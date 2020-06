Przedłużenie pomocy rządowej, gdzie zmniejszają restrykcje oraz inne uaktualnienia “Gazety” (15 czerwca) Oto najnowsze informacje z 15 czerwca: Kanada – (11 czerwca – 97 530) źródło • Retirement Homes Regulatory Authority, agencja zarządzająca domami spokojnej starości w Ontario, wydał rozkaz pozbawienia licencji Rosslyn Retirement Residence w Hamilton, domu, gdzie doszło do najgorszego wybuchu pandemi COVID-19: 14 mieszkańców Rosslyn zmarło, a ponad 60 mieszkańców musiało zostać hospitalizowanych, gdy dom został ewakuowany 15 maja. Rosslyn jest własnością i jest zarządzany przez członków rodzin Martino, którzy prowadzą również siedem innych domów spokojnej starości i domów opieki w Hamilton oraz dom spokojnej starości w Niagara Falls. Bracia Martino wcześniej byli właścicielami sieci domów opieki Royal Crest Lifecare, dopóki nie ogłosila ona bankructwa w 2003 r., narażając podatników z Ontario na starty w wysokości 18 milionów dolarów. • Federalny minister finansów Bill Morneau powiedział, że rząd zbada, w jaki sposób środki mające na celu ożywienie gospodarki po wywołanym przez pandemię zamrożeniu wpłyną w różny sposób na kobiety i mężczyzn, a także na społeczności etniczne w Kanadzie. Morneau pracuje nad szeregiem zmian w federalnym programie pomocowym, który obecnie kosztuje około 153,7 miliarda dolarów, ponieważ likwidowane są ograniczenia, co umożliwi firmom i pracownikom powrót do pracy • Rząd Ontario proponuje, aby wszystkie jednostki zdrowia zaczęły gromadzić dane uwzględniające rasę osób zakażonych COVID-19. Minister zdrowia Christine Elliott twierdzi, że projekt ten to reakcja na prośby liderów społeczności i ekspertów ds. zdrowia publicznego. Elliott mówi, że niektóre grupy mogą być bardziej narażone na zakażenie COVID-19, w tym różne społeczności etniczne i grupy o niższych dochodach. Zbieranie tych danych pomoże w podejmowaniu decyzji. • Od piątku wszystkie regiony Ontario, z wyjątkiem Toronto, Peel i Windsor-Essex, znajdą się w drugim etapie otwarcia prowincji. Większość obszarów prowincji zezwoliła na przejście do drugiego etapu otwarcia gospodarki w zeszły piątek, z wyjątkiem Greater Toronto i Hamilton Area, niektórych regionów graniczących ze Stanami Zjednoczonymi oraz tych, w których występują zakażenia COVID-19 pracowników zagranicznych. Premier Doug Ford ogłosił dziś, że regionami, które mogą dołączyć do tych już na etapie 2. w ten piątek, są: Durham, Haldimand-Norfolk, Halton, Hamilton, Lambton, Niagara i York. • Liberałowie przygotowują plan przedłużenia federalnego systemu pomocowego Canada Emergency Response Benefit (CERB) dla osób, które nadal nie mogą wrócić do pracy. Kanadyjczycy otrzymali 2000 dol. miesięcznie przez 16 tygodni, a miliony Kanadyjczyków już wkrótce wyczerpie maksymalną liczbę tygodni, o którą mogą ubiegać się, nadal nie mając pracy. NDP twierdzi, że plan przedlużenia CERB jest konieczne, aby NDP poparła propozycję wydatków rządowych, która ma być głosowana w Izbie Gmin w środę. Głosowanie nad planami wydatków w wysokości około 87 miliardów dolarów, ma charakter głosowania nad votum nieufności dla rządu, więc teoretycznie partie opozycyjne mogłyby obalić rząd. Jagmeet Singh z NDP powiedział dzisiaj, że uważa, że negocjacje między stronami zapobiegną potencjalnemu głosowaniu nad votum nieufności. • Quebec zezwala na publiczne spotkania w zamkniętych pomieszczeniach do 50 osób od 22 czerwca i zmniejsza restrykcje dotyczące dystansu fizycznego dla dzieci w wieku 16 lat i poniżej do jednego metra. • Sieć kin Cineplex Inc. planuje stopniowe otwarcie swoich kanadyjskich kin, zaczynając od sześciu lokalizacji w Albercie 26 czerwca. W połowie marca Cineplex zamknął wszystkie swoje 164 kina w całym kraju. Mniej więcej w tym samym czasie dystrybutorzy filmów przestali wypuszczać nowe filmy. NA ŚWIECIE: Stan na godz. 20.33: 11 czerwca: • wszystkie przypadki na świecie – 7 487 676 • wszystkie zgony – 420 236 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

