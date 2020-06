Publiczne toalety w Kanadzie Dostęp do publicznej toalety od dawna stanowi problem dla osób bezdomnych, a także dla osób trans i niepełnosprawnych. I ostatnio temat przyciąga jeszcze więcej uwagi poprzez zamykanie się firm i przedłużający się czas zanim ponownie się otworzą, co ma wpływ na korzystanie z toalet publicznych wielu ludzi. Członek GottaGo! Bessa Whitmore, grupy prowadząc kampanię na rzecz większego dostępu do toalet w Ottawie, twierdzi, że większość publicznych toalet w kanadyjskich miastach znajdują się w prywatnych firmach, np. w kawiarniach, takich jak Tim Hortons i wiele innych. Oferowanie samodzielnych, finansowanych przez gminę publicznych toalet nie jest czymś, co Kanada robi najlepiej. Oto sytuacja z publicznymi toaletami w niektórych dużych miastach w Kanadzie. Toronto

Łazienki publiczne praktycznie nie istnieją, a wzdłuż nabrzeża są tylko trzy samodzielne toalety. Powinno być ich 20, ale plan ten został zawieszony w 2013 r. po przekierowaniu funduszy do miejskiej sieci rowerów publicznych. Istnieje również całoroczny stały czas od 9:00 do 22:00 korzystania z zaplecza sanitarnego na placu Nathan Phillips i z wielu parkowych umywalni, które zaczynają się ponownie otwierać – choć zamykają się także w nocy i zimą. Toronto podjęło pewne tymczasowe środki podczas COVID-19. Osiem przenośnych łazienek i stacji do mycia rąk oraz sześć dodatkowych lokalizacji z prysznicami i z dostępem do wody pitnej zostały otwarte dla bezdomnych w mieście. Ottawa

Obecnie w Ottawie nie ma samodzielnych publicznych toalet. Wszystkie 200 wymienionych przez miasto toalet ma ograniczone godziny działania, zlokalizowane są w firmach, lub wymagają specjalnego klucza lub brzęczyka, aby uzyskać dostęp w przypadku tych w oddziałach bibliotek Alta Vista, Rideau i Rosemount. Miasto kilka lat temu otworzyło toalety w 16 parkach, dodając je do swojej istniejącej wcześniej liczby 45. Ale te są zamknięte w nocy i zimą. Pięć z nich jest na publicznych plażach i parkach zaczyna być ponownie otwieranych w całym mieście. Podczas COVID-19 zainstalowano również dziewięć toalet przenośnych. Vancouver

Vancouver ma 11 samodzielnych, bezpłatnych w użyciu, samooczyszczających się urządzeń w całym mieście. Osiem z nich czynnych jest przez całą dobę, a trzy od 6 rano do 10 wieczorem. To jednak niewiele, biorąc pod uwagę 100 000 osób mieszkających w centrum, ponad 2200 osób bezdomnych i 9 milionów odwiedzających każdego roku. Istnieje również 15 parków z publicznymi łazienkami, które działają w określonych godzinach. Halifax

W Halifax sytuacja jest tragiczna, jeśli chodzi o publiczne toalety. Z powodu pandemii zainstalowano tam dwie przenośne łazienki i stanowisko do mycia rąk za Biblioteką Centralną w centrum Halifaksu. Ale są one dostępne tylko przez osiem godzin dziennie. Oprócz tego w North Commons są miejskie toalety, pawilon na łyżwach i publiczne ogrody Halifax, które są teraz ponownie otwierane, ale także zamykane w nocy i zimą. Lezlie Lowe, autorka książki o toaletach, twierdzi, że w Halifaksie po prostu nie ma wielu publicznych toalet. „A te, które mamy, nie działają zimą”. Montreal

Miasto podpisało umowę na budowę łącznie 12 samodzielnych, bezpłatnych publicznych łazienek, a kilka pierwszych zainstalowano w centrum miasta. Cztery zostały do ​​tej pory zainstalowane, a kolejne trzy pojawią się w 2022 r. Publiczne toalety, które są czyszczone dwa razy dziennie, poza automatycznym samoczyszczeniem, w których podłogi, toaleta i umywalka są spryskiwane po każdym użyciu, są pozytywnie oceniane przez mieszkańców, jak i przyjezdnych i są używane od 80 do 100 razy dziennie. Winnipeg

W mieście nie ma samodzielnych, finansowanych przez urząd toalet. Problem dostępu do publicznej toalety już dawno pojawił się w Winnipeg. Kilka lat temu funkcjonował pilotażowy projekt, który obejmował kilka organizacji przekształcających kontenery wysyłkowe w toalety w centrum miasta. Wywołało to decyzję władz miasta o ponownym przejrzeniu 10-letniego raportu nt. publicznych toalet, a zrewidowany plan zostanie wprowadzony w życie w najbliższych tygodniach. Podczas pandemii organizacje społeczne zorganizowały przenośne łazienki przed swoimi budynkami. Edmonton

Chociaż Edmonton ma ponad 114 publicznych toalet w parkach, budynkach użyteczności publicznej, stacjach LRT lub w prywatnych firmach, w mieście nie ma obecnie obowiązującego prawa wymagającego od przedsiębiorców posiadania publicznych toalet otwartych dla klientów. A te, które to robią, są zwykle zarezerwowane dla płacących klientów. Edmonton pracuje nad trójfazowym modelem planowania w celu rozwiązania problemu publicznego dostępu do toalet w całym mieście. Jeśli kiedykolwiek zdarzy znaleźć coś w jednym z tych miast, aplikacja GoHere, stworzona przez Crohna i Colitis Canada, pomoże Ci natychmiast zlokalizować pobliską toaletę. Dlaczego w kanadyjskich miastach nie ma już publicznych toalet?

Wysoki koszt

Instalacja 12 publicznych toalet będzie kosztowała Montreal 300 000 dolarów. A dodatkowo trzeba zapłacić za sprzątanie i utrzymanie. Chociaż oznacza to dodatkowe koszty dla miasta, Whitmore wskazuje, że może pomóc w zapewnieniu większej liczby miejsc pracy dla niepracujących mieszkańców; „To koszt, ale jest także źródłem zatrudnienia, jeśli płacisz ludziom przyzwoicie”. Istnieją również bardziej opłacalne alternatywy, takie jak dotowanie firm, aby miały znaki w oknach, informując ludzi, że ich łazienki są otwarte do użytku publicznego. Dokonano tego w Niemczech. Zimny ​​klimat

Fakt, że Kanada ma długie, mroźne zimy, sprawia, że ​​instalacja publicznych toalet jest znacznie droższa. „Potrzebujemy toalet, które mogą być otwarte przez całą dobę, ale w mieście takim jak Ottawa, które marznie w zimie, podłączenie do wody i kanalizacji może być bardzo drogie”, mówi Whoitmore. Pierrefonds, przedmieście Montrealu, które ma podobne zimy do Ottawy, znalazło tańszą alternatywę i ma trzy toalety kompostowe, które kosztują około 50 dolarów każda. Utrzymujące się piętno

Whitmore twierdzi, że publiczne toalety są często stygmatyzowane. „Ludzie mówią:„ Och, będą w nich strzelać. Będą się w nich uprawiać seks. Będą w nich spać.” Joanna Wójcik Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

