Rocznica ślubu rodziców. Jaki prezent kupić?

Szklana, srebrna czy szafirowa – niezależnie od tego, którą rocznicę ślubu obchodzą Twoi rodzice, zapewne szukasz dla nich wyjątkowego prezentu. W ostatnim czasie dużą popularnością cieszą się vouchery prezentowe. To rozwiązanie daje dużą swobodę wyboru czasu i miejsca odpowiedniego dla obdarowywanego. Poza tym oferta voucherów prezentowych stale się poszerza, a niektóre opcje zaskakują swoją oryginalnością. Sprawdź, w jaki prezent dla rodziców warto zainwestować.

#1 Romantyczny weekend w pięknym zakątku Polski

Polska jest piękna i warto to piękno odkrywać. Być może Twoi rodzice nie byli jeszcze na Mazurach albo od dawna wspominali o zwiedzaniu Krakowa? Pobyt w luksusowym hotelu wraz z atrakcjami towarzyszącymi to idealny prezent dla nich! Od morza do Tatr – w Internecie znajdziesz setki ofert od większych hoteli i mniejszych pensjonatów. Możesz postawić na ośrodek ze strefą spa & wellness lub obiekt niedaleko największych atrakcji turystycznych danego regionu. Będąc na Mazurach, warto skorzystać z rejsu po największych polskich jeziorach. Pomorze to liczne ścieżki rowerowe, szerokie plaże i oczywiście nasz piękny Bałtyk. Na południu poza pasmami górskimi, na rodziców czekają regionalne restauracje i klimatyczne miasteczka. Do wyboru, do koloru!

#2 Pyszna kolacja z atrakcjami

Sprawdzony pomysł na prezent dla rodziców to voucher na kolację. Możesz wybrać romantyczną opcję dla dwojga lub wersję rozszerzoną, czyli kolację dla całej rodziny. Wybór dobrej restauracji to jedno. Warto zadbać także o dodatkowe atrakcje. Urozmaiceniem kolacji może być na przykład miejsce, gdzie serwowany jest posiłek. Co powiesz na kolację na dachu z widokiem na całe miasto? Takie opcje dostępne są zazwyczaj w dużych miastach. W ostatnim czasie dużą popularnością cieszą się także kolacje w ciemności. Taka niewidzialna kolacja to koszt od 150 do 300 złotych. Na czym polega? Wyposażony w noktowizor kelner wprowadza gości na zaciemnioną salę. Podczas posiłku w ciemności wyostrzone są inne zmysły, przede wszystkim węch i smak. Niezapomniane przeżycia gwarantowane!

#3 Wypoczynek w spa

Praktycznie każdy ośrodek spa ma obecnie w swojej ofercie pakiety dla par. Voucher prezentowy na wybrany zabieg to kolejny dobry pomysł na prezent dla rodziców. Mamy korzystają zazwyczaj z zabiegów na twarz, manicure, pedicure i masaży ujędrniających ciało. Dla panów szczególnie interesujące może okazać się piwne spa, czyli kąpiel w chmielu, zwieńczona degustacją piwa. Wiele ośrodków spa oferuje również relaksacyjne masaże dla dwojga. Dobra opcja na prezent dla nieco starszych rodziców to zabiegi i masaże lecznicze. W niektórych ośrodkach dostępne są także pakiety fizjoterapii.

#4 Pokazy, degustacje, warsztaty i kursy

To świetna opcja dla aktywnych rodziców, którzy wciąż uczą się nowych rzeczy. Oferta voucherów prezentowych z tej kategorii jest tak szeroka, że z łatwością znajdziesz coś w każdym obszarze tematycznym. Poniżej kilka przykładów:

zwiedzanie winnicy wraz z degustacją,

warsztaty warzenia wina wraz z degustacją,

pokaz i degustacja najsłynniejszych herbat świata,

zwiedzanie muzeum wódki z degustacją czekoladek,

degustacja whisky,

degustacja rzadkich ziół i warsztaty robienia eliksiru miłosnego,

kurs sushi,

warsztaty kulinarne pod hasłem “kuchnie świata”

nauka masażu,

kurs jeździecki,

kursy językowe,

warsztaty florystyczne.

#5 Sesja fotograficzna

Rodzinna sesja fotograficzna to idealny prezent dla rodziców na rocznicę ślubu. Wspomnienia utrwalone w kadrze to coś, do czego zawsze chętnie się wraca. Możesz pokusić się o odrobinę szaleństwa i spróbować odwzorować zdjęcie ślubne rodziców. Zabierz rodziców i fotografa do miejsca sprzed lat. Co więcej, zdjęcia wykonane podczas sesji warto wywołać i oprawić w ramki. Na ich podstawie możesz też zaprojektować inne prezenty fotograficzne – kubki, poduszki czy kalendarze ze zdjęciami. Dzięki temu z łatwością stworzysz prezent dla rodziców na kolejną okazję.