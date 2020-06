Kto może przylatywać do Kanady i jakie są dalsze kroki?

Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella”

Ostatnio w mediach pojawiły się informacje, że wprawdzie Amerykanie nie mogą przyjechać do Kanady np. w odwiedziny do członków rodziny czy innych bliskich, to Kanadyjczycy jednak mogą w tych samych celach wybrać się do USA – byle nie drogą lądową (np. samochodem), ale samolotem – proszę bardzo! Natomiast co do wjazdów do Kanady z USA to czytałam o turystach z Teksasu, którzy spędzają wakacje w Banff w Albercie, a przybyli tam swoim samochodem nie mając żadnych problemów z wjazdem do Kanady, ponieważ powiedzieli służbie granicznej, że tylko przejeżdżają przez Kanadę w drodze na Alaskę.

Jak wiemy, w Teksasie jest ogromna liczba przypadków zakażeń wirusem COVID-19. Wychodzi na to, że luki prawne, tzw. kruczki, pozostawiają otwartą granicę pomiędzy USA i Kanadą pomimo restrykcji w poruszaniu się w celach rekreacyjnych. Restrykcje te w chwili obecnej obowiązują do 21 czerwca br. i warto śledzić, czy będą przedłużone.

Omówmy więc ogłoszone w ubiegłym tygodniu instrukcje kto może przyjeżdżać (przylatywać) do Kanady i co musi zrobić jak już się tutaj znajdzie:

Kto może przyjechać/przylecieć (najnowsze informacje z 8 czerwca 2020)

Członkowie rodziny obywateli kandyjskich oraz stałych mieszkańców Kanady, którzy nie mają objawów zarażenia się wirusem COVID-19, jeżeli przyjeżdżają tu aby być ze swoją rodziną na minimum 15 dni oraz mają plan odbycia 14-dniowej kwarantanny.

Oto lista takich członków rodziny, którzy mogą przyjechać/przylecieć do Kanady:

Małżonek lub partner obywatela lub stałego mieszkańca Kanady Dziecko obywatela lub stałego mieszkańca Kanady lub dziecko małżonka lub partnera obywatela lub stałego mieszkańca Kanady (musi spełniać warunki defnicji „dziecka na utrzymaniu rodziców” wg definicji prawa imigracyjnego Kanady) Dziecko osoby z punktu 2. powyżej Rodzic lub przybrany rodzic obywatela lub stałego mieszkańca Kanady lub jego małżonka lub partnera Opiekun nieletniego (tutaj nie ma podanego wyjaśnienia, o jakiego „nieletniego” chodzi czy jakie zasady obowiązują, aby spełniać warunki jako „opiekun” – jeżeli ktoś jest w takiej sytuacji, radzę dokładnie dowiedzieć się zanim kupi się bilet do Kanady).

Ważne jest aby pamiętać, że powyższe zasady nie dotyczą członków rodziny osób, które przebywają w Kanadzie jako turyści, studenci lub pracownicy – członkowie rodzin tych osób wciąż mają zakaz wjazdu do Kanady.

Co jeszcze jest ważne:

– każda prowincja Kanady ma własne zasady, trzeba się z nimi zapoznać, ponieważ różnią się one

– plan kwarantanny musi być bardzo dokładnie przygotowany i wyjaśniony, łącznie z podaniem swojego adresu i numeru kontaktowego w Kanadzie.

Najdokładniejsze szczegóły zarządzenia rządowego Kanady można znaleźć tutaj:

https://orders-in-council.canada.ca/attachment.php?attach=39166&lang=en

Jeszcze jedna ważna porada:

Radzę przyjeżdżającym do Kanady ściągnąć aplikację ArriveCAN App – bardzo skraca czas oczekiwania po przylocie oraz ułatwia kontakt z pracownikami na granicy

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice.html#f

Izabela Kowalewska

Konsultant Imigracyjny

Ważne: informacje zawarte w moich artykułach ważne są tylko w momencie pisania i mogą zmienić się bez uprzedzenia. Radzę zawsze traktować informacje tu zawarte tylko jako podstawado poszukania konkretnych, najnowszych informacji.

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tym cyklu nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Można do mnie dzwonić do biura: 416-414-2426, lub przesłać e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com

Od ponad 25 lat zajmuję się prawem imigracyjnym Kanady i pomagam w rozwikłaniu wielu kompleksowych problemów.

Izabela Kowalewska jest czlonkiem ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) oraz (CAPIC) Canadian Association of Professional Immigration Consultants.