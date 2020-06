Projektowanie wnętrz na rok 2020, jakie trendy?

Z cyklu: Domowe ciekawostki

Co przedstawiać będą nowe wzorce na ten rok? A więc wielu projektantów wnętrz na rok obecny odstępuje od bardzo mocnych, jaskrawych kolorów, w kierunku bardziej stonowanej, bardziej rozmytej palety kolorów. Kolory bardziej stonowane po prostu są bardziej przyciemniane, aby stracić niesamowitą jaskrawość, która obowiązywała do tej pory. Niektóre palety są przyciemniane, a inne wręcz rozjaśniane, ale to tylko w celu rozmycia kolorów. A więc tendencja w obie strony.

Stopniowanie kolorów będzie bardziej modne, a więc nie przeciwstawianie jaskrawych kolorów jeden drugiemu, tylko przechodzenie z jednego w drugi w sposób bardziej stonowany, nie tak jaskrawy I przeciwstawny. Spowoduje to dodanie nieco głębi, a także bardziej uwydatni teksturę powierzchni.

Następnym elementem, który odmieni nieco wygląd będzie przedstawianie form abstrakcyjnych, a nieraz bardziej wymyślonych, wręcz jakby ze snu. Ilustracje stosowane do tej pory nie będą miały takiego wzięcia. Wszystko będzie bardziej “wymyślone”, wykreowane, powodując inność.

Jeśli chodzi o napisy, pisownie różnych haseł, tak nieraz często wieszanych w mieszkaniach, to napisy te będą pisane w sposób bardziej pogrubiony, lub zupełnie gruby, duży. Wielu projektantów chce w ten sposób podkreślić wypisywane hasła. Przy okazji będą one wypisywane dla kontrastu na delikatniejszych tłach, tworząc całość bardziej prostą.

Bardziej modne stanie się używanie ksztaltów nie tak ostrych, oraz linii pofalowanych, różnokolorowych, do podkreślenia kompozycji zupełnie nowych, trochę abstrakcyjnych, lecz łączących wszystko w jedną całość.

Stosować będziemy bardzo naturalne, wyraźne zdjęcia zarówno postaci, jak I krajobrazów, a więc będziemy widzieli oprawione portrety ludzi, lecz również piękne zdjęcia przyrody, krzewów, drzew, lecz także widoków przedstawiających naturę w sposób bardzo realistyczny. Zdjęcia będą może bardziej realistyczne, lecz kolorystycznie również stonowane, bez zbytnich jaskrawości.

Przedstawianie na rycinach czy zdjęciach różnego rodzaju przedmiotów będzie miało formę bardziej minimalistyczną, czyli na przedstawionej rycinie czy zdjęciu będzie może tylko jedna forma przedmiotu, co stworzy bardziej przejrzysty obraz ukazywanej formy. Ma to stworzyć wrażenie większej harmonii, przejrzystości, czystości, a także ma podkreślić wyraz wystawianego przedmiotu.

Możemy także spodziewać się nowej formy tzw. GIF-ów do stosowania na mediach społecznościowych; będzie to jakby większym rozpowszechnieniem tego trendu w projektowaniu przestrzeni. A więc możemy oczekiwać zupełnie innej formy oraz kolorystyki tych gadżetów, które przecież większość z nas stosuje do wyrażania naszych emocji, a nawet przekazu informacji, co zastępuje często opis słowny. Zapewne tego rodzaju nowa tendencja będzie miała wpływ na rozpowszechnienie nowej kolorystyki, zmieni wygląd elementów dekoracyjnych, również w naszych domach, do wystroju wnętrz.

W następnym artykule postaram się przybliżyć Państwu nowe trendy wystroju wnętrz, jest trochę nowych, udoskonalonych pomysłów kształtu ścian, otworów, a także stosowania wnęk: ale to chyba dla większych powierzchni mieszkalnych, a te niestety często zmniejszają się, zwłaszcza w budowanych nowych kondominiach.

