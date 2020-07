Kultura – czyli powstawanie z kolan

Z cyklu: Ludzie i ludziska

Wielu znanych ludzi podkreślało wartość kultury jako jeden z ważniejszych czynników rozwoju społeczeństwa. Jedna z najsłynniejszych wypowiedzi dotycząca kultury, a przypisywana Churchillowi, niestety nie jest prawdziwa, chociaż te słowa są jakże trafne.

Przypomnę je tym, którzy ich nie znają:

Trwała wojna. Churchillowi przyniesiono budżet kraju. Przeczytał uważnie i spytał:

„A gdzie pieniądze na kulturę?” „Przecież trwa wojna, jaka kultura?” – odpowiedział któryś z polityków. „Jeżeli nie ma kultury, to o co my do cholery walczymy?!” – zdenerwował się Churchill.

Natomiast ta wypowiedź Churchilla jest autentyczna:

„Sztuka jest niezbędna dla pełnego życia narodowego. Państwo jest zobowiązane do jej podtrzymywania i wspierania.”

Co przetrwało z dawnych państwowości, tych z minionych wieków? Czy są to idee wodzów, którzy podbijali narody w licznych wojnach? Czy zwycięskie bitwy, które po latach okazywały się zgubne w skutkach? Co zostało po „wielkich czynach” polityków, którzy z wysiłkiem tworzyli imperia, upadające często jeszcze za ich życia. Gdyby nie budowle, obrazy, rzeźby, literatura i muzyka, nic by nie zostało po dawnych czasach.

Niedawno rozmawiałam ze znanym polskim artystą, który zauważył, że prawie żaden z kandydatów na prezydenta nie podkreślał w swoich wystąpieniach znaczenia kultury i jak ważna jest pomoc dla jej twórców w trudnym okresie pandemii. Jedynie Władysław Kosiniak–Kamysz dobitnie wyraził się na ten temat:

„Bez kultury, tej naszej tożsamości, nie ma społeczeństwa i nie ma narodu. Ludzie kultury nie mogą być pozostawieni sami sobie, a państwo jest zobowiązane do ich wsparcia.”

Gdyby takie wsparcie dostał kiedyś Vincent Van Gaugh, o ileż więcej pięknych obrazów zostawiłby po sobie! Podobnie miliony artystów, którzy pozbawieni mecenatu klepią biedę lub rezygnują z twórczości.

Turystyka stanowi dla wielu krajów jedno z najważniejszych źródeł dochodów. Muzea pełne dzieł sztuki, przepiękne budowle, koncerty – to one przyciągają tłumy, z których czerpią wielkie zyski inne sektory gospodarki. Najwyższy czas, żeby dostrzec, jak ważna jest kultura i uczynić ją – obok ochrony środowiska – priorytetem.

Pytanie tylko, jaka kultura powinna być wspierana?

Na pewno nie tzw. „masowa”, gdyż ona i tak raczej zawsze miała się dobrze. Niestety mechanizm rynkowy sprzyja wytwarzaniu dóbr kultury o wysokiej wartości ekonomicznej i niskiej wartości kulturowej. Dlatego tak ważny jest mądry mecenat państwa, który potrafi wesprzeć niekoniecznie tych, których sztuka przyciąga miliony.

Co zostanie po państwowych inwestycjach kulturalnych ostatnich lat? Na co polskie Ministerstwo Kultury najwięcej przeznaczyło funduszy? Czy na artystów, którzy zostawią po sobie ślad tak nieprzemijający, że kilka następnych pokoleń będzie z niego korzystać? To właśnie poprzez kulturę możemy wsławić Polskę. To może być nasze „powstawanie z kolan”, o które walczą obecne polskie władze. Pytanie tylko jaka polska sztuka będzie podziwiana nie tylko przez Polaków, ale i na świecie? Czy to będą wątpliwej urody pomniki, czy m.in. książki, które przetrwają wieki?

