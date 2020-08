Nieruchomości: nowe pomysły

Bardzo trudno przewidzieć jest przyszłość, a także trudno powiedzieć co przyjmie się na rynku. Jest to temat bardzo rozległy, ale zależny w największej mierze od klienteli, która będzie decydowała co kupować.

Jednym z pomysłów jak wykorzystywać niezamieszkałe, puste przestrzenie w nieruchomościach jest udostępnianie pustych magazynów lub hal produkcyjnych i przekształcanie ich w lokale mieszkalne. W ten sposób zadowalamy zarówno posiadaczy tych nieruchomości, jak i potencjalnych lokatorów, których nie brakuje. W większości wypadków będą to lokale do użytku wspólnego: ale według wynajmujących, często szukają okazji do podzielenia się z kimś innym kosztami wynajmu. W ten sposób wynajmuje wielu młodych ludzi. Ponadto, wielu nowo przyjezdnych również przyzwyczajona jest do mieszkania w gęstszym zaludnieniu. W ten sposób dajemy właścicielom zapewniony dochód, jednocześnie zapewniając lokale szukającym wynajmu.

Zmiany klimatyczne powodują coraz inne podejście do budowania nowych domów; wprowadzane są nowe technologie. To z kolei powoduje ciągły wzrost kosztów budowy, co doprowadza do wzrostu cen. Wzrost kosztów budowy oraz coraz gorsza dostępność nowych placów budowy doprowadziła do takiego stanu, że większość deweloperów zaczyna budować z dala od większych aglomeracji miejskich. Kupujący w dalszym ciągu chcą kupować nowe domy w nowych dzielnicach, lecz doprowadza to do skrajności jeśli chodzi o odległości do miejsc pracy. Z drugiej strony nie ma już gdzie budować, więc nowe budowy prowadzone są w bardzo odległych miejscach. Już obecnie wielu mieszkańców poświęca dwie godziny na jazdę w jedną stronę do miejsca pracy, z drugiej zaś strony mieszkają oni w zacisznych miejscach, z dala od zgiełku.

Jest to również jeden z powodów dlaczego tak dużo buduje się wysokościowców w obrębie miast. Ponadto, nowo przybyli przeważnie przyzwyczajeni są do dużo mniejszych powierzchni, a więc zamieszkanie w bloku, w apartamencie, zupełnie im wystarcza. A więc obecnie buduje się w większości apartamenty jedno- lub dwu-sypialniowe, większe dużo rzadziej.

Jeśli chodzi o ceny, to nie możemy spodziewać się żadnych obniżek. Z uwagi na bardzo duży popyt, a ciągle małą podaż, ceny ciagle rosną w górę. Nowych imnigrantów ciągle przybywa, a inwestorzy oraz deweloperzy windują ceny w górę do maksimum.

Nieruchomości większe budowane są rzadziej, czasem w tzw. plombach, po wyburzeniu starych domów, co powoduje, że ziemia w obrębie miast zdrożała znacznie. Dodając do tego koszty budowy nowego domu, według nowych standartów, po uzyskaniu wszelkich pozwoleń, ceny są tak wygórowane, że rzadko stać na nie przeciętnego mieszkańca tego kraju.

A więc cały rynek nieruchomości zmienia się, dryfuje w zupełnie innym kierunku, wyznacza nowe trendy, nowe czasy nieuchronnie zmieniają całe nasze życie oraz przyzwyczajenia. Musimy się do nich dostosować.

Ryszard Sobolewski

GoWest Realty Ltd.