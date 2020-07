Działo się (244). Tydzień w tym co naprawdę ważne.

Kolejny tydzień (15-21 lipca) przynosi – jak zazwyczaj – przegląd wydarzeń z przeszłości. Ograniczamy się w zasadzie do zdarzeń, związanych z nauką, techniką, kulturą – czyli z tym, co naprawdę ważne dla postępu cywilizacji. Zupełnie incydentalnie omawiamy wydarzenia polityczne.

Kryterium wyboru informacji chyba nie istnieje, a w każdym razie jest ogromnie subiektywne. Czasami skupiamy się na faktach tylko ciekawych, intrygujących albo po prostu zabawnych.

Oto te fakty:

15 lipca

1783 – Na rzece Saonie we Francji został wypróbowany Pyroscaphe, pierwszy statek napędzany silnikiem parowym. Konstruktorem był markiz de Jouffroy d’Abbans. Statek miał 13 m długości, załoga liczyła 3 osoby.

1799 – W Egipcie francuski porucznik wojsk inżynieryjnych Pierre-François Bouchard odkrył tzw. Kamień z Rosetty (zabytek piśmiennictwa staroegipskiego, którego odkrycie miało przełomowe znaczenie dla odczytania egipskich hieroglifów). Obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum Brytyjskiego w Londynie.

1869 – Francuz Hippolyte Mège-Mouriès (twórca ulepszonych metod przemiału mąki i metody konserwowania owoców i warzyw, 1817-1880) opatentował margarynę – wówczas z łoju wołowego – opracowaną na konkurs ogłoszony przez cesarza Napoleona III.

16 lipca

622 – Początek biegu kalendarza muzułmańskiego. To kalendarz księżycowy zawierający 12 miesięcy po 29 lub 30 dni, używany głównie do celów religijnych przez wyznawców islamu. Arabski tydzień zaczyna się w niedzielę, która nosi nazwę al-ahad (dzień pierwszy; następne są nazywane kolejnymi liczebnikami aż do szóstego, który nosi nazwę dnia zgromadzenia. Siódmym dniem jest sabat).

1661 – W Szwecji wprowadzono do obiegu pierwsze europejskie banknoty, czyli pieniądz papierowy.

1964 – Potwierdzono dokonanie pierwszego w historii zderzenia materii i antymaterii w akceleratorze cząstek Anello Di Accumulazione (AdA, Pierścień Magazynujący). 7 marca 1960 Bruno Touschek, austriacki fizyk teoretyczny, wygłosił we włoskim Frascati wykład o procesie anihilacji elektron-pozytron. Zaproponował budowę małego pierścienia zderzeniowego do przeprowadzania takich zderzeń, który wykorzystać miałby synchrotron elektronowy. W ciągu roku powstało prototypowe urządzenie. Miało 160 cm średnicy i umieszczone było w magnesie o masie 8,5 ton.

17 lipca

1453 – Zwycięstwo wojsk francuskich nad angielskimi w ostatniej bitwie wojny stuletniej pod Castillon. Wojna stuletnia to nazwa nadana przez XIX-wiecznych historyków serii konfliktów zbrojnych, które toczyły się przez 116 lat (z przerwami) w XIV i XV wieku między Anglią a Francją. Biorąc pod uwagę długość i złożoność wojny stuletniej, można uznać, że była to pierwsza wojna ogólnoeuropejska. Choć w walkach brały udział głównie oddziały francuskie i angielskie, każda ze stron szukała sojuszników. Walki toczyły się na licznych frontach, nie tylko we Francji i Anglii, ale również w Hiszpanii, Niderlandach i Szkocji.

1717 – Podczas rejsu statkiem po Tamizie w Londynie, w obecności króla Jerzego I Hanowerskiego wykonano po raz pierwszy suitę Muzyka na wodzie Georga Friedricha Händla. W katalogu dzieł Handla figuruje jako trzy suity. Dzieło to stanowi przykład barokowej muzyki rozrywkowej. Jest to jedno z najpopularniejszych dzieł Händla.

1850 – W Obserwatorium Harvarda w Cambridge w stanie Massachusetts wykonano pierwsze w historii zdjęcie gwiazdy. Był to dagerotyp Wegi w konstelacji Lutni.

18 lipca

1841 – Piotr II z portugalskiej dynastii Braganza został koronowany na ostatniego cesarza Brazylii. Formalnie był cesarzem od 1831 roku, ale ponieważ miał wtedy 5 lat, faktyczną władzę sprawowali regenci. Jst jedynym cesarzem Brazylii tam urodzonym. W 1840 r. Cesarski Parlament Brazylii przyznał mu pełnię władzy. Regencja została zniesiona, a 14-letni władca objął osobiste rządy. Piotr II był bardzo lubiany przez swój naród, ale został zmuszony do ustąpienia z tronu przez juntę wojskową 15 listopada 1889 i wraz z rodziną udał się na wygnanie. Przyczyną zamachu stanu był liberalizm Piotra i zniesienie w Brazylii niewolnictwa (1888). Zmarł 5 grudnia 1891 w Paryżu.

1870 – Podczas I soboru watykańskiego ogłoszono dogmat o nieomylności papieża. Nieomylność papieża należy rozumieć jako bezbłędność jego oficjalnych wypowiedzi w sprawach wiary i obyczajów, nie zaś w sprawach codziennych. Ustanowienie tego dogmatu spotkało się ze sprzeciwem części duchownych i wiernych, w wyniku czego w 1870 powstał tzw. starokatolicyzm.

1921 – We Francji po raz pierwszy zastosowano szczepionkę BCG przeciw gruźlicy. opracowaną przez Alberta Calmette’a i Camille’a Guérina. BCG ma około 26% działania ochronnego również przeciw trądowi, chociaż nie jest wykorzystywana w tym celu. Jest też przydatna w leczeniu powierzchownych postaci raka pęcherza moczowego. Ostatnio pojawiły się przypuszczenia, że szczepieni przed laty tą szczepionką mają również podwyższoną odporność na koronawirusa.

19 lipca

1843 – Zwodowano transatlantycki parowiec „Great Britain”. Był to pierwszy statek o kadłubie z żelaza i napędzany śrubą, który pływał na trasach transatlantyckich pomiędzy Bristolem a Nowym Jorkiem. Został okrzyknięty „największym eksperymentem od czasu Genesis”. Miał wiele innowacyjnych rozwiązań technicznych jak: żelazny kadłub, napęd śrubą zamiast kół łopatkowych czy największy pod względem mocy silnik parowy – 1000 KM. W 1852 roku po wycofaniu ze służby jako liniowiec był używany (po modernizacji) jako kliper wożący emigrantów do Australii. Obecnie, po gruntownej odbudowie, statek stoi w suchym doku w Bristolu i pełni funkcję muzeum.

1903 – W Paryżu zakończył się pierwszy wyścig kolarski Tour de France. Zwyciężył reprezentant gospodarzy Maurice Garin.

1937 – W Monachium została otwarta zorganizowana przez nazistów Wystawa sztuki zdegenerowanej, prezentująca 650 dzieł skonfiskowanych w niemieckich muzeach. Celem wystawy była dyskredytacja niektórych kierunków sztuki awangardowej oraz artystów powiązanych ze środowiskami lewicowymi i żydowskimi. Do „sztuki zdegenerowanej” w nazistowskich Niemczech zasadniczo zaliczano: kubizm, dadaizm, prymitywizm, postimpresjonizm, fowizm, ponadto niektóre nurty surrealizmu, ekspresjonizmu, abstrakcjonizmu i innych kierunków. Ciekawa sprawa: im głupszy i z większymi ciągotami totalitarnymi rząd, tym bardziej lubi ludziom mówić, co ma się im podobać, a co nie. Dość zabawne jest również to, że na specjalnej wystawie (a właściwie cyklu wystaw) pokazywano Niemcom właśnie to, czego mieli nie oglądać. Z podobnymi pomysłami mieliśmy do czynienia w tzw. realnym socjalizmie, ale – niestety – nie tylko…

20 lipca

1534 – Na mocy edyktu króla Anglii Henryka VIII Tudora założono Cambridge University Press, najstarszą nieprzerwanie działającą oficynę wydawniczą na świecie. Zajmuje się wydawaniem pozycji naukowych i edukacyjnych, adresowanych do odbiorców na całym świecie, w tym wydawnictwami z zakresu nauczania języka angielskiego jako obcego. Siedzibą wydawnictwa jest Cambridge. Obecnie Cambridge University Press wydaje 2 tysiące książek i 150 czasopism rocznie, a pracuje dla niego 24 tys. autorów w 108 krajach.

1683 – Angielski astronom John Flamsteed dostrzegł jako pierwszy kometę jednopojawieniową (to znaczy, że nigdy już jej nie zobaczymy ponownie, ani nigdy jej nie widziano przedtem) C/1683 O1, zwaną Kometą Wiktorii Wiedeńskiej. gdyż pojawiła się w czasie, gdy król Jan Sobieski wyruszał na wojnę z Turcją.

1797 – We włoskim Reggio Emilia miało miejsce pierwsze publiczne wykonanie Mazurka Dąbrowskiego.

21 lipca

356 p.n.e. – Szewc Herostrates spalił świątynię Artemidy w Efezie. Zrobił to, by zdobyć sławę. Niestety, udało mu się aż za dobrze.

1836 – Otwarto pierwszą linię kolejową na terenie Kanady.

1946 – James Davidson na myśliwcu McDonnell FH-1 Phantom dokonał pierwszego w historii udanego startu samolotem odrzutowym z pokładu lotniskowca.

Wyszperał Bogdan Miś

Wszystkie ilustracje i fakty pochodzą z zasobów Wikipedii. Opinie i komentarze autora.