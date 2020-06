Wirtualni Kanadyjczycy? Novum Immigration Canada

Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella”

Złożyłeś podanie o obywatelstwo kanadyjskie? Miałeś termin na napisanie testu lub złożenie przysięgi, lecz z powodu pandemii został on odwołany i od połowy marca nic nowego się nie dzieje? Niestety, COVID-19 zatrzymał cały świat, a przynajmniej zwolnił obroty. Musieliśmy przestać pracować, musimy zachowywać dystans co najmniej 2 metrów, zamknięte są szkoły, place zabaw… życie jest zupełnie inne. Pytanie „nie jest to kwestia ‘czy’, jest to kwestia ‘kiedy'” doczekało się odpowiedzi: w roku 2020. Właśnie teraz.

Jednocześnie my, ludzkość, nie jesteśmy w takiej sytuacji, jaka była podczas pandemii w latach dwudziestych XX wieku. Wtedy nie było komunikacji, która pozwoliłaby na tak szybki przepływ informacji oraz tak ogromnej wiedzy (dlatego tyle milionów umarło), nie było też tak rozwiniętej technologii, która pozwoliłaby wielu z nas zostać w domu i pracować zdalnie, na odległość, przez internet. Dzieki temu, że żyjemy w innych czasach – możemy łatwiej przystosować się do obecnych warunków i ryzykując o wiele mniej – pracować, uczyć się, produkować… i tak dalej.

Również Immigration Canada przystosowuje się do obecnej sytuacji. Po ogromnym zwolnieniu i nawet zastopowaniu niektórych dziedzin – rozpatrywania podań – w pierwszym, szokującym okresie pandemii w połowie marca, gdzie wszyscy pracownicy zostali z dnia na dzień odesłani do domu, powoli sytuacja zaczynała się, hmm, może nie „normować”, ale na pewno jakiś procent wrócił do normy (albo bardzo blisko normy). Przede wszystkim, dzięki globalnemu systemowi rozpatrywania podań, który to system (ale szczęście!) został wprowadzony kilka lat temu, wiele podań w programach imigracyjnych (na stałe i tymczasowych) istnieje tylko w formie „online”: podania wysyła się drogą elektroniczną i decyzja przychodzi również elektronicznie.

Podanie może być rozpatrzone przez urzędnika imigracyjnego, który znajduje się… gdziekolwiek na świecie. Albo, jeżeli chodzi o prostsze podania, jak np. eTA – te rozpatrywane są przez… komputer. AI – artificial intelligence podejmuje decyzje. Jeżeli otrzymali Państwo eTA do Kanady – najprawdopodobnie AI podjął tu decyzję.

Wracając jednak do tematu otrzymywania obywatelstwa, bo o tym właśnie chcę dziś napisać, to wiele osób, które złożyły podanie, czekały przez wiele miesięcy na termin egzaminu, napisały w końcu egzamin, otrzymały nawet termin przysięgi – po prostu nie mogło uwierzyć w swojego pecha. Dla wielu imigrantów (mnie wliczając), otrzymanie obywatelstwa kanadyjskiego było tym, na co pracowaliśmy i czekaliśmy przez lata. Dlatego jest to wielkie rozczarowanie – już, już miało być obywatelstwo, a teraz znowu trzeba czekać aż do… odwołania. Ile jeszcze? Rok? Dwa? O takim czasie się mówi, żeby wszystko wróciło do normy. Na szczęście właśnie się dowiedzieliśmy, że Immigration Canada przygotowuje się do przyznawania obywatelstwa kanadyjskiego drogą wirtualną. Zacznie się ten proces od osób, które już miały wyznaczony termin na przysięgę, oraz takich osób, które mają pilną potrzebę otrzymania obywatelstwa. W chwili obecnej rząd opracowuje sposób, w jaki będzie można przeprowadzić wirtualną przysięgę oraz ceremonię nadania i otrzymania obywatelstwa jednocześnie zapewniając intergralność, nieskazitelność procesu prawnego jednocześnie odzwierciedlając wielkie znaczenie tej okazji.

Nie ma jeszcze ustalonych sztywnych ram czasowych, kiedy to ma nastąpić. Ale jest nadzieja, że wkrótce.

Czy będzie to to samo co otrzymywanie obywatelstwa osobiście? Nie sądzę. Pamiętam jak dzisiaj ten moment sprzed paru dekad, gdy wszyscy zgromadzeni w jednej sali, około 80-100 osób, recytowaliśmy słowa przysięgi, a potem nasze nazwisko było wywoływane i otrzymywaliśmy dokumenty potwierdzające, że jesteśmy Kanadyjczykami… Wielki moment, który do dziś znaczy tak wiele, choć wcale nie znaczy, że nie jesteśmy jednocześnie Polakami. Tego momentu, w taki sposób, nie będą mieć ci, którzy otrzymają obywatelstwo wirtualnie. Choć prawnie będą takimi samymi Kanadyjczykami…

Izabela Kowalewska

Konsultant Imigracyjny

Ważne: informacje zawarte w moich artykułach ważne są tylko w momencie pisania i mogą zmienić się bez uprzedzenia. Radzę zawsze traktować informacje tu zawarte tylko jako podstawado poszukania konkretnych, najnowszych informacji.

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej rubryce nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Można do mnie dzwonić do biura: 416-414-2426, lub przesłać e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com

Od ponad 25 lat zajmuję się prawem imigracyjnym Kanady i pomagam w rozwikłaniu wielu kompleksowych problemów.

Moje biuro znajduje się w Mississaudze przy 90 Burnhamthorpe Road West, Suite 1400 (skrzyżowanie Burnhamthorpe i Hurontario). Telefon do mnie jest 416-414-2426, a e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com

Izabela Kowalewska jest czlonkiem ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) oraz (CAPIC) Canadian Association of Professional Immigration Consultants.