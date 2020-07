Imigracja a pandemia – co nowego?

Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella”

Wprawdzie powoli, etapami otwierają się różne dziedziny ekonomii, to jednak musimy pamiętać, że wciąż żyjemy w czasach globalnej epidemii, która może – może! – nieco zwolniła w porównaniu z poprzednimi miesiącami, ale mamy przykłady z innych krajów, gdzie rozluźnione zasady (oraz nieprzestrzeganie istniejących) spowodowały nawrót i koronowirus sieje spustoszenie: znowu wrosły liczby zakażonych oraz pokonanych przez śmiercionośnego wirusa.

Dlatego właśnie rząd Kanady zwolnił tempo pracy nad różnymi podaniami imigracyjnymi: o pobyt stały oraz tymczasowych – o wizy turystyczne, eTA, wizy studenckie i pracownicze. Rozpatrywanie niektórych z nich zostało kompletnie zastopowane do odwołania – inne „tylko” zwolniły tempo. Dzieje się tak, oczywiście, z powodu tego, że musimy zachowywać dystans. Pracownicy Immigration Canada są nim również objęci: nie mogą wszyscy przychodzić do pracy, ponieważ byłoby za duże zagęszczenie ludzi w jednym miejscu. Jednocześnie nie mogą pracować z domu, ponieważ potrzebny byłby do tego komputerowy system imigracyjny, który nie jest możliwy do zwykłego przeniesienia na domowy komputer. Jedno jest pewne: w pewnym momecie pandemia się skończy, tylko pytanie jest: kiedy ten moment nastąpi? Jest to raczej pewne, że nie w tym roku…

Otrzymuję telefony i e-maile z pytaniami od osób, które zostały zaakceptowane na program International Experience Canada (IEC) i nie zdążyły oddać danych biometrycznych lub zdążyły, ale z powodu wybuchu pandemii nie otrzymały albo ostatecznej decyzji, albo otrzymały aprobatę, ale nie zdążyły do Kanady przyjechać. Jaka jest ich sytuacja na dzień dzisiejszy? Jakie mają opcje? Otóż w takich przypadkach, gdy decyzja nie została wydana – trzeba czekać na tę decyzję. Nie wiemy dzisiaj jak się rozwinie sytuacja z pandemią, więc decyzje są podejmowane na podstawie sytuacji w danym momencie. Nie byłby to dobry pomysł, aby pozwolić setkom tysięcy pracowników przyjechać do Kanady w czasie, gdy gospodarka jest wstrzymana. Decyzje są więc niepodjęte i czekają… na lepsze czasy. Jedno jest pewne – aplikacje nie przepadną, nawet jeśli wnioskodawca skończył w międzyczasie 36 lat. W takich przypadkach liczy się data złożenia podania.

1 lipca minister imigracji Marco Mendicino ogłosił, że limitowane rozpatrywanie podań o wizy turystyczne, pracownicze oraz studenckie będzie obowiązywało do 30 września 2020. Wynika z tego, że rząd Kanady jest raczej przekonany, iż do tego czasu sytuacja się nie polepszy, niestety.

Dotyczy to również otrzymywania wiz studenckich oraz pracowniczych w sposób, który powszechnie nazywa się „flagpoling” – osoba przebywająca w Kanadzie, która jechała na granicę, wjeżdżała do USA (lub zawracała – czyli robiła „flagpole”) i przy powrocie do Kanady drukowana była ich „wiza studencka” i „pracownicza”. Ten sposób również został wstrzymany do odwołania.

Co robić? – zadają mi to pytanie osoby, które stały się ofiarami pandemii. Każda sytuacja jest inna – radziłabym zasięgnąć konkretnych informacji podczas dokładnej konsultacji i analizy: inaczej niemożliwe jest dać jakąś konkretną odpowiedź. Jedno jest pewne: wszyscy znaleźliśmy się w trudnej, bezprecendensowej sytuacji i wszyscy jesteśmy jej ofiarami. Nie jest to pocieszenie, wiem. Dlatego radzę skorzystać z konsultacji na temat konkretnej sytuacji – może jednak jest wyjście? I zdecydowanie nie czekać do ostatniego momentu jak wiza kończy się… za tydzień.

