mnie pytała odnośnie przepisów, to są to zgłoszenia złożone, moim zdaniem, po terminie. Czy te osoby będą mogły brać udział w komisjach, będziemy decydować w najbliższych dniach.

M.P.B.: Do 8 czerwca Pan i każdy z panów konsuli powinien był dostać te informacje z Warszawy, tak?

Konsul Jacek Bryniak: Zgodnie z uchwałą PKW z tego to wynika, natomiast jeszcze raz powtarzam, że nie chciałbym wyrokować w tej sprawie. Będziemy się zastanawiać jak to rozwiązać.

M.P.B.: Dziękuję bardzo za rozmowę.

Konsul Jacek Bryniak: Proszę bardzo i mam nadzieję, że trochę Pani pomogłem.

Sprawdziłam i oto co znalazłam:

W całej Kanadzie na wybory zarejestrowało się do popołudnia nieco ponad 4 tysiące osób, a zatem nie ma mowy o TYSIĄCACH osób dzwoniących do Konsulatu w Toronto. Nieprawdą jest jakoby kalendarz wyborczy wymagał, aby członkowie komisji obwodowych byli zgłoszani przez komitety wyborcze kandydatów na Prezydenta RP do 8 czerwca. 12 czerwca podany jest jako ostatni dopuszczalny termin ich zgłaszania, a zatem zgłoszenie, o którym mówił konsul J. Bryniak, nie było zgłoszeniem po terminie.

Kalendarz wyborczy wyraźnie stanowi, że do 12 czerwca 2020 r. możliwe jest składanie przez komisarzy wyborczych wniosków dotyczących zgłoszeń kandydatów na członków okręgowych komisji wyborczych. Patrz punkt 3 poniżej:

