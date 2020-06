Nieruchomości – nowy wizerunek

Dziś nieco więcej o nowych trendach projektowania wnętrz: w każdym roku projektanci starają się coś zmienić, wprowadzić nowe linie, kolory; często widzę, że pomysły zaczerpywane są albo ze starszych pomysłów, albo są kombinacją nowego ze starym.

W tym roku wydaje się, że innego rodzaju krzywizny będą dominowały w projektowaniu wnętrz. Dotyczyć to ma wszelkiego rodzaju otworów: drzwi, wnęk, przejść, ale też wykorzystanie dotychczas stosowanych materiałów typu drewno, różnego rodzaju tekstylia, a nawet elementy trzcinowe, w połączeniu ze sobą w sposób zupełnie nowy.

Jednym z nowych pomysłów jest wbudowywanie, czy też instalowanie różnej formy wnęk, przeznaczonych czy do siedzenia, czy też do umieszczania przedmiotów domowych, często też w wykorzystaniem wnęk okiennych; nawet zasłaniając częściowo okna, tworząc w ten sposób nowego typu przestrzeń.

Innym pomysłem architektonicznym jest zastosowanie zupełnie nowego typu łuków. Jest to pomysł pączkujący, który ma wiele zastosowań oraz kształtów. Stosować go można do nowych form czy to okien, drzwi, a także bezdrzwiowych przejść z jednego pomieszczenia w drugie. Natomiast jeśli nie możemy takich elementów zastosować, spróbujmy jedynie zawiesić np. element kolisty w postaci lustra, czy innego przedmiotu dekoracyjnego.

Kształty mebli: nowym pomysłem są meble pogrubione, formy wręcz grube. Lecz również formy krzywizny, formy teoretycznie asymetryczne, takie zapożyczone z lat 70-tych. A więc formy zaokraglone będą dominującym trendem w tym roku. Innym elementem będą formy zapożyczone z przyrody, kształty wręcz organiczne, bardziej naturalne, ale sprawiające wrażenie abstrakcyjne.

Jeśli chodzi o kolorystykę, to poza niebieskim, coraz częściej widzimy zakurzoną zieleń: od oliwkowego do pistacjowego. Jest to kolor wyciszony, zwłaszcza dla osób, które lubią kolory bardziej neutralne. Widzimy również powrót do drewnianych elementów pokrycia ścian, co kiedyś tak bardzo było modne; można użyć tu paneli drewnianych, przyozdabiających nie tylko ściany, ale też sufity, lecz stosować je można nie tylko w pokojach, lecz w innych pomieszczeniach, jak łazienki czy kuchnie. Taki element będzie ocieplał nasze pomieszczenie.

Przy przedmiotach dekoracyjnych często stosowane będą takie, które tworzone są z dodatkiem elementów włochatych, od lat już pokazywanych przez artystów zajmujących się dekoracjami. Są to przeważnie przedmioty upiększające ściany, ale też mające zastosowanie w dywanach, zakrywających podłogi.

Płytki ceramiczne, kafle, bedą miały formę bardziej wyeksponowaną, podobną nieraz do takich stosowanych np. w wykładaniu powierzchni w metrze, czy innych powierzchniach publicznych. Często będą to asymetryczne kształty, połączone ze sobą, sprawiające wrażenie bardzo modernistyczne, nowoczesne.

Częstym elementem upiększającym naszą przestrzeń będą małe “ogródki” wewnątrz pomieszczeń, co stwarzać będzie tendencje powrotu do natury. A więc coraz więcej elementów zielonych, różnej formy kwiatów czy roślin w naszych pomieszczeniach.

Jak już pisałem w poprzednim artykule, wprowadzanych jest wiele elementów trzcinowych do różnej formy mebli, np. szafek kuchennych, oparć krzeseł itd. Lecz również jutowych dywanów, a także przedmiotów wykonanych z trawy morskiej, chociażby do produkcji lamp.

Powyższe pomysły na pewno dodadzą nam powodów do nieco innego spojrzenia na wystrój naszego mieszkania, domu. Powodzenia życzymy!

Ryszard Sobolewski

