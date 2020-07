Z cyklu: Ciekawostki

To produkt, którego jedynym oprócz wody, lub niekiedy tylko głównym składnikiem, jest miód. Gdy mowa o miodzie, automatycznie przychodzą na myśl pszczoły. To bardzo stare zwierzątka, starsze niż rodzaj ludzki. W wykopaliskach skalnych znajdujemy ich skamieliny sprzed wielu setek tysięcy lat. Ich produkcję miodu udokumentowali rysunkami lub wydrapanymi na ścianach jaskini obrazkach nasi pra-pradziadowie kilkadziesiąt tysięcy lat temu, a „kradzież” miodu pszczołom z naturalnych dziupli drzew odczytujemy z obrazków w ich jaskiniach mieszkalnych sprzed nawet kilkanastu tysięcy lat.

Metody produkcji miodów pitnych

W czasach nowożytnych znane są najczęściej miody sycone (inna nazwa: warzone). Tu miód rozpuszczony w gotującej się wodzie tworzy brzeczkę, którą potem poddaje się dalszym procesom. Sfermentowana brzeczka to już miód pitny, który przelewa się do beczek dębowych, gdzie musi się odleżeć kilka lat, podobnie jak dobre wina, by można się nacieszyć jego smakiem. Im dłużej dojrzewa w beczkach, tym napój jest smaczniejszy, delikatniejszy. Ilość miodu w brzeczce w porównaniu do ilości wody decyduje o ilości procentów alkoholu w miodzie pitnym – im więcej miodu w brzeczce, tym napój jest mocniejszy. Z beczek przelewany jest do butelek: to już w pełni dojrzały produkt. Miodu pitnego stworzonego tą metodą nie produkuje się lecz syci. Proces ten to miodosytnictwo, a miejce jego tworzenia nazywa się miodosytnią.

Miodów niesyconych produkowano dużo dawniej, obecnie najczęściej w gospodarstwach domowych w słojach z rozcieńczonym wodą miodem i najczęściej jagodami. Wystawia się je w oknach na słońce. Niekiedy są butelkowane i sprzedawane. Ten kontakt ze światłem powoduje powolny proces fermentacji mieszanki. Miody sycone to często miody naturalne – brzeczka nie jest niczym doprawiana, ale coraz więcej w tej kategorii miodów pitnych powstaje z brzeczki doprawianej.

W miodach niesyconych to prawie zawsze mieszanka naturalnego miodu, różnych jagód, niekiedy owoców, korzeni, ziół i wszelkich innych dodatków, które powodują specyficzny smak napoju, niekiedy także jego zapach. Musi to być miód wysokiej jakości i bardzo zdecydowanym przyjemnym aromacie, by smak i aromat miodu nie został przygłuszony tymi dodatkami. Przy tworzeniu obu rodzajów miodów pitnych faworytem jest miód lipowy – ma swoją specyficzną nazwę: lipiec, bo tworzony przez pszczoły w lipcu, kiedy kwitną lipy.

Miody pitne sycone z dodatkami dzielą się na różne grupy. To przede wszystkim miody owocowe – ich soki dodane do brzeczki miodowej nie przekraczają trzydziestu procent całego produktu. Ogromna większość z nich to soki jagodowe: tak powstaje wiśniak, maliniak, agrestniak, rzadziej porzeczniak i dereniak.

Z dużych owoców tworzy się inne napoje alkoholowe, w których podstawowymi składnikami są najczęściej wódka lub brandy, a wyjątkowo cenione i drogie, gdy ich podstawowym składnikiem jest koniak. Dość często w tego typu produktu wykorzystuje się alkohol z odpadów winogron po wyciśnięciu z nich soku. Nasłynniejszym tego typu produktów jest francuski calvados tworzony z jabłek.

Choć nie w Polsce miody pitne były wynalezione, to już od czasów piastowskich były nie tylko serwowane na stołach królewskich i magnackich, ale były jednym z kilku produktów eksportowych takich jak pnie drzew, sól, zboże, szczególnie pszenica.

Naturalnych miodów syconych jest ciągle więcej niż wszystkich doprawianych: miodów pitnych owocowych, korzenno-ziołowych, chmielowych. Owocami w miodach pitnych są prawie wyłącznie jagody. W sokach chmielowych dodane jest niewiele chmielu, bo większa jego ilość czyni preparat niesmacznym. Do tworzenia miodów korzenno-ziołowych dodaje się goździki, cynamon, jałowiec, imbir, pieprz, cytrynę, skórkę pomarańczową, płatki róży, migdały, liście mięty i inne dodatki – nawet wyciąg z kory drzewnej.

Pochwały polskich miodów pitnych

Znane są pochwały polskiego miodu pitnego przez kilku obcokrajowców. Wysłany do Polski dyplomata wenecki Ambrogio Contarini tak swoich znajomych o tym nieznanym mu napoju informuje: [Polacy] „nie mając wina robią pewien napój z miodu, który upija ludzi znacznie bardziej niż wino”. Dużo później Jakub Hauer nie musiał przyjeżdzać do Polski, by wydać swoją opinię o tym trunku, bo był już powszechnie znany poza granicami Polski. Oto jego słowa: „Ten trunek … jest niepośledni, gdy będzie dobrze uważony, wystały i klarowny … głowie i żołądkowi nie szkodzi, jest owszem posilny, człowieka syci i zdrowie utwierdza”.

Miód był najbardziej popularny w Polsce w XVI wieku i powoli ta popularność zamiera: zastępowany jest coraz tańszym piwem, winem i wódką. W XIX wieku produkowany był prawie wyłącznie w miejcach, gdzie poprzednio słynął ze swej wyjątkowego smaku: na Podolu, i na terenie Litwy w okolicach Kowna.

W literaturze polskiej w wielu utworach wspomina się miód pitny. Nie pominął go Sienkiewicz wkładając w usta Zagłoby gniewne słowa, że ten wspaniały napój śmią pić chamy, a Bóg patrzy i nie grzmi. Kraszewski entuzjazmuje się tym, że jego ludzie, nie wiem czy fikcyjni, czy rzeczywiści „natrafili na stare miody tak zdradzieckie, że szły do ust jak ulepek dziecinny, pił każdy chętny, bo mu smakowało, do głowy zaraz nie szło – a gdy przyszło wstawać, nogi były jak podpocinane. …Po tych miodach ludzie spali po dwadzieścia godzin, niektórzy jak bobaki. A gdy się przebudzili, dziwna rzecz, głowy mieli lekkie, żołądki gotowe do jadła i czuli się jakby cudownym lekiem otrzeźwieni”.

Klasyfikacja naturalnych miodów pitnych

Miody naturalne nie są jednolite. Podział jest rzeczą bardzo istotną, bo od tego do jakiej grupy należą mają różne smaki: jedne są wytrawne lub półwytrawne inne słodkie lub bardzo słodkie, w niektórych nietrudno wyróżnić smak i zapach miodu, w innych nie. Wszystko to zależy także od stopnia rozcieńczenia miodu wodą. Najsłodsze o najwyższej zawartości alkoholu to półtoraki – w ich brzeczce znajduje się jednostka czystego miodu i pół jednostki wody. W dwójniakach po jednej jednostce miodu i wody, w trójniakach dwa razy więcej wody niż miodu, w czwórniakach ten stosunek to trzy jednostek wody do jednej miodu. Niektóre firmy produkują nawet piątaki, ale napój ten to bardziej lemioniadka niż napój alkoholowy.

Sycone miody królewskie, czyli półtoraki i dwójniaki muszą długo dojrzewać w beczce: półtoraki aż do dziesięciu lat, dwójniaki połowę tego czasu, by mogły się pochwalić wszystkimi swymi walorami. To idealnie smaczne napoje pobudzające apetyt przed posiłkiem. Trójniaki są w pełni dojrzałe po odleżeniu w beczkach od dwóch do czterech lat. Czwórniaki kończą swoje dojrzewanie przed upływem roku. Dwa pierwsze wymienione to najdroższe i najmocniejsze miody pitne, te drugie: trójniaki i czwórniaki są wytrawne lub półwytrawne, ilością alkoholu zbliżone do win stołowych, cenowo tańsze. Unia Europejska doceniła przodownictwo Polski w produkcji tego napoju – w roku 2008 nie tylko sam miód pitny, ale i gradacja jego odmian uznane zostały jako Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

Znałem kilku ludzi, którzy po urodzeniu dziecka butelkę wina czerwonego zakopywali w ziemi i odkopywali w czasie uroczystości ślubnej dawnego niemowlaka.Jego picie było, i niekiedy jest i do dziś ważną ceremonią takiej uczty. To nie jest originalny pomysł tych zakopywaczy wina, to kopia tego co było bardzo popularnym zwyczajem w średniowieczu na dworach i u bogatych mieszczan. Zakopywanio wtedy w ziemi beczułki „przedniejszego” miodu pitnego z okazji narodzin dziecka, szczególnie chłopca, i częstowano nim, który stawał się jeszcze przedniejszym po tak długim leżakowaniu, biesiadników na przyjęciu weselnym dawnego niemowlaka.

Niby-miód pitny

Do Ontario, prowincji w której mieszkam, docierał przed wychuchem pandemii tylko jeden produkt uchodzący za miód pitny, nosi nazwę krupniku – ale nie jest ani prawdziwym miodem pitnym, ani tym bardziej zupą krupnikiem. Sama nazwa jest dość dziwna, bo nie nie ma nic wspólnego z krupami, czyli niemielonymi ziarenkami kaszy jęczniennej. To stare polskie słowo. Może nie pochodzi od krup, ale od podobnego innego słowa. Dużo czasu mi zajęło by dotrzeć do jego etymologii, nic nie znalazłem w źródłach mi dostępnych. Byłbym wdzięczny, gdyby mnie ktoś w tej materii oświecił. Niektórzy datę powstania krupniku przesuwają do wieku XIV, a za jego twórców uznają benedyktynów z Nieświeży – obecnie to miasto Białorusi. Miał być bardzo popularnym napojem w XVI wieku, szczególnie na Litwie, ale nie znany składników, z których był tworzony, może rzeczywiście w tym czasie był prawdziwym likierem, którego alkohol powstał ze sfermentowanego miodu.

Przepisy jego produkcji wielokrotnie zmieniano, ale nie podawano szczegółów. Wspomniany krupnik który pojawił się nie tylko w sklepach alkoholowych Ontario, ale i w innych prowincjach i kilkudziesięciu krajach świata nie jest miodem pitnym, bo jego podstawowym produktem jest wódka zbożowa, jedynie z dodatkiem miodu i z wieloma przyprawami z korzennych i pachnących ziół. Jest obecnie produkowany wyłącznie już nie przez sytnię, ale przez wielkie przedsiębiorstwo alkoholowe pod nazwą Sobieski w Starogardzie Gdańskim. Od roku 2010 do wybuchu pandemii tenże krupnik, czyli wzbogaconą dodatkami 38-procentową wódką, sprzedano rocznie ponad milion butelek tego trunku w Polsce i poza Polską – zajmował trzecie miejsce wśród tego typu wódek na świecie, a ósme wśród wszystkich rodzajów wódek.

W czasie pandemii zawieszono jego produkcję, nie znalazłem informacji, czy gorzelnia ta zaczęła od nową produkcję. Jakością smakowo-zapachową krupnik przewyższa tak zwane alkohole lecznicze, takie jak włoskie Amaro, Amaretto, Grappa, niemiecki Jagermeister, produkowany na licencji w Kanadzie Alpenbitter i podobne. Firma Sobieski, jak wszelkie inne firmy alkoholowe, nie podaje składników tej wódki, chwali się tylko, że to receptura z roku 1846 (w co wątpię), że miód w nim jest najlepszym z miodów (trudno w to uwierzyć), nazywa ten napój w języku angielskim już nie miodem pitnym, ale Honey Liqueur Premium.

Chociaż to nie likier ale wódka, trzymamy w domu jedną butelkę, tak na wszelki wypadek, nie dlatego, że jest najsmaczniejszą z wódek, ale przekonaliśmy się z żoną, że zabija objawy bakteryjnego przeziębienia i chyba wirusowej grypy we wczesnym ich stadium, a drugą butelkę kanadyjskiego Alpenbitter ustawiamy koło niej w naszych schowku też jako lekarstwo, bo to wypróbowany przez nas środek na wszelkie niestawności i dolegliwości żołądkowe.

Władysław Pomarański