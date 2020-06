Przyjazdy, podania o pobyt stały, wizy studenckie itp. a pandemia

Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella”

Wiele osób jest zainteresowanych Kanadą (wcale się nie dziwię!), lecz w związku z pandemią ich kroki w celu przyjazdu tutaj zostały zastopowane – chociażby tymczasowo. Niestety, wszyscy znaleźliśmy się w sytuacji, gdzie musimy przeorganizować nasze życie, zmienić (lub przełożyć) plany i ogólnie przystosować się do tego, że nasz świat przekręcił się do góry nogami i taka sytuacja najprawdopodobniej jeszcze trochę potrwa w ten właśnie, zwariowany sposób, gdzie dawne normy nie są nimi w dniu dzisiejszym. Lecz imigracja do Kanady, wprawdzie spowolniła się naturalnym trybem także, na pewno – na pewno! – ruszy z kopyta i to już zapewne niedługo.

Osoby, które są zainteresowane składaniem podania o pobyt stały w Kanadzie, powinny, według mnie, robić wszystko tak, jak gdyby nie było pandemii. Przygotowania do takiego procesu nie są krótkie, więc warto użyć czas do tych przygotowań.

W nieco innej sytuacji są osoby, które już są w Kanadzie i niestety ich sytuacja skomplikowała się przez pandemię, ponieważ np. składają podanie o pobyt stały i potrzebują odpowiednich dokumentów, lecz nie mogą ich uzyskać na czas z powodu np. zamknięcia instytucji wydających te dokumenty, lub muszą oddać dane biometryczne (biometrics), a punkty ich pobierania także jeszcze są nieczynne z powodu pandemii. Wprawdzie Immigration Canada przedłuża czas potrzebny do tego, aby wymogi przedstawić, ale niestety, jest pewne, że wymogi te nie mogą być pominięte. Czyli – trzeba czekać, aż wszystko się otworzy lub wróci do normy.

Jednocześnie te wszystkie osoby w Kanadzie, które właśnie w takiej sytuacji się znalazły z powodu pandemii, a ich pozwolenie na pracę, szkołę czy na przebywanie w Kanadzie jako turysta się kończy – powinny przedłużyć je dołączając odpowiednie do sytuacji wyjaśnienie – Immigration Canada będzie patrzeć na takie podania łaskawszym okiem. Jednakże za każde podanie o przedłużenie trzeba zapłacić. Wiele osób zastanawia się, czy będą jakieś zniżki lub zwolnienia od opłat – odpowiedź brzmi: nie.

Jeżeli ktokolwiek musi, według wymogów, jednocześnie przedstawić dane biometryczne, jego podanie będzie odłożone i decyzja dopiero zapadnie jak otwarte zostaną punkty pobierania danych biometrycznych.

Żadne podanie nie otrzyma odmowy z powodu niekompletności z racji pandemii i restrykcji uniemożliwiających zdobycie wszystkich dokumentów i informacji.

Immigration Canada pracuje w czasie pandemii, jednakże nie w 100 procentach. W związku z tym żadne terminy, w których zwykle podania musiały zostać rozpatrzone – w tym momencie nie obowiązują i terminy te mogą się przedłużyć. Np. w ubiegły piątek otrzymałam przedłużenie wizy turystycznej klienta, dla którego wysłałam wniosek o to przedłużenie pod koniec stycznia. 5 pełnych miesięcy rozpatrywania! Trzeba się uzbroić w cierpliwość!

Wielu studentów zagranicznych nie mogło przyjechać do Kanady, aby zacząć studia w maju i w czerwcu, pomimo że ich wiza studencka została zaaprobowana. Musieli odłożyć swoje studia do września. Czy jednak we wrześniu będą mogli przyjechać? Tego jeszcze nie wiadomo – to się okaże bliżej września i rząd Kanady wyda odpowiednie do sytuacji instrukcje.

Wielu studentów zagranicznych, którzy obawiają się, że przez pandemię stracili szansę na otrzymanie prawa do pracy, ponieważ studiowali nie fizycznie w uczelni, tylko online – nie musi się obawiać: nie będą pokrzywdzeni i studia online będą honorowane (jeżeli nastąpiło to podczas i przez pandemię). To samo dotyczny nowych studentów: jeżeli nie mogą do Kanady przyjechać (z wiadomych powodów), ich studia online będą honorowane (oczywiście powinny do Kanady przyjechać jak tylko to się stanie możliwe). Te tymczasowe instrukcje odnośnie prawa do pracy dla studentów ważne są do końca grodnia 2020 (co będzie po tym terminie – zobaczymy).

Jak wiadomo, Kanada wprowadziła restryukcje na temat tego, kto może do Kanady przyjechać (mowa tu o obcokrajowcach, a nie stałych mieszkańcach i obywatelach, którzy mogą do Kanady przyjechać w każdym momencie, ponieważ mają do tego prawo). Jeżeli obcokrajowiec kwalifikuje się na przyjazd do Kanady ponieważ jest na liście wyjątków, które mogą przyjechać do Kanady (np. jest członkiem rodziny stałego mieszkańca czy obywatela, przyjeżdża na więcej niż 14 dni oraz ma plan odbycia kwarantanny) – taka osoba powinna złożyć wniosek o pozwolenie przyjazdu do Kanady, ponieważ bez takiego pozwolenia nie zostanie wpuszczona do samolotu lecącego do Kanady.

Oto adres e-mail, gdzie należy wysłać o takie pozwolenie:

IRCC.COVID-TravelExemptions-Exemptionsdevoyage-COVID.IRCC@cic.gc.ca

Izabela Kowalewska

Konsultant Imigracyjny

Ważne: informacje zawarte w moich artykułach ważne są tylko w momencie pisania i mogą zmienić się bez uprzedzenia. Radzę zawsze traktować informacje tu zawarte tylko jako podstawado poszukania konkretnych, najnowszych informacji.

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tym cyklu nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Można do mnie dzwonić do biura: 416-414-2426, lub przesłać e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com

Od ponad 25 lat zajmuję się prawem imigracyjnym Kanady i pomagam w rozwikłaniu wielu kompleksowych problemów.

Izabela Kowalewska jest czlonkiem ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) oraz (CAPIC) Canadian Association of Professional Immigration Consultants.