Jak działa Fundusz Sprawiedliwości. Strażacy, sala gimnastyczna, fundacja byłego egzorcysty

Nawet 50 mln zł trafić może do fundacji byłego egzorcysty, który w tym roku wygrał konkurs Ministerstwa Sprawiedliwości na rozdysponowanie środków z Funduszu Sprawiedliwości. Fundusz ma pomagać ofiarom przestępstw – m.in. takim, jak córka ułaskawionego przez prezydenta mężczyzny – jednak w ostatnich latach pieniądze w dużej mierze trafiały do organizacji zbliżonych do Kościoła, w tym tych należących do ojca Rydzyka.

Prezydent Andrzej Duda ułaskawił ojca, który został skazany za zgwałcenie córki i znęcanie się nad nią oraz jego partnerką. Decyzja prezydenta oznacza, że mężczyzna będzie mógł bez konsekwencji prawnych mieszkać wspólnie z obiema kobietami – wcześniej do 2021 r. obowiązywał go zakaz zbliżania się. Notorycznie go łamał, za co odsiedział jeszcze rok w więzieniu. Wyszedł w 2018 r. i tak on, jak obie kobiety wystąpiły do prezydenta o łaskę.

Matka i córka mają poważne problemy finansowe, są zadłużone i grozi im eksmisja, a głównym najemcą zajmowanego przez nie mieszkania jest właśnie mężczyzna, który molestował swoje nieletnie dziecko. Jak ujawniliśmy w Onecie, odkąd sprawca został skazany na karę więzienia, sytuacja materialna obu kobiet drastycznie się pogorszyła.