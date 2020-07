Paprocie można uprawiać w przydomowym ogrodzie!

Z cyklu: Porady ogrodnicze Jana Ogrodnika z nieba

Paprocie (ang. ferns) w epoce wiktoriańskiej preżywały największą w historii popularność. Dotyczy to zarówno paproci uprawianych w domu, jak i w ogrodzie. Potwierdza to fakt, że pod koniec dziewiętnstego stulecia napisano o nich więcej niż o jakiejkolwiek innej grupie roślin. Potem moda na paprocie minęła. Dopiero dzisiaj, gdy powracamy do naturalnie “dzikich” ogrodów, gwałtownie wzrosło zainteresowanie tymi roślinami.

Tym, którzy zdecydują się na uprawę paproci w przydomowym ogrodzie, warto przypomnieć, że zajmują one unikatowe miejsce w całej otaczającej nas przyrodzie. Rosną w każdym klimacie, począwszy od tropiku, aż po obszary polarne. Na długo przed pojawieniem się na Ziemi dinozaurów, jej obszar pokrywały rozległe lasy paprociowe. Paprocie nie stanowiły tam jednak, tak jak dzisiaj, podszycia dla innych, wysokich drzew. Rosły samotnie, osiągając nawet do kilku metrów wysokości. To właśnie z umierających paproci powstały eksploatowane dzisiaj przez człowieka pokłady węgla. Nic więc dziwnego, że na wielu bryłach tej kopaliny znaleźć można odciski liści prehistorycznych paproci.

W średniowieczu paprocie otaczała tajemniczość zupełnego niezrozumienia. Wiedziano już bowiem, że do reprodukcji rośliny potrzebują kwiatów. Tymczasem nigdy nie zauważono ich u paproci. Stąd narodziła się legenda, że w ciągu całego swojego życia każda paproć kwitnie tylko raz i to w dodatku w czerwcu, w noc św. Jana. A komu uda się zobaczyć ich kwiat, może oczekiwać szczęścia. Dopiero kilka wieków później odkryto, że “beznasienne” paprocie w rzeczywistości produkują spore ilości “nasion”. Są to spory, które rozsiewane są po całym poszyciu każdego paprociowego lasu. Kształt mikroskopijnych rozmiarów spór jest przy tym tak różnorodny, że właśnie na tej podstawie, używając mikroskopu, łatwo rozróżnić poszczególne gatunki paproci. Na dodatek rośliny te mają zupełnie inny w stosunku do roślin okrytozalążkowych cykl życiowego rozwoju. Sprawia to, że nawet dzisiaj, kiedy już wszystko o nich wiemy, otacza je stale jakiś dziwny, niewytłumaczalny mistycyzm. Wystarczy tylko spojrzeć na załączoną tabelkę i zauważyć, jak dziwnie brzmią ich nazwy.

Paprocie przeniesione w lekko zacienione miejsce w ogrodzie adaptują się tam bardzo łatwo. Dobrze prezentują się w towarzystwie pierwiosnków, hosty oraz innych bylin lubiących zacienienie. Chociaż brakuje im kwiatów, delikatność pióropuszowych liści doda każdemu zakątkowi ogrodu wiele urody. A że kolor ich liści jest przeważnie jasnozielony, rozjaśniają one każde ciemniejsze miejsce. Pamiętać jedynie należy, że paprocie lubią ziemię chłodną i wilgotną, w której jednak nie zalega woda. Dlatego przy ich sadzeniu warto dodać do ziemi sporo torfu. Nie poleca się natomiast stosowania pod paprocie obornika. Uwaga! Paproci nie należy sadzić pod okapami domów, jak również na zewnętrznej granicy ulistnienia drzew. Kapiące bowiem krople zniszczą ich liście. W ostatnich latach rozpoczęto produkcję paproci w doniczkach. Dlatego sadzić je można w ogrodzie dosłownie od wczesnej wiosny, aż do późnej jesieni. Mając już nawet jeden egzemplarz, łatwo mnożyć go przez podział kłączy.

A w przypadku bólu głowy wystarczy włożyć ją w środek żywych liści paproci. Boleści miną, jak ręką odjął!