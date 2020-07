Krystian Markiewicz: Ta władza już przegrała, tylko jeszcze o tym nie wie

Z sędzią Krystianem Markiewiczem, prezesem Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA o zapowiedziach rządu na temat dokończenia reformy wymiaru sprawiedliwości, sędziach, prokuratorach, praworządności i społeczeństwie obywatelskim rozmawia Michał Ruszczyk.

Michał Ruszczyk: Rząd, po wygranych wyborach prezydenckich, zapowiada kolejne reformy, wśród których mieści się również dokończenie reformy wymiaru sądownictwa. Co rządzący mogą jeszcze „zreformować” w wymiarze sprawiedliwości, żeby jeszcze bardziej uzależnić sądy od władzy politycznej?

Krystian Markiewicz: Przede wszystkim rządzący jeszcze niczego nie zreformowali. Należy odróżnić to, czym jest reforma, a czym jest zmiana. Słowa „reforma” zakłada zmiany na coś lepszego, a w chwili obecnej takich zmian nie ma. Jeżeli chodzi o to, co najbardziej interesuje ludzi, czyli czas trwania postępowania i koszty z nim związane, to można to ująć w prostych słowach: jest dłużej i drożej.

Od czasów dojścia PiS do władzy procesy są dłuższe średnio o 50%, czyli – minister Zbigniew Ziobro doprowadził do przewlekłości postępowań w sądownictwie. Do tego podrożały opłaty sądowe. Więc można powiedzieć, że zmiany dla osób, które idą do sądu, to zmiany na gorsze. Natomiast, jeżeli chodzi o tę sferę niezawisłości sądownictwa – to tutaj nastąpiło nie tyle pogorszenie, co całkowity upadek.