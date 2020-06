Legia może już w ten weekend zostać mistrzem Polski W meczu kończącym 32 kolejkę piłkarskiej ekstraklasy Śląsk Wrocław pokonał Cracovię 3:2 i wszystkie bramki padły w drugiej połowie. Bohaterem meczu został młodzieżowiec Przemysław Płacheta, strzelec dwóch bramek. W sumie we Wrocławiu w jednym meczu padło 5 bramek a w całej kolejce 17. W żadnej dotychczasowej kolejce piłkarze nie oddali równie mało strzałów celnych co w tej. Jak na tak źle wyregulowane celowniki, jednak zupełnie nie najgorzej wypadła liczba goli. Piłka łącznie zatrzymywała się bowiem w sieci siedemnaście razy. Czyli niemal co trzecia próba posłana w światło bramki była nie do zatrzymania dla golkiperów. Z trzech pierwszych drużyn w tabeli żadna w tej kolejce nie strzeliła gola. Z racji wypracowanego zapasu wszystkie zachowały jednak swoje pozycje. Co więcej Legia Warszawa nawet powiększyła przewagę nad Piastem Gliwice z dziesięciu do jedenastu punktów. To największa różnica między liderem, a wiceliderem od 30. kolejki sezonu 2007/2008 (14 punktów Wisły Kraków nad Legią). Wojskowi zostali też pierwszą ekipą otwierającą tabelę, która utrzymała dwucyfrową przewagę nad ekipą z drugiej pozycji od 29.-30. kolejki sezonu 2013/2014 (wtedy: Legia Warszawa 10 punktów nad Lechem Poznań). W ten sposób Wojskowi już w najbliższy weekend mogą zapewnić sobie czternaste w historii klubu mistrzostwo Polski, co będzie równoznaczne z wyrównaniem rekordu w liczbie takich tytułów, znajdującego się aktualnie w posiadaniu Górnika Zabrze i Ruchu Chorzów. Warunki są dwa: sobotnie zwycięstwo nad Piastem i brak pełnej puli w niedzielę dla Lecha Poznań. Na dole natomiast matematyczne szanse na utrzymanie utracił ŁKS Łódź. Następni dwaj spadkowicze mogą zostać wyłonieni najwcześniej w 34. serii spotkań. Wyniki spotkań 32. kolejki: Grupa mistrzowska (24-25.06) Lechia Gdańsk – Piast Gliwice 1:0 (0:0) Lech Poznań – Pogoń Szczecin 0:0 Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa 0:0 Śląsk Wrocław – Cracovia 3:2 (0:0) Grupa spadkowa (23.06) Korona Kielce – Raków Częstochowa 0:1 (0:1) Arka Gdynia – Zagłębie Lubin 3:2 (2:1) Wisła Kraków – Wisła Płock 1:0 (1:0) ŁKS Łódź – Górnik – Zabrze 1:3 (0:1) Tabela ekstraklasy po 32 kolejce spotkań: Z R P Z/S P 1 Legia Warszawa 20 4 8 65:30 64 2 Piast Gliwice 16 5 11 36:29 53 3 Lech Poznań 14 11 7 57:29 53 4 Śląsk Wrocław 14 10 8 45:37 52 5 Lechia Gdańsk 13 10 9 42:42 49 6 Jagiellonia Białystok 13 9 10 43:40 48 7 Cracovia 14 4 14 42:34 46 8 Pogoń Szczecin 12 10 10 29:32 46 9 Górnik Zabrze 12 11 9 45:41 47 10 Raków Częstochowa 14 5 13 42:44 47 11 Zagłębie Lubin 11 8 13 52:49 41 12 Wisła Płock 10 9 13 37:51 39 13 Wisła Kraków 11 5 16 39:50 38 14 Arka Gdynia 8 9 15 31:49 33 15 Korona Kielce 8 6 18 23:41 30 16 ŁKS Łódź 5 6 21 27:57 21 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

