Nieruchomości: lipcowe wieści

Lato zawsze jest spokojniejsze jeśli chodzi o rynek nieruchomości, a więc obecna sytuacja,

spowodowana COVID-em, stworzyła wrażenie oczekiwania oraz stagnacji na rynku. Wszystkie agencje wspomagające firmy brokerskie nieruchomości próbują dać jak najwięcej porad w jaki sposób zachowywać się w obecnych warunkach.

W sumie, ogólna opinia inwestorów zagranicznych jest taka, że ontaryjski rynek jako całość jest ogólnie mówiąc w stanie zagrożenia, mimo że rząd postanowił uznać rynek nieruchomości za jeden z podstawowych elementów “koniecznych” do życia, zezwalając na zamykanie transakcji, lecz ograniczając środki pozwalające na prowadzenie tego typu biznesu, co zresztą dotyka wszystkich innych gałęzi przemysłu.

Brokerzy przyjmują nowe listingi oraz sprzedaże, lecz sposób ich wprowadzania na rynek, pokazywania jest inny: w większości wszelkie pokazy sa wirtualne, tak samo jak całe prowadzenie dalszych działań W sumie wszyscy starają się przejść na nowoczesne technologie, co nie zawsze w tym przypadku się sprawdza, a więc również powoduje zastój w ilościach transakcji.

Typowe pokazy, czy też tzw. “Open House” są zawieszone, co ogranicza dostęp do nowych klientów, a klientów do rynku. Wielu klientów decyduje się na przeczekanie całej pandemii, zawieszając swoje plany sprzedaży na później. Dotyczy to oczywiście tylko takich osób, których sytuacja nie zmusza do szybkiej sprzedaży.

Niektórzy kupujący mają więc nadzieję, że ten rynek pozwoli im na kupno okazyjne, poniżej wartości, albowiem w dalszym ciągu wielu agentów wystawia domy po zaniżonej cenie, w ten sposób starając się przyciągnąć więcej klientów oraz uzyskać cenę dużo powyżej wystawionej. W ten sposób wysyłanych jest sporo tzw. “bully offers”, które przekazywane są wcześniej niż określona w listingu data składania ofert. Przeważająca ilość składanych ofert jest jednak dużo wyższa od ceny wystawionej, a oferty niskie są odrzucane.

Trudno jednak w przewidzieć sytuację na przyszlość. Na pewno wpływ na dalszy rynek nieruchomości będzie miała sytuacja na rynku pracy. Niestety z uwagi na ten czynnik wielu potencjalnych kupujących nie będzie się kwalifikowało na żaden zakup, dopóki cała sytuacja się nie uspokoi.

Podczas kryzysu w roku 2008 rynek nagle załamał się z dnia na dzień, dopiero wrócił na normalne tory po dobrych kilku miesiącach. Oczywiście obecnie zupełnie inne siły oddziałowują na rynek, a więc dużo trudniej jest przewidzieć jaki będzie wynik obecnej sytuacji. Ponadto, banki w zupełnie inny sposób zaczynają podchodzić do wielu, nawet już zawartych transakcji, obawiając się załamania rynku oraz strat z tym związanych. A więc wyceniający, robiący wycenę dla banków do wydania decyzji co do przyznania pożyczki, wydają się zaniżać wartości nieruchomości, aby ograniczyć przyznawaną wartość pożyczki hipotecznej.

Spotykamy coraz częściej dużo większe trudności w uzyskaniu kredytu. Pożyczkodawcy są coraz bardziej ostrożni, czekając na dalsze wydarzenia, obawiając się utraty wartości nieruchomości. Ceny natomiast są dalej wysokie z uwagi na ograniczoną liczbę nieruchomości na rynku, co już ma miejsce od dłuższego czasu. A więc nastał bardzo dziwny czas dla wszystkich.

Czekamy na koniec pandemii i powrót do normalności. Niestety wydaje się, że decydenci nie są skorzy do podjęcia jakichkolwiek decyzji, obawiając się, że zostaną obarczeni winą za nawrót pandemii, co przełoży się na utratę głosów w następnych wyborach.

Wszystkich zdecydowanych na sprzedaż, kupno lub wynajem nieruchomości, prosimy o kontakt

bezpośredni pod numer telefonu: 647-209-3511, lub email: house4usteam@gmail.com, oraz

odwiedzenie naszej strony internetowej: www.house4us.ca

Ryszard Sobolewski

GoWest Realty Ltd,Brokerage