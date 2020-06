Świat po koronawirusie zapowiada prawdziwą rewolucję

Zachodzi fascynujący i bardzo ważny proces – tworzenie się dwóch ekosystemów technologicznych. Manewrowanie między nimi będzie jednak dla nas niezwykle utrudnione. Szykują się też podsystemowi poważni gracze, tacy jak Izrael – mówi w rozmowie z Onetem dr Bolesław Piasecki*. – Polska może teraz wykorzystać procesy strategiczne do zwiększenia potencjału, jednocześnie wzmacniając sojusz z Amerykanami oraz NATO. Jest też scenariusz na samobójczą dla nas strategię.

Tak, choć zwodzenie przeciwnika i wpływanie na jego percepcję to elementy obecne w chińskiej myśli strategicznej od bardzo dawna. Natomiast jest faktem, że po dojściu komunistów do władzy w Chinach służby specjalne były tworzone wpierw przez ludzi sowieckich służb, a potem na modelu tamtejszych rozwiązań, co zresztą w wielu aspektach trwa do tej pory. To z kolei ma fundamentalny wpływ na podejście do walki informacyjnej, operacji wpływu i prowadzenia polityki wobec wspólnego wroga, czyli Zachodu – w szczególności USA.

Służby Rosji i Chin blisko ze sobą współpracują. W warstwie informacyjnej dotyczącej pandemii koronawirusakampanie Chin i Rosji, choć różnią się od siebie, to wydają się być skoordynowane i dobrze się uzupełniają, wspierają. To też rzadka okazja dla służb tych państw do testowania reakcji zachodnich społeczeństw w stanie pewnego rozedrgania, niepewności dotyczących rzeczy, które do tej pory wydały się niezmienne i naturalne.