Przyszłość imigracji do Kanady po pandemii – czy jest jakaś? – część II

Przyszłość ekonomiczna Kanady zawsze zależała od napływu imigrantów. Proszę sobie wyobrazić: w 2019 roku Kanada zanotowała 1,6% wzrostu ludności, czyli ok. 580 tysięcy osób, z czego ponad 80% zawdzięczamy nowym imigrantom; według statystyk 30% ludności Kanady ma 55 i więcej lat, z czego tylko 8% imigrantów jest w takim własnie wieku.

I oczywiście dalej tak będzie, że Kanada będzie potrzebować napływu imigrantów, nawet bardziej niż do tej pory! Dlaczego bardziej? Dlatego, że z powodu pandemii i w związku z tym spowolnionego trybu rozpatrywania podań i przyjmowania do Kanady w tym roku, przewidywania są, że tegoroczny nabór, który od lat waha się w granicach 250-300+ tysięcy nowych imigrantów, spadnie do najniższego poziomu od niepamiętnych wręcz czasów – niektóre statystyki pokazują spadek nawet o prawie połowę wyżej wymienionej liczby.

2020 rok zaczął się prognozą z Ottawy w marcu przyjęcia do Kanady 370 tysięcy nowych imigrantów. COVID-19 spowolnił cały system imigracyjny i bardzo jest możliwe, że tylko około 200 tysięcy osób otrzyma w tym roku pobyt stały. Jeżeli chodzi o rozwój Kanady, jak już wspomniałam, nie są to ciekawe prognozy – zgodnie ze stwierdzeniem z pierwszej linijki tego artykułu (powyżej, tłustym drukiem).

Co więc mają robić osoby, które myślą o imigracji??? Ogromnie ważne pytanie, na które odpowiedź jest tylko jedna: przygotowywać się do imigracji! Moja rada jest taka, aby robić wszystko tak, jak gdyby nie było żadnych zmian czy przeszkód obecnych czasów. Przyjmowanie podań o imigrację do Kanady nie jest zamknięte – dalej można wszystko przygotowywać, co jest, jak wiadomo, najważniejszą częścią procesów imigracyjnych – i w którymś momencie na pewno tempo rozpatrywania podań wzrośnie.

W tej chwili cały świat zwolnił od kilku miesięcy – wyobraźmy sobie jak wszystko ruszy do przodu, z jaką prędkością zacznie się odbudowywanie gospodarki, jak ruszy się również imigracja! Kanada zawsze potrzebowała napływu imigrantów i będzie potrzebować ich jeszcze więcej. Nie mogę się doczekać tego momentu, kiedy otworzą się drzwi! Dlatego już teraz trzeba przygotowywać się, ponieważ proces nie jest prosty.

Z doświadczenia mojej praktyki zawodowej wiem, że przygotowanie dokumentacji i informacji jest kluczową częścią procesu imigracyjnego – zajmuje to najwięcej czasu i jest po prostu zawiłe i delikatne, ponieważ można bardzo łatwo popełnić błąd spowodowany nieznajomością prawa lub nieodpowiednią jego interpretacją. Jednocześnie wiadomo, że w ogromnej większości przypadków popełnienie błędu w procesie imigracyjnym prowadzi do odmowy. Bardzo często zgłaszają się do mnie osoby w takiej własnie sytuacji prosząc o pomoc w… odkręceniu błędu. Czasami jest to możliwe. W wielu przypadkach – jest na to za późno. Prawo jest tricky!

Izabela Kowalewska

Konsultant Imigracyjny

