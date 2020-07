Już jest plan Ontario na powrót do szkoły jesienią – gdzie nauczanie hybrydowe, a gdzie pełne? Uczniowie szkół podstawowych w Ontario powrócą do szkół jesienią, podczas gdy uczniowie szkół średnich będą uczęszczać na zajęcia co drugi dzień, jak podał rząd prowincji. Minister edukacji Stephen Lecce ujawnił plan zaledwie sześć tygodni przed planowanym powrotem uczniów do szkoły i tydzień przed początkowym poproszeniem 72 kuratoriów o przedstawienie planów na rok szkolny. Zakrywanie twarzy będzie obowiązkowe dla uczniów w klasach 4 do 12 przebywających na terenie szkoły, podczas gdy noszenie maseczek przez dzieci od przedszkola do klasy 3 będzie zalecane. Według ministra Lecce, maski i inne środki ochrony indywidualnej będą zapewnione nauczycielom i innym pracownikom szkoły. W przypadku uczniów od przedszkola do klasy 8 oczekuje się, że będą uczęszczać na zajęcia przez pięć dni w tygodniu, ale zostaną umieszczeni w jednej grupie na cały dzień, który będzie obejmował przerwę i lunch. W przypadku uczniów szkół średnich w klasie będzie około 15 uczniów uczęszczających na zajęcia co drugi dzień lub według innego harmonogramu. Plan ten miałby zastosowanie do 24 wyznaczonych kuratoriów, w tym Toronto District, Toronto Catholic, Peel, York, Durham, Halton, Hamilton-Wentworth i Ottawa-Carlton. W przypadku 48 innych kuratoriów, które zazwyczaj mają mniejszą liczbę uczniów, oczekuje się, że uczniowie będą codziennie uczęszczać na zajęcia pzy zachowaniu ostrych przepisów dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa. Prowincja prosiła wcześniej kuratoria o przygotowanie się na trzy scenariusze: regularne nauczanie w klasie z zastosowaniem środków dystansowania fizycznego, nauczanie zdalne w pełnym wymiarze godzin oraz model hybrydowy łączący oba podejścia. Lecce początkowo opowiadał się za modelem hybrydowym, w którym nie więcej niż 15 uczniów uczęszczało do klasy co drugi dzień lub tydzień. Niedawno wyraził preferencję dla uczenia się w pełnym wymiarze godzin w klasie. Rodzice będą mieli możliwość zdalnego uczenia się dla swoich dzieci, a rady szkolne zostaną poproszone o wdrożenie dostosowanych i zdalnych modeli uczenia się, jeśli będą one wymagane. Uczniowie z wysokim poziomem specjalnych potrzeb edukacyjnych, którzy nie mogą uczyć się zdalnie, będą mogli codziennie uczęszczać na zajęcia. Rząd twierdzi, że zostanie wdrożony nowy system monitorowania szkół, a każdy uczeń lub członek personelu, u który stwierdzone zostaną objawy COVID-19, zostanie natychmiast odseparowany. Osoby te nie będą mogły wrócić do szkoły, dopóki nie uzyskają negatywnego wyniku testu i nie będą miały objawów przez 24 godziny, a urzędnicy zdrowia publicznego dają im pozwolenie na powrót. Szkoły zostaną również poproszone o prowadzenie rejestru zajęć, przewożonych uczniów i gości, tak aby urzędnicy służby zdrowia mogli prawidłowo śledzić kontakty. Lecce dodał, że nauczyciele, którzy mają obniżoną odporność lub czują się niepewnie wracając do klasy z innych powodów, mogą skoncentrować swoje wysiłki na nauczaniu uczniów, którzy decydują się na naukę zdalną. Dodatkowe środki Rząd przekaże również 309 mln dol. w postaci nowych funduszy, w tym 60 mln dol. na środki ochrony indywidualnej, 80 mln dol. na dodatkowy personel i 25 mln dol. na środki czystości. Jest to dodatek do 25 milionów dolarów wcześniej ogłoszonych na wsparcie zdrowia psychicznego i technologię. W zaktualizowanym raporcie wydanym w środę, przygotowanym przez grupę lekarzy i ekspertów ds. edukacji z całej prowincji, zalecono plan powrotu do codziennej nauki w szkole z maskami lub zakryciami twarzy dla uczniów szkół średnich i gimnazjów, a także mniejszymi klasami i rozłożonymi w czasie przerwami obiadowymi. Reakcje na plan władz Ontario Marit Stiles, krytyk NDP ds. edukacji, nazywa rządowy plan powrotu do szkoły „programem niskobudżetowym”, który zwiększa ryzyko w celu zaoszczędzenia pieniędzy kosztem dzieci. Stiles mówi, że plan wysyła dzieci do przepełnionych sal lekcyjnych, jednocześnie zmuszając uczniów szkół średnich do odbywania połowy edukacji w domu, samotnie i przy niewielkiej pomocy. NDP mówi, że lepszym rozwiązaniem byłoby zatrudnienie tysięcy nauczycieli, pracowników oświaty i opiekunów, tak aby każdy uczeń mógł wrócić do szkoły jesienią, ale w mniejszych, bezpieczniejszych klasach. „Nie powinniśmy szczędzić wydatków, aby zapewnić dzieciom zarówno bezpieczeństwo, jak i najlepszą edukację, jaką możemy” – powiedział Stiles. „Zamiast tego, Ford opracował niskobudżetowy program, aby zaoszczędzić pieniądze kosztem dzieci, a ceną jest większe zagrożenie dla ich zdrowia i bezpieczeństwa oraz narażenie na ryzyko ich nauki”. Stiles mówi, że nie jest za późno, aby Ford dostosował swój plan, aby zapewnić więcej funduszy na zorganizowanie potrzebnych nauczycieli i przestrzeni, aby jesienią uczniowie mogli przebywać w małych, bezpieczniejszych salach lekcyjnych. Liberalny przywódca Steven Del Duca powiedział: „Rodzice w całym Ontario z niepokojem czekali na plan bezpiecznego ponownego otwarcia szkół, a dziś dostali jeden napisany na odwrocie serwetki” – powiedział. Prezydent OSSTF Harvey Bischof nazwał ten plan zniewagą dla każdego ucznia, rodzica i pedagoga w prowincji. „Rząd Forda miał cztery miesiące na przedstawienie poważnej strategii – cztery miesiące na konsultacje, planowanie i przydzielenie odpowiednich środków, aby zapewnić bezpieczny powrót dzieci do szkoły we wrześniu” – powiedział Bischof. „Z dzisiejszego ogłoszenia jasno wynika, że ​​zmarnowano ten czas”. Prezydent Federacji Nauczycieli Podstawowych w Ontario, Sam Hammond, powiedział, że chociaż dodatkowe środki są „krokiem we właściwym kierunku”, plan jest daleki od zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim w publicznym systemie podstawowym. „Restauracje, sklepy spożywcze i siłownie będą miały więcej ograniczeń bezpieczeństwa niż szkoły podstawowe, biorąc pod uwagę niewystarczające fundusze” – powiedział Hammond. „Dwumetrowy dystans fizyczny i noszenie masek były wymagane wszędzie w pomieszczeniach w całej prowincji. COVID-19 nie rozróżnia sklepu spożywczego od sali lekcyjnej, kawiarni od szkolnych korytarzy ”. Przewodnicząca Ontario English Catholic Teachers ’Association Liz Stuart powiedziała, że ​​plan nie zapewnia niezbędnych dodatkowych środków na wspieranie nauki na odległość dla rodzin, które decydują się zatrzymać dzieci w domu, jak również dla tych uczniów, którzy mają wyjątkowe potrzeby edukacyjne. Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO), Federacja Nauczycieli śzkól Podstawowych w Ontario (ETFO), Stowarzyszenie Nauczycieli Katolickich w Ontario (OECTA) oraz Federacja Nauczycieli Szkół Średnich w Ontario (OSSTF / FEESO) reprezentują 200 000 nauczycieli i pracowników oświaty w całej prowincji. 24 kuratoria, gdzie nauka będzie hybrydowa W tych kuratoriach uczniowie szkół średnich będą uczęszczać do szkoły w niepełnym wymiarze godzin, a resztę nauki będą odbywać w domu: Toronto

Toronto Catholic

Peel

Dufferin-Peel Catholic

York

York Catholic

Durham

Durham Catholic

Halton

Halton Catholic

Waterloo

Waterloo Catholic

Thames Valley

London District Catholic

Ottawa-Carleton

Ottawa Catholic

Hamilton-Wentworth

Hamilton-Wentworth Catholic

Niagara

Niagara Catholic

Greater Essex County

Windsor-Essex Catholic

Conseil des ecoles catholiques du Centre-Est

Conseil des ecoles publiques du Centre-Est

