“Zafascynowany nauką żydowskiego filozofa”. Ohydny materiał TVP o Trzaskowskim.

Jacek Kurski przeszedł do historii słowami “ciemny lud to kupi”. Tak było przy okazji “dziadka z Wehrmachtu”, który miał przylgnąć do Donalda Tuska w 2005 r. Być może tak ma być i dziś, gdy Kurski po okresie banicji na pokaz znów wrócił do zarządu TVP, by ratować na ostatniej prostej spadające słupki Andrzeja Dudy. Tym razem celem coraz bardziej desperackiego ataku stał się Rafał Trzaskowski.

W połowie piątkowego wydania “Wiadomości” Danuta Holecka zapowiedziała, że w tym wydaniu widzowie zobaczą jeszcze taki materiał: “Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta zafascynowany nauką żydowskiego filozofa”. A po paru minutach na ekranie ukazał się pasek: “Trzaskowski przeciwko katolikom“.

Co posłużyło do tezy, która może śmiało kwalifikować się do sądu? “Wierzę w Boga Spinozy” – miał powiedzieć Rafał Trzaskowski w 2018 roku w wywiadzie dla “Gazety Wyborczej”. Baruch Spinoza to niderlandzki filozof pochodzenia sefardyjsko-portugalskiego, uznawany za jednego z największych filozofów zachodu. “Wiadomości” określiły go… żydowskim filozofem. Można tylko zadać pytanie: jakie emocje chciały wywołać wśród swoich widzów?