Działo się (245). Tydzień w tym co naprawdę ważne. Kolejny tydzień (22-28 lipca) przynosi – jak zazwyczaj – przegląd wydarzeń z przeszłości. Ograniczamy się w zasadzie do zdarzeń, związanych z nauką, techniką, kulturą – czyli z tym, co naprawdę ważne dla postępu cywilizacji. Zupełnie incydentalnie omawiamy wydarzenia polityczne. Kryterium wyboru informacji chyba nie istnieje, a w każdym razie jest ogromnie subiektywne. Czasami skupiamy się na faktach tylko ciekawych, intrygujących albo po prostu zabawnych. Oto te fakty: 22 lipca 1908 – Założono produkujące karety i karoserie samochodowe amerykańskie przedsiębiorstwo Fisher Body Company, później wchodzące w skład General Motors Corporation. 1933 – Amerykanin Wiley Post (1898-1935) jako pierwszy przeleciał samotnie dookoła świata na jednosilnikowym samolocie Lockheed Vega 5B Winnie Mae. Lot zajął 7 dni, 18 godzin i 49 minut. To był jego drugi lot dookoła świata, ale pierwszy samotny. Następnie w 1934 odbył pionierskie loty stratosferyczne. Zginął wraz ze swoim pasażerem, amerykańskim humorystą, Willem Rogersem, 15 sierpnia 1935 w katastrofie lotniczej w pobliżu Point Barrow na Alasce. 1983 – Australijczyk Dick Smith jako pierwszy samotnie obleciał kulę ziemską śmigłowcem, co zajęło mu około 11 miesięcy. 23 lipca 1980 – Wietnamczyk Phạm Tuân (ur. 1947, generał porucznik lotnictwa), uczestnik lotu Sojuza 37 na stację orbitalną Salut 6, został pierwszym Azjatą w kosmosie. 27 grudnia 1972 zestrzelił amerykański bombowiec B-52. Był to pierwszy samolot tego typu jaki stracili Amerykanie podczas wojny w Wietnamie. 1985 – Zaprezentowano komputer Amiga 1000, pierwszy w historii mikrokomputer wielozadaniowy wykorzystujący graficzny interfejs użytkownika, pierwszy z serii Amiga. Został zaprojektowany w przedsiębiorstwie Amiga, wykupionym następnie przez Commodore. Komputer używał specjalnie dla niego napisanego systemu operacyjnego AmigaOS, dawał użytkownikowi do dyspozycji kolorową grafikę i dźwięk. Wiele osób dzięki temu komputerowi, a jeszcze bardziej jego niesłychanie popularnemu następcy Amiga 500, łyknęło bakcyla informatyki. 1998 – W czasopiśmie naukowym Nature międzynarodowy zespół naukowców pod kierownictwem Ryuzo Yanagimachi z University of Hawaii ogłosił, że dokonał pierwszego powtarzalnego klonowania ssaka z dojrzałych komórek, aby wyprodukować trzy pokolenia sklonowanych myszy, w sumie ponad 50 identycznych sióstr. Ta technika klonowania jest bardziej niezawodna niż ta, której użyto do stworzenia owcy Dolly. 24 lipca 1534 – Jacques Cartier (ur. między 7 czerwca a 23 grudnia 1491 lub ok. 1492, zm. 1 września 1557) – francuski korsarz, podróżnik i odkrywca, znany z licznych, wczesnych odkryć na terytorium dzisiejszej Kanady, ogłosił po wylądowaniu na półwyspie Gaspésie terytorium Kanady posiadłością Francji. 1886 – Gottlieb Daimler skonstruował czteroosobowy pojazd stylizowany na karocę, z jednocylindrowym silnikiem o mocy 1,1 KM montowanym pod tylnym siedzeniem. Automobil rozwijał szybkość maksymalnie 16 km/h. 1911 – Amerykanin Hiram Bingham III odnalazł w Peru miasto Machu Picchu – najlepiej zachowane miasto Inków, w odległości 112 km od Cuzco. Położone jest na wysokości 2090-2400 m n.p.m., na przełęczy między Huayna Picchu a Machu Picchu w peruwiańskich Andach. Miasto zbudowano w II połowie XV wieku podczas panowania jednego z najwybitniejszych władców Pachacuti Inca Yupanqui (1438-1471). Miasto opuszczono ok. 1537 roku. 25 lipca 1946 – Stany Zjednoczone zdetonowały bombę atomową „Baker” podczas „Operacji Crossroads” na atolu Bikini na Pacyfiku. Była to pierwsza podwodna eksplozja nuklearna Bomba, zamknięta w wodoszczelnym stalowym kesonie, została zawieszona 90 stóp pod desantowcem LSM-60 i zdetonowana przez sygnały radiowe ze statku dowodzenia o godzinie 8:45. Eksplozja stworzyła potężną kolumnę pary i wody oraz serię ogromnych fal. Po drugiej, pierwsza fala uderzyła w docelowy okręt Saratoga i rzuciła. go 800 jardów dalej. Zatonął osiem godzin później. Fala o długości 90 stóp zatopiła również pancernik Arkansas, trzy okręty podwodne i barkę paliwową YO-160 1976 – Amerykańska sonda Viking 1 po raz pierwszy sfotografowała tzw. Marsjańską Twarz. Oczywiście to tylko takie uformowanie marsjańskiego gruntu, ale żurnaliści całego świata już blisko pół wieku wspominają to „niesamowite odkrycie”. 1978 – Urodziła się Brytyjka Louise Brown, pierwsze dziecko z zapłodnienia in vitro. Urodziła się w rodzinie Lesley i Johna Brownów, którzy bezskutecznie starali się o dziecko przez 9 lat. Zabieg zapłodnienia komórki jajowej jej matki nastąpił w dniu 10 listopada 1977. Lekarzami dokonującymi tego zabiegu byli Patrick Steptoe i Robert Edwards. Jakoś nie słychać, żeby jej coś przeszkadzało, jeśli idzie o metodę poczęcia. 26 lipca 1609 – Angielski astronom Thomas Harriot jako pierwszy (4 miesiące przed Galileuszem) przeprowadził obserwację Księżyca za pomocą sześciokrotnie powiększającej lunety. 1803 – Na trasie Wandsworth-Croydon w Wielkiej Brytanii uruchomiono pierwszą publiczną konną kolej żelazną. 1908 – Amerykański prokurator generalny Charles Joseph Bonaparte (nazwisko nieprzypadkowe: wnuk Hieronima Bonapartego, najmłodszego brata francuskiego cesarza Napoleona I)wydał polecenie utworzenia biura dochodzeniowego, później (w 1935 roku) nazwanego Federalnym Biurem Śledczym (FBI). 27 lipca 1890 – Vincent van Gogh, usiłując popełnić samobójstwo, strzelił sobie z rewolweru w pierś. W wyniku odniesionych obrażeń zmarł 2 dni później. Żył 37 zaledwie lat. 1921 – W Szkole Medycznej Uniwersytetu w Toronto dr Frederick Banting wraz z asystentem Charlesem Bestem po raz pierwszy ekstrahowali insulinę. W dwa lata później Banting otrzymał za to nagrodę Nobla. Za współpracę w tym odkryciu razem z nim wyróżniono nagrodą jego zwierzchnika, Johna Macleoda, natomiast pominięto Besta, chociaż sam Banting uważał, że należała się ona Bestowi bardziej niż Macleodowi. W akcie solidarności Banting podzielił się premią finansową z Bestem. 1924 – W Paryżu zakończyły się VIII Letnie Igrzyska Olimpijskie. W ostatnim dniu zawodów pierwszy w historii medal olimpijski (srebrny) dla Polski zdobyła drużyna kolarzy torowych w wyścigu na dochodzenie na 4 km w składzie: Józef Lange, Jan Łazarski, Tomasz Stankiewicz i Franciszek Szymczyk, drugi (brązowy) jeździec Adam Królikiewicz w konkursie skoków. 28 lipca 1851 – Całkowite zaćmienie Słońca (pierwsze sfotografowane) widoczne nad Kanadą, Grenlandią, Islandią, Skandynawią, Polską, Białorusią i zachodnią Rosją. 1944 – Odbył się pierwszy lot bojowy myśliwca z napędem rakietowym Me 163. Dokładniej był to lot całej eskadry takich samolotów, liczącej 5 sztuk. Samolot był pierwszą maszyną, na której przekroczono w locie prędkość 1000 km/h. Dokonał tego Heini Dittmar w 1941 roku, osiągając blisko 1004 km/h. 1978 – Pierwsze dwa francuskie superszybkie pociągi TGV opuściły fabrykę Alsthom w Belfort. Chociaż skrót TGV określa głównie typ pociągu, to funkcjonuje on również w szerszym sensie, jako określenie całego francuskiego systemu kolei dużych prędkości, odnoszące się zarówno do samych pociągów, jak również do linii, po których pociągi te kursują, dworców z których korzystają i kategorii pociągów. Rekord prędkości maksymalnej, wynoszący 574,8 km/h, został ustanowiony 3 kwietnia 2007 przez pociąg TGV V150 we Francji. W 2015 roku rekord ten został pobity przez japoński pociąg typu Maglev MLX01. Wyszperał Bogdan Miś Wszystkie ilustracje i fakty pochodzą z zasobów Wikipedii. Opinie i komentarze autora. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Bogdan Mis Website Senior polskich popularyzatorów nauki, jeden z najstarszych polskich programistów. Z wykształcenia matematyk, wieloletni wykładowca szkół wyższych. Dziennikarz. Przez wiele lat obecny na antenach Telewizji Polskiej, z której odszedł w wyniku negatywnej weryfikacji z okresie stanu wojennego. Zapraszamy do czytania artykułów Bogdana Misia na Studiu Opinii Search

