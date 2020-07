Dwie ważne zmiany imigracyjne na czas pandemii

Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella”

Zmiany przepisów, tymczasowe zmiany z powodu pandemii – wprowadzane są ciągle – tym zdaniem zakończyłam mój poprzedni artykuł w ubiegłym tygodniu. Tym samym zdaniem zaczynam nowy artykuł dzisiaj.

Codziennie wiele osób, które przebywają w Kanadzie tymczasowo – jako turyści, studenci czy pracownicy – decyduje się nie przedłużać swojego legalnego statusu w Kanadzie. Albo przez zupełny przypadek, lub przez nieuwagę, lub przez pomyłkę – są w Kanadzie nielegalnie. Oczywiście nie jest to dobry pomysł, aby celowo tak po prostu sobie tutaj zostać. Na pewno ten „sposób” nie prowadzi do dobrego zakończenia. Lecz jest jeszcze jedna grupa osób: przez pomyłkę, przez niewiedzę zostają w Kanadzie bez legalnego statusu. Zwłaszcza łatwo było znaleźć się w takiej sytuacji jak nagle, nieco ponad cztery miesięce temu, w marcu, okazało się praktycznie z dnia na dzień, że na świecie wybuchła pandemia, że mamy nie chodzić do pracy, nie chodzić do szkoły, zostać w domu i odseparować się od innych. Wcale się nie dziwię, jeżeli przez nagły chaos okazało się jakiś czas potem, że wygasło pozwolenie na przebywanie w Kanadzie, na pracę, na studia.

Według prawa imigracyjnego Kanady, jeżeli osobom przebywającym tu jako turysta, student czy pracownik skończył się termin ważności ich pozwolenia, takie osoby mają szansę (jeżeli mają powody i kwalifikują się), aby złożyć podanie o przywrócenie im legalnego statusu. Kluczem jest, aby mieć, oczywiście, powód. Ale również liczy się termin złożenia takiego podania o powrót do legalnego statusu: musi upłynąć mniej niż 90 dni od czasu, gdy status wygasł lub osoba starała się o przedłużenie i otrzymała odmowę. Tak było zawsze. Tak było… przed pandemią. Natomiast właśnie ogłoszona została bardzo ważna tymczasowa zmiana od reguły 90 dni i na jej podstawie osoby, którym ważny status w Kanadzie skończył się po 30 stycznia 2020 mogą wystąpić o powrót do statusu. Jest czas do 31 grudnia 2020, aby to zrobić.

Podobnie wprowadzono tymczasową zmianę dla osób, które miały prawo do pracy w Kanadzie w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a które w tym momencie znajdują się w Kanadzie już bez ważnego pobytu. Jeżeli takie osoby mają ofertę pracy (np. popartą LMIA), to wtedy nie tylko mogą składać podanie o powrót do statusu i prawo do pracy, ale również, na podstawie tymczasowych zmian, jest możliwość, aby nie musiały czekać na otrzymanie pocztą dokumentu prawa do pracy („work permit”). Istnieje możliwość zawiadomienia Immigration Canada o tym, że jest taka właśnie sytuacja i wtedy otrzymanie autoryzacji do pracy to kwestia dni, nie miesięcy.

Izabela Kowalewska

Konsultant Imigracyjny

Ważne: informacje zawarte w moich artykułach ważne są tylko w momencie pisania i mogą zmienić się bez uprzedzenia. Radzę zawsze traktować informacje tu zawarte tylko jako podstawado poszukania konkretnych, najnowszych informacji.

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tym cyklu nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.

