Szczegóły Fort Trump w Polsce

Finał rozmów o Fort Trump jest znacznie bardziej ambitny, niż do tej pory zakładano. Wojska USA będzie w Polsce stacjonować będą na specjalnych prawach, co może zdaniem “Dziennika Gazety Prawnej” budzić kontrowersje. Spodziewać możemy się dwukrotnie więcej żołnierzy, niż planowano, dowództwo na szczeblu korpusu – czytamy.

Dzisiaj “DGP” pisze, że poznała szczegóły tego, jak będzie wyglądał Fort Trump. Jak twierdzi “DGP”, do naszego kraju ma przyjechać nawet do 2 tys. żołnierzy amerykańskich, a nie – jak zakładano wcześniej – do tysiąca. “Do Polski przeniesione zostanie również Dowództwo V Korpusu US Army z Kentucky” – czytamy w “DGP”. O przeniesieniu dowództwa pisaliśmy wczoraj w Onecie.

“Jest też plan, by z RFN do Polski przebazować około 30 amerykańskich F-16. Podpisane ma zostać również porozumienie DCA – Defence Cooperation Act, regulujące zasady, na jakich Amerykanie będą u nas funkcjonować” – informuje dziennik. Jeśli chodzi o sprzęt, to amerykański dziennik “The New York Times” podał już w zeszłym tygodniu informacje, że do Polski może zostać przeniesiona stacjonująca do tej pory w bazie w Spangdahlem w Niemczech 480. Eskadra Sił Lotniczych USA dysponująca trzydziestoma myśliwcami F-16. Według informacji Onetu na razie przeniesienie tej jednostki do bazy w Łasku (lub do Krzesin) nie jest jeszcze pewne, a „decyzje mogą zapaść dosłownie w ostatniej chwili”.

WIĘCEJ