Biden zapowiada powrót do WHO, jeśli wygra w wyborach prezydenckich

Ubiegający się o nominację Demokratów w tegorocznych wyborach prezydenckich w USA Joe Biden zapowiedział we wtorek, że jeśli wygra wyścig do Białego Domu, unieważni decyzję Donalda Trumpa o wystąpieniu Stanów Zjednoczonych ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

– Amerykanie czują się bezpieczniejsi, gdy Ameryka uczestniczy we wzmacnianiu globalnego zdrowia. Pierwszego dnia mojej prezydentury dołączę do WHO i potwierdzę nasze światowe przywództwo – powiedział Biden.

Wcześniej Trump oficjalnie wycofał USA z WHO, zarzucając jej spóźnioną reakcję na pandemię koronawirusa. Zdaniem amerykańskiego prezydenta reakcja Organizacji na pojawienie się wirusa SARS-CoV-2 nie była właściwa, gdyż Chiny “całkowicie kontrolują” WHO. Trump oskarżył też władze w Pekinie o wywieranie presji na WHO i nieprzesyłanie obowiązkowych reportów.