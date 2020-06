Legii na ostatniej prostej do kolejnego tytułu Cztery czołowe drużyny piłkarskiej ekstraklasy w 33. kolejce zremisowały, co oznacza, że w ścisłej czołówce nic się nie zmieniło i Legia Warszawa jest coraz bliżej tytułu. Do walki o drugą pozycję, po trzecim z rzędu zwycięstwie, włączyła się Lechia Gdańsk. Cztery kolejki przed zakończeniem sezon legioniści mają 65 pkt i aż o 11 wyprzedzają broniący tytułu Piast Gliwice i Lecha Poznań. Zespół trenera Aleksandara Vukovica z mistrzostwa mógł się cieszyć już w niedzielę, ale musiałyby zostać spełnione dwa warunki. Nie został spełniony ten, który zależał od stołecznej drużyny – nie pokonali oni Piasta, a szlagier przy Łazienkowskiej zakończył się wynikiem 1:1. Gospodarze zagrali bez leczących kontuzje Jose Kante, Vamary Sanogo i Marko Vesovica, natomiast do gry wrócił już Tomas Pekhart. W 55. minucie drugą żółtą kartkę (w ciągu zaledwie kilkudziesięciu sekund) zobaczył obrońca Piasta Bartosz Rymaniak i goście musieli grać w dziesiątkę. Mimo to chwilę później to oni objęli prowadzenie – za faul Pawła Wszołka sędzia Szymon Marciniak podyktował rzut karny, który pewnie wykorzystał Jorge Felix. To 15. ligowy gol Hiszpana w obecnym sezonie. Od tego momentu Legia ruszyła do ataków, a wyrównała dopiero w 84. minucie po strzale głową 18-letniego Macieja Rosołka. Sędzia Szymon Marciniak czekał chwilę z uznaniem tego trafienia, aby upewnić się, czy piłka całym obwodem minęła linię bramkową. Chwała drużynie za to, że wróciła do gry po utracie bramki. Na pewno zasłużenie ten mecz zremisowała. Bo wydaje mi się, że byłoby ogromnie niesprawiedliwie, gdybyśmy dzisiaj przegrali – przyznał trener Legii Aleksandar Vukovic. W trzech meczach z Legią w tym sezonie drużyna z Gliwic zdobyła aż siedem punktów. W fazie zasadniczej dwukrotnie pokonała warszawski zespół – u siebie 2:0, a na wyjeździe 2:1. W niedzielę we Wrocławiu zmierzyły się czwarty i trzeci zespół w tabeli – mimo że Lech dwa razy prowadził, to Śląsk zdołał dwukrotnie wyrównać i skończyło się 2:2. “Kolejorz” po restarcie sezonu przegrał tylko raz – na otwarcie z Legią 0:1. Duńczyk Christian Gytkjaer zdobył 21. gola w sezonie i wyraźnie prowadzi w klasyfikacji strzelców. Drugiego gola dla przyjezdnych uzyskał z rzutu karnego coraz pewniej radzący sobie w ekstraklasie Jakub Moder. Odpowiedzieli hiszpański obrońca Israel Puerto i Jakub Łabojko. Za tydzień, w 34. kolejce, w Poznaniu dojdzie do klasyku Lech – Legia. Będzie to kolejna szansa warszawian, by zapewnić sobie tytuł. W Poznaniu świętowali zdobycie ostatniego mistrzostwa – dwa lata temu. Największym wygranym tej serii jest Lechia. Gdańska drużyna po dwóch golach Łukasza Zwolińskiego w drugiej połowie wygrała w Białymstoku z Jagiellonią 2:1. Piłkarze trenera Piotra Stokowca w fazie finałowej mogą się pochwalić kompletem punktów i tracą już tylko dwa do Piasta i Lecha oraz jeden do Śląska. Z kolei Zwoliński po wznowieniu rywalizacji po przymusowej przerwie spowodowanej koronawirusem uzyskał już sześć bramek i wspólnie z Gytkjaerem są najskuteczniejsi w tej części sezonu. Coraz klarowniejsza sytuacja jest w dolnej ósemce. Już we wtorek szansę utrzymania stracił definitywnie ŁKS, a wszystko wskazuje, że los łódzkiego beniaminka podzieli Korona. Bliska spadku jest także Arka. Łodzianie w sobotę przegrali w Płocku z Wisłą 0:2 i była to ich piąta kolejna porażka. Bez punktów z wyjazdów wróciły też inne ekipy ze strefy spadkowej – kielczanie ulegli Zagłębiu Lubin 1:2, a gdynianie przegrali 2;3 z Rakowem Częstochowa, który odniósł czwarte zwycięstwo z rzędu. W sobotę sytuacja Korony i Arki stała się jeszcze trudniejsza, bowiem po trzy punkty zaksięgowały będące przed nimi Wisły – z Płocka i Krakowa. Ta druga wygrała w Zabrzu 1:0, co oznaczało pierwszą porażkę Górnika od czasu wznowienia sezonu po przymusowej przerwie. W pierwszej połowie kontuzji, uniemożliwiającej dalszą grę, doznał doświadczony piłkarz “Białej Gwiazdy” i reprezentacji Polski Jakub Błaszczykowski. Zajmujący 12. miejsce piłkarze z Płocka mają 42 punkty, a 13. drużyna z Krakowa – 41. Obie mogą już powoli myśleć o następnym sezonie w ekstraklasie, bowiem zdecydowanie wyprzedzają 14. Arkę – 33 pkt i 15. Koronę – 30. W spotakaniu kończącym 33 kolejkę spotkań Cracovia odniosła pierwsze zwycięstwo w grupie mistrzowskiej. “Pasy” pokonały Pogoń Szczecin 2:1 i były to jak dotąd pierwsze trzy punkty Cracovii w fazie mistrzowskiej. Obie drużyny rozpoczynały spotkanie z identycznym dorobkiem punktowym i matematycznymi szansami awansu na pozycję premiowaną udziałem w kwalifikacjach do Ligi Europy. Po 90 minutach meczu w Krakowie bliżej tego celu znalazła się Cracovia, która wygrała pierwszy raz od czterech spotkań. Wyniki 33. kolejki spotkań Grupa spadkowa Raków Częstochowa – Arka Gdynia 3:2 (2:0) Zagłębie Lubin – Korona Kielce 2:1 (1:1) Wisła Płock – ŁKS Łódź 2:0 (2:0) Górnik Zabrze – Wisła Kraków 0:1 (0:0) Grupa mistrzowska Legia Warszawa – Piast Gliwice 1:1 (0:0) Jagiellonia Białystok – Lechia Gdańsk 1:2 (1:0) Śląsk Wrocław – Lech Poznań 2:2 (0:1) Cracovia – Pogoń Szczecin 2:1 (1:0) Tabela ekstraklasy piłkarskiej po 33 kolejce spotkań: 1. Legia Warszawa 33 67 66-31 20-5-8 2. Piast Gliwice 33 54 37-30 16-6-11 3. Lech Poznań 33 54 59-31 14-12-7 4. Śląsk Wrocław 33 53 47-39 14-11-8 5. Lechia Gdańsk 33 52 44-43 14-10-9 6. Cracovia 33 49 44-35 15-4-14 7. Jagiellonia Białystok 33 48 44-42 13-9-11 8. Pogoń Szczecin 33 46 30-34 12-10-11 9. Raków Częstochowa 33 50 45-46 15-5-13 10. Górnik Zabrze 33 47 45-42 12-11-10 11. Zagłębie Lubin 33 44 54-50 12-8-13 12. Wisła Płock 33 42 39-51 11-9-13 13. Wisła Kraków 33 41 40-50 12-5-16 14. Arka Gdynia 33 33 33-52 8-9-16 15. Korona Kielce 33 30 24-43 8-6-19 16. ŁKS Łódź 33 21 27-59 5-6-22

