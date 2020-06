Legia Warszawa coraz bliżej tytułu PKO BP Ekstraklasa weszła w decydującą fazę. 31. kolejka rozgrywek przyniosła kilka nieoczekiwanych wyników i aż sześć czerwonych kartek. Legia Warszawa w niedzielę potwierdziła, że porażka z Górnikiem Zabrze w ostatniej kolejce to tylko jednorazowa wpadka. Wicemistrzowie Polski pewnie pokonali Śląsk Wrocław 2:0 i umocnili się na fotelu lidera. Bohaterem stołecznego klubu okazał się Walerian Gwilia, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Śląsk kończył mecz w dziesiątkę, bo drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał Diego Zivulic. Niedzielną porażką wrocławianie przedłużyli niechlubną serię meczów bez zwycięstwa na stadionie Legii. Ostatni raz triumfowali tam w 2013 roku w Pucharze Polski. Kolejną świetną wiadomością dla fanów warszawskiego klubu jest bez wątpienia porażka Piasta Gliwice. Dzięki potknięciu bezpośredni rywali w walce o mistrzostwo, Legia ma już 10 punktów przewagi i pewnie zmierza po tytuł. Pogromcą zespołu Waldemara Fornalika okazał się Lech Poznań, który grając całą drugą połowę w osłabieniu, wygrał w Gliwicach 2:0. Ozdobą meczu było trafienie z rzutu wolnego Jakuba Modera. Drugiego gola strzelił Pedro Tiba. Kolejorz do pierwszej Legii traci 11 punktów. W innym meczu grupy mistrzowskiej Cracovia przegrała na własnym stadionie z Jagiellonią Białystok 1:2 i mocno skomplikowała sobie walkę o europejskie puchary. Podopieczni Michała Probierza przegrali kolejny mecz i tracą już sześć punktów do miejsca gwarantującego grę w kwalifikacjach Ligi Europy. “Pasy” w dziewięciu ostatnich ligowych spotkaniach, wygrały tylko raz. Niechlubną serię kontynuuje też Pogoń Szczecin, która w niedzielę przegrała u siebie z Lechią Gdańsk 0:1. Decydującego gol strzelił Kenny Saief. Takim samym rezultatem zakończył się też mecz inaugurujący 31. kolejkę. W grupie spadkowej Zagłębie Lubin pokonało ŁKS Łódź po bramce Damjana Bohara. Łodzianie powoli zaczynają już żegnać się z Ekstraklasą. Na siedem kolejek przed końcem tracą 14 punktów do miejsca gwarantującego utrzymanie. Na szczęście dla nich, żaden z bezpośrednich rywali nie wygrał w tej serii gier. Walcząca o utrzymanie Korona Kielce przegrała z Górnikiem Zabrze 2:3. Nieliczni kibice, którzy pojawili się na trybunach nie mogli narzekać na emocje. Prowadzenie zmieniało się aż trzykrotnie. Ostatecznie jednak triumfowali podopieczni Marcina Brosza, którym zwycięstwo w ostatniej minucie meczu zapewnił Igor Angulo. Sąsiadująca z Koroną w tabeli Wisła Kraków również nie potrafiła wygrać. W sobotę musiała uznać wyższość Rakowa (1:3) i straciła okazję na odskoczenie od strefy spadkowej. Biała Gwiazda na tę chwilę ma pięć punktów przewagi nad szóstym miejscem. Wygrać nie udało się też Arce Gdynia, która mimo dobrej gry, bezbramkowo zremisowała z Wisłą Płock. Wyniki 31. kolejki, 19-21.06, po podziale na grupy GRUPA MISTRZOWSKA Piast Gliwice – Lech Poznań 0:2 (0:0) Pogoń Szczecin – Lechia Gdańsk 0:1 (0:1) Cracovia – Jagiellonia Białystok 1:2 (0:1) Legia Warszawa – Śląsk Wrocław 2:0 (1:0) GRUPA SPADKOWA Zagłębie Lubin – ŁKS Łódź 1:0 (1:0) Górnik Zabrze – Korona Kielce 3:2 (1:0) Wisła Płock – Arka Gdynia 0:0 Raków Częstochowa – Wisła Kraków 3:1 (1:0) Tabela PKO Ekstraklasy po 31. kolejce: Pozycja Drużyna M Z R P Bramki Punkty 1. Legia Warszawa 31 20 3 8 65:30 63 2. Piast Gliwice 31 16 5 10 36:28 53 3. Lech Poznań 31 14 10 7 57:29 52 4. Śląsk Wrocław 31 13 10 8 42:35 49 5. Jagiellonia Białystok 31 13 8 10 43:40 47 6. Cracovia 31 14 4 13 40:31 46 7. Lechia Gdańsk 31 12 10 9 41:42 45 8. Pogoń Szczecin 31 12 9 10 29:32 45 9. Górnik Zabrze 31 11 11 9 42:40 44 10. Raków Częstochowa 31 13 5 13 41:44 44 11. Zagłębie Lubin 31 11 8 12 50:46 41 12. Wisła Płock 31 10 9 12 37:50 38 13. Wisła Kraków 31 10 5 16 38:50 35 14. Korona Kielce 31 8 6 17 23:40 30 15. Arka Gdynia 31 7 9 15 28:47 30 16. ŁKS Łódź 31 5 6 20 26:54 21 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

