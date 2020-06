Piłkarze ekstraklasy wznowili rozgrywki W pierwszej kolejce po wznowieniu rozgrywek piłkarze strzelili aż dwadzieścia cztery gole, co daje średnią trzech bramek na mecz. Z tego aż pięć ekip trafiało przynajmniej trzy razy. Już drugi raz w trwającym sezonie goście wygrali ponad połowę spotkań. W tym gronie znalazła się między innymi Legia Warszawa, która pokonała na wyjeździe Lecha Poznań 1:0. Była to już siedemnasta wygrana tego zespołu. Po dwudziestu siedmiu kolejkach w najwyższej polskiej lidze ostatni raz taki wynik w całej stawce uczestników zmagań zanotowali także Wojskowi w edycji 2013/2014. Dzięki temu utrzymali przewagę ośmiu punktów w tabeli. Poprzednio co najmniej tak duży zapas w dwóch kolejnych seriach spotkań lider nad następną ekipą ze stawki posiadał w listopadzie 2015 roku, gdy na czele znajdował się Piast Gliwice. Wojskowi są już pewni, że w rundzie zasadniczej nie spadną poniżej drugiej lokaty. Po następnym spotkaniu mogą sobie zapewnić zaś końcowy triumf w tej fazie. Bardzo bliski zagwarantowania sobie udziału w Grupie A w finałowych zmaganiach jest również obrońca tytułu mistrzowskiego – Piast Gliwice. W miniony weekend okazał się jedyną drużyną z miejsc 2.-6., która nie straciła dystansu do Wojskowych. Definitywnie szansę na grę w górnej połowie tabeli w bieżącej edycji zmagań utraciły natomiast trzy ostatnie ekipy. Pierwszy raz od 27 października w PKO Bank Polski Ekstraklasie został odnotowany hat-trick. To już szósty taki wyczyn w bieżącym sezonie, co stanowi dwa razy większą sumę od wyniku z edycji 2018/2019. Jego autorem został Flavio Paixao. Dzięki temu Portugalczyk wyśrubował rekordy w największej liczbie goli strzelonych wśród obcokrajowców w Ekstraklasie (78), jak i goli strzelonych w Lechii Gdańsk (54). Jednocześnie włączył się na dobre do rywalizacji o tytuł króla strzelców w bieżących rozgrywkach. Do lidera, Christiana Gytkjaera, traci bowiem już tylko dwa trafienia. Podobnie jak Jorge Felix, który również w ten weekend poprawił swoje konto bramkowe. Ma on samodzielnie najwięcej spotkań z golem (12), jak i trafień w meczach u siebie (10) w całej stawce. Paixao jest najstarszym autorem hat-tricka (35 lat 8 miesięcy 1 dzień) w Ekstraklasie od Marcina Robaka w październiku 2018 roku (35 lat 10 miesięcy 2 dni). Pobił natomiast rekord wśród obcokrajowców w tej kategorii, należący dotąd do jego rówieśnika Igora Angulo (33 lata 7 miesięcy). Ale w tej kolejce mieliśmy też powiew młodości w klasyfikacji snajperskiej. Bartosz Białek dzięki strzałowi posłanemu w sieci Pogoni Szczecin w piątek został bowiem najmłodszym zawodnikiem z serią trzech meczów ze zdobyczą bramkową (18 lat 6 miesięcy 18 dni) od Marka Saganowskiego (wtedy ŁKS Łódź) na przełomie marca i kwietnia 1996 roku! Wówczas popularny “Sagan” liczył sobie zaledwie 17 lat 5 miesięcy 10 dni. Napastnik KGHM Zagłębie Lubin pozostaje jednocześnie najlepszym snajperem wśród graczy urodzonych w XXI wieku (6 goli). W tej kolejce znalazł się jednak nawet młodszy zdobywca bramki od niego – Dawid Kocyła. Stał się on już już dziesiątym piłkarzem, który przyszedł na świat w bieżącym stuleciu z trafieniem w najwyższej polskiej lidze. Arka Gdynia była naprawdę wyjątkowo blisko pierwszego triumfu nad Lechią Gdańsk w Ekstraklasie. Prowadziła nawet 2:1 i – na trzy minuty przed końcem – 3:2. Ostatecznie jednak pozostała bez punktu. W doliczonym czasie gry szalę zwycięstwa na korzyść Lwów Północy przechylił Flavio Paixao. W ciągu 45 minut drugiej połowy w tym spotkaniu padło aż siedem goli, z tego cztery po rzutach karnych. Ostatnio równie często sędzia wskazywał na “wapno” w jednym spotkaniu najwyższej ligi 18 maja 2019 roku, gdy mierzyły się Wisła Kraków i Miedź Legnica. Nigdy dotąd w obecnym stuleciu nie udało się natomiast strzelić czterech goli z “jedenastek” w meczu Ekstraklasy! W ogóle zaś w rozgrywkach zostało wykorzystanych już trzynaście rzutów karnych z rzędu. Po raz drugi w tym sezonie trzy drużyny strzeliły co najmniej cztery gole. Poza Lechią udało się to również Koronie Kielce (4:1 z Wisłą Płock) i Piastowi Gliwice. Mistrzowie Polski dzięki wygranej 4:0 nad Wisłą Kraków wyrównali rekord swojego najwyższego zwycięstwa w Ekstraklasie. W tym momencie – wraz z Jagiellonią Białystok – legitymują się też najdłuższą serią zwycięstw (po trzy). Najdłużej bez porażki pozostają natomiast Duma Podlasia ex aequo z Rakowem Częstochowa (po cztery mecze). Wyniki 27 kolejki piłkarskiej ekstraklasy: Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa 1:1 (0:0) Piast Gliwice – Wisła Kraków 4:0 (2:0) Lech Poznań – Legia Warszawa 0:1 (0:1) Wisła Płock – Korona Kielce 1:4 (1:2) Cracovia – Jagiellonia Białystok 0:1 (0:0) Lechia Gdańsk – Arka Gdynia 4:3 (0:0) Pogoń Szczecin – Zagłębie Lubin 0:3 (0:3) ŁKS Łódź – Górnik Zabrze 0:1 (0:1) Tabela Ekstraklasy po 27 kolejkach spotkań: Lp. Drużyna M. Pkt. Bramki 1 Legia Warszawa 27 54 55-26 2 Piast Gliwice 27 46 32-25 3 Śląsk Wrocław 27 43 35-30 4 Cracovia 27 42 35-26 5 Lech Poznań 27 42 45-26 6 Pogoń Szczecin 27 41 27-26 7 Lechia Gdańsk 27 41 36-36 8 Jagiellonia Białystok 27 40 36-35 9 Raków Częstochowa 27 37 33-38 10 Zagłębie Lubin 27 36 44-40 11 Górnik Zabrze 27 36 35-36 12 Wisła Płock 27 36 33-45 13 Wisła Kraków 27 31 33-42 14 Korona Kielce 27 29 19-31 15 Arka Gdynia 27 25 25-41 16 ŁKS Łódź 27 20 25-45 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Najpopularniejsze artykuły: Majątek Szumowskiego. “Fakt” pokazał,… Morawiecki sugeruje paraliż państwa w przypadku… UWAGA: Komunikat MSZ o lotach powrotnych do Polski z… WYBORY W KANADZIE – dla “Gazety”… Liczby rosną, Air Canada zmienia zasady i inne…





Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.