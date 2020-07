Najnowsze informacje dla studentów zagranicznych

Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella”

W ubiegłym tygodniu pisałam o tym, że rząd Kanady pracuje nad tym, aby opanować sytuację związaną z pandemią, aby złagodzić jej konsekwencje, aby w końcu zahamować jej postęp. I tak na pewno się stanie – jest to tylko kwestia czasu. Chodzi o to, aby załagodzenie to stało się jak najszybciej. Wiele zależy też od nas – w końcu wirus przenosi się z ludzi na ludzi, a mówiąc jeszcze dokładniej: to ludzie przenoszą wirus na innych ludzi. Wirus nie ma nóg i nie chodzi – to my sami przenosimy wirusa. Dopóki tak się będzie działo będzie pandemia. Przynajmniej, dopóki nie wyrobimy w sobie odporności. Nie jestem lekarzem, nie będę się wypowiadać na ten temat – poruszyłam go tylko z jednego powodu: aby pokazać, że podróże, że przenoszenie się ludzi z miejsca na miejsze – przenosi także (potnecjalnie) wirusa. Dlatego też 20 lipca 2020 rząd podjął ponowne decyzje odnośnie do przemieszczania się, a dokładniej mówiąc podróży do Kanady grupy obcokrajowców, którzy objęci są nazwą “studenci zagraniczni”.

Studenci zagraniczni studiują w Kanadzie na każdej (lub prawie każdej) uczelni, w szkołach średnich oraz podstawowych. Wielu z nich decyduje się zostać w Kanadzie na stałe, a mają do tego w pełni wytyczoną drogę: skończyć tutaj studia (oczywiście płacąc za nie dwa-trzy razy więcej niż my, obywatele Kanady czy stali mieszkańcy… ale o tym nie chcę dziś pisać), otrzymać prawo do pracy na okres do 3 lat, a wtedy już, jeżeli mądrze rozegrają ten etap – droga do pobytu stałego w Kanadzie jest już stosunkowo prosta, jeżeli nie popełni się błędu w gąszczu przepisów i labiryncie prawnym. Natomiast dzisiaj jesteśmy w globalnej pandemii, która podobno ma mieć drugą falę – jesienią. Jesienią też zaczynają się studia, czyli nastąpić ma napływ studentów. Czy jednak nastąpi? Czy studenci wrócą do sal wykładowych? Czy studia będą odbywały się online? To się okaże już wkrótce, ponieważ te decyzje zostaną już niedługo podjęte. Natomiast już wiadomo, co będzie z międzynarodowymi studentami: oto właśnie są informacje podane do wiadomości 20 lipca 2020:

• Studenci, którzy mają ważną wizę studencką lub otrzymali aprobatę na wizę studencką przez 18 marca 2020, mogą przyjechać do Kanady tylko wtedy, jeżeli ich studia nie odbywają się online. Jeżeli uczelnia oferuje program online, tacy studenci nie mogą przyjechać do Kanady.

• Od powyższego jest wyjątek: jeżeli student już studiował w Kanadzie i ma w Kanadzie np. mieszkanie (jest odpowiedzialny za lease, ma samochód itp.), może przyjechać do Kanady (oczywiście obowiązuje go 14-dniowa kwarantanna)

• Kolejnym wyjątkiem są studenci, których obecność jest obowiązkowa (ponieważ, np. mają semestr gdzie obowiązkowe są warsztaty czy praktyka w laboratorium)

Wszystkie te wyżej wymienione czynniki będą sprawdzane na granicy po przybyciu do Kanady.

I kwestia pracy studentów:

• Oczywiście studenci znajdujący się w Kanadzie mogą pracować (do 20 godz/tydzień) nawet jeśli ich studia zostały przerwane z powodu pandemii (zamknięcie szkoły)

• Tymczasowo rozluźnione zostały warunki otrzymania prawa do pracy po skończeniu studiów (tzw. PGWP: post-graduate work permit): 1) dla studentów, którzy już zaczęli studia w Kanadzie, 2) dla studentów, którzy zaczęli studia w Kanadzie, ale opuścili Kanadę i będą kontynuować swoje studia online ze swoich krajów, 3) dla studentów, którzy przyjechali do Kanady, aby zacząć studia w maju i czerwcu, ale ich uczelnie postanowiły kontynuować program tylko online, 4) dla kandydatów, którzy otrzymali aprobatę na wizę studencką, ale nie zdążyli przyjechać do Kanady i będą studiować online ze swoich krajów.

We wszystkich tych 4 wymienionych przypadkach studenci będą się kwalifikować na prawo do pracy po skończeniu studiów.

Zmiany przepisów, tymczasowe zmiany z powodu pandemii wprowadzane są nie bieżąco. Radziłabym bardzo dokładnie upewnić się – i mowa tu jest o wszystkich chętnych do przyjazdu do Kanady – czy spełniają warunki, czy są wyjątkiem i będą wpuszczeni do Kanady, aby nie było rozczarowania.

Izabela Kowalewska

Konsultant Imigracyjny

Ważne: informacje zawarte w moich artykułach ważne są tylko w momencie pisania i mogą zmienić się bez uprzedzenia. Radzę zawsze traktować informacje tu zawarte tylko jako podstawado poszukania konkretnych, najnowszych informacji.

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tym cyklu nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Można do mnie dzwonić do biura: 416-414-2426, lub przesłać e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com

Od ponad 25 lat zajmuję się prawem imigracyjnym Kanady i pomagam w rozwikłaniu wielu kompleksowych problemów.

Moje biuro znajduje się w Mississaudze przy 90 Burnhamthorpe Road West, Suite 1400 (skrzyżowanie Burnhamthorpe i Hurontario). Telefon do mnie jest 416-414-2426, a e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com

Izabela Kowalewska jest czlonkiem ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) oraz (CAPIC) Canadian Association of Professional Immigration Consultants.