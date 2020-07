Polskie bartnictwo dawniej i obecnie

Z cyklu: Ciekawszy świat

W polskiej tradycji pszczelarstwa jest wyraźne rozdzielenie między pszczalarstwem opieki nad pszczołami w ulach i pszczelarstwem leśnym, czyli bartnictwem, kiedy pszczoły umieszcza się w naturalnych lub wyżłobionych dla nich dziuplach drzew. Dawni nasi praprzodkowie konkurowali z niedźwiadkami i innymi zwierzakami lubiącymi słodycze wspinając się do dziupl, wyjmując z nich ich zawartość, często niszcząc te domki pszczele – roje uciekały szukając innych dziupli, nie wracały do tych zdewastowanych. Po jakimś czasie trwającym tysiące lat miłośnicy miodów decydowali się pomóc pszczołom, by go więcej produkowały, powiększając dziuple, zasłaniając je na różne sposoby przed zwierzętami, zostawiając małe otworki dla pszczół, a jeszcze dużo później dożywiając je, by przetrwały zimę. To zwiększyło zbiory i od czasu tych ingerencji zaistniało bartnictwo.

Powstanie i rozwój bartnictwa

Zaczęło się to kilka tysięcy lat przed naszą erą. Z biegiem czasu bartnicy ułatwiali sobie prace nad pszczołami leśnymi, zaczęli ścinać korony drzew i wycinać otwory w pniu dużo niżej niż dawniej, tworzyli barcie na samych brzegach lasów, by pszczoły czerpały nektar nie tylko z kwiatów leśnych ale i z pól – wtedy produkcja miodu była większa. Jeszcze później wycinano otwory już nie w drzewach, ale w kłodach drzewnych, które stawiano na ziemi lub wieszano na drzewach.

W Polsce bartwnictwo zapoczątkowane w czasach piastowskich rozkwitło w czasach kiedy kraj stał silny militarnie i stabilny, ale począwszy od XVIII wieku powoli zanika, a w drugiej połowie XIX wieku zamiera, by odżyć w naszych czasach: w XXI wieku. Współczesne bartnictwo jeszcze się nie stało i nigdy nie stanie poważnym konkurentem pszczelactwa pasiecznego. Ponieważ obie formy pszczelaestwa w Polsce uznawane są w naszych czasach za jedne z najbardziej zaawansowanych na świecie, warto o tym mówić i pisać. Skupię się tu na polskim bartnictwie i przejście od bartnictwa do nowoczesnego pszczelastwa za sprawą Jana Dzierżonia – to dodatek do mego artykułu o pszczelastwie pasiecznym „O pszczołach i miodzie”, opublikowanego w „Gazecie” w styczniu 2019 roku.

Zanim powstały barcie, a póżniej ule, pszczoły, jak wspomniałem, produkowały miód w dziuplach drzew, najczęściej dębowych i sosnowych. Zainteresowani ich produktem pszczelarze, znani wcześniej pod nazwą bartodzieje, później bartnicy, zaczęl, jak wspomniałm, powiększać dziuple i wycinać otwory na pniach drzewnych – to najstarsze barcie. Wydrążano je początkowo wysoko na pniach starych ponad stuletnich drzew, bo w ich grubych pniach można było wycinać duże otwory, które nie powodowały ich obumierania. Barcie wycinano wysoko i dlatego, że wtedy produkcja miodu była obfitsza, bo pszczoły docierały do odleglejszych kwitnących drzew, bo mogły dalej dolecieć bez wysiłku wspinania się na odpowiednią wysokość by do nich dotrzeć. Bartnicy dostawali się do barci z pomocą powrozów zwanych leziwami – to sznury z łyka i konopi, z deseczką do siedzenia. W dawniejszych czasach pszczoły nie miały dużego wyboru – najczęściej roślinami miododajnymi były dla nich kwiaty lip i wrzosów. Z upływem czasu miały coraz większy wybór innych kwiatów z roślin uprawnych, jak rzepak, łubin, koniczyna i szereg innych kwiatów nie tylko dzikich, ale i ogrodowych.

Cech bartniczy i strzępy wiadomości o ich zawodzie

Dość wcześnie w Polsce bartnicy uznani byli za wyjątkowo szanowaną grupę ludzi, zrzeszali się we własnych cechach. Był to zawód dziedziczny. Tylko ci ludzie mieli uprawnienia dostarczania miodu na dwory królewskie i magnackie. Miodem płacono także daninę właścicielom borów za pozwolenia na dostęp do pszczół leśnych.

W dokumentach historycznych nie mamy wiele informacji dotyczących rozwoju tego rzemiosła. Ze strzępów informacji na ten temat wiemy, że w drugiej połowie XVIII wieku na Pomorzu Zachodnim było około 20 tysięcy czynnych barci, a w Królestwie Kongresowym w roku 1826 było ich około 70 tysięcy. Barcie tworzono w puszczach lub wielkich lasach. W Puszczy Białowieskiej praktyka ta została zakazana w roku 1888. W naszych czasach odnaleziono i udokumentowano istnienie 68 dawnych drzew bartnych w tejże puszczy.

Bartnicy i złodzieje miodu mieli kilku konkurentów ze świata zwierzęcego w jego zbieraniu, naczęściej były to niedźwiedzie i kuny. Ludzkich złodziei odstraszano nacięciami na drzewie – karby te znaczyły, że miód na nim jest własnością pana lasu, że teren jest strzeżony, a kradzież podlega surowej karze. Niedźwiedziom i kunom utrudniano dostępu do barci przez umieszczane na drzewach samobitnie drewniane klocki lub duży kamień przymocowany do drzewa tak, że uderzał zwierzaka w czasie wdrapywania się po nim w górę, lub prostsze urządzenie rodzaju platformy, która zamykała wejście zwierzęciu do dziupli, ale nie pszczołom. Zwano ją odenką. Bartnik wchodził w pobliże barci nie tylko by zbierać plastry miodu, ale by w jakiś sposób pomóc pszczołom dożywiając je, usuwając nieczystości z uli, sprawdzając czy są dobrze chronione od nieproszonych gości. Oczywiście był szczelnie owinięty jakimiś szmatami, a nawet dość często miał przyczepiony do ciała naczynie, w którym tliło się pruchno, by nie zostać użądlonym.

Bartnictwo zapoczątkowane w Polsce w okresie piastowskim było kontynuowane, jak wspomniałem, przez wiele wieków, aż do połowy XIX wieku. Ale dawne zawodowe słownictwo częściowo zachowało się do obecnych czasów. Znaczenia większości słów można się domyślać, ale nie wszystkich, wtedy trzeba zajrzeć do słownika lub encyklopedii staropolskiej, by zrozumieć co oznaczają. Oto kilka takich fachowych słów: dziać – wyrąbywać barć w drzewie, kunne – pozwolenie właściciela lasu na odszczeliwanie kun, które robiły szkody w barciach, pieśnia to nie utwór muzyczny, ale specjalne narzędzie do wydłubowania w drzewnie barci – używano także w tym celu sierki, czyli specjalnej bartniczej siekierki. Stan to mieszkanie bartnika w puszczy. Świepiety lub borówki- pszczoły osiadłe z dziupli martwego drzewa, drzewmiać to pieniek umieszczany na drzewie, by drzewa nie niszczyć przez wydłubowanie dziury w jego pniu, zadziatek – dzień rozpoczęcia pobierania miodu z barci, widzennik – rzeczoznawca lub biegły w zawodzie bartnik, łaźbienie – oporządzanie pszczół na zimę.

Opowiastka o wybieraniu miodu z barci

W jednej z encyklopedii staropolskich znalazłem opowieść z lat trzydziestych XIX wieku kobiety bez wymienionego nazwiska opisujące jej dziecięce wrażenia z wybierania miodu z barci. Wiemy, że była córką bartnika z terenów obecnego województwa mazowieckiego. Przytoczę kilka cytatów z tej sympatycznej opowiastki, by zilustrować fakt, że nie tylko bartnicy, nawet kilkadziesiąt lat przed naturalną śmiercią tego zawodu, ale i niektórzy ludzie spoza ich grupy posługiwali się tymi staropolskimi słowami. Wspomniane dziecko entuzjazmowało się pracą bartników, a szczególnie ulubionego przez nią kurpia Macieja pracującego w borze przy Mężeninie położonego wtedy na Mazurach, gdzie dużo czasu spędzała u cioci. Przytoczę kilka cytatów z tego sympatycznego pamiętnika o metodzie wybierania miodu z barci, wszelkich czynności opieki nad pszczołami i ich siedliskiem. Znajdujemy w nim wyrażenia, może nawet z czasów czasów Mikołaja Reja, tego, co przypomniał światu że Polacy nie gęsi, że swój język mają. Nie tylko Polacy ale i bartnicy nie byli gęśmi, bo swój język mieli i posługiwali się nim aż do wymarcia ich zawodu. Przy okazji wrześniowego pobierania miodu opowieść zaczyna się od wchodzeniu Macieja z pomocą tylko leziwa czyli grubego sznura nie zahaczanego o gałęź lub wyższą część pnia, ale poprzez zarzucaniena na przemian jednej z dwóch jego części coraz wyżej na pień co pozwalało podciągać ciało w górę. Gdy Maciej dotarł do barci „oparwszy się nogami o sosnę gospodarował bezpiecznie w barci jak u siebie w izbie, i spuściwszy połowę sznura ku ziemi wyciągał podawane mu tym sposobem przez pomocników: króbkę na plastry, wąklicę z podkurem i nóż długi obosieczny … ze starego miecza zrobiony”. … „pierwszy plater ciemno złocistego miodu spuścił nam (dzieciakom) w króbce. Podziwialiśmy względem pszczół jego odwagę, bo nigdy sitkiem głowy, a rąk rękawicami nie osłaniał, kark tylko miał osłonięty włosami.” … „W końcu swoich czynności ogacał chróstem otwór barci zabezpieczając ją przed dzięciołem … i przed żołną, o której mówił, że język wsuwa w otwór barci i łyka pszczoły gdy tenże obsiądą. Potem pamiętam, jak misterne plastry brutalnie ugniatano drewnianą maczugą w wielkiej beczce”. Maciej „wynagrodzenie miodem otrzymywał”. „To moje żniwo i pszenica – mawiał bartnik – bo u nas na puszczy piaski jeno i innej pszenicy nie mamy”. Zostawiam czytelnikom przyjemność wyszukiwania znaczenia tych wyrażeń, których tu wcześniej nie podałem.

Barcie nie były i nie są tak wydajne jak ule. Wybierano, i obecnie wybiera się z nich miód raz do roku, dlatego jest najczęściej wielokwiatowy. Oczyszczano barcie ze wszystkiego co tam się znajdowało, pszczoły przenosiły się do innego siedliska, a te pszczoły, które udało się póżniej zwabić w to miejsce, musiały najpierw zbudować woskowe plastry, zanim zaczęły gromadzić nektar i przerabiać go na miód. Wydajność barci była niska, ok. 2 kilogramów w ciągu roku. Obecnie w jednego ula mamy często różnego typu miody, bo pszczelarz, wybiera miód zaraz po przekwitnięciu kwiatów, które w danym okresie czasowym pszczoły nawiedzały, po ich przekwitnięciu pobierały nektar z roślin, które póżniej kwitły, więc i miód z nich smakowo był już inny. To kilkakrotne pobieranie miodu bez niszczenia plastrów powodowało, że z ula wybierano go kilkakrotnie więcej niż z barci. Bartnictwo było zwyczajną kradzież pokarmu pszczół, niewiele pomagano pszczołom, by powiększały produkcję.

Niewiele wiedziano o pszczołach, ich funkcjonowaniu. Do roku 1700 wierzono, że pszczoły po prostu przenoszą miód, który znajdowały w kwiatach do swych siedlisk. Dopiero w roku 1700 Claire Preston odkrył i opublikował, że pszczoły nie przenosą do barci miodu, ale nektar kwietny, który przetwarzają na miód.

Jan Dzierżoń

Prawdziwą rewolucją w pszczelarstwie nie tylko polskim, ale i światowym zapoczątkował skromny proboszcz małej miejscowości na Śląsku, Jan Dzierżoń (1811-1906), uznany nie tylko w Polsce, ale na świecie, za ojca pszczelarstwa. Pochodził z zadomowionej od pokoleń polskiej rodziny z miejscowości Łowkowice – jako ksiądz stał się nie tylko proboszczem, ale i bartnikiem, potem pszczelarzem w Karłowicach. Pilnie obserwował pszczoły i ich dość skomplikowane życie społeczne. W ciągu 70 lat obserwacji i troski o pszczoły odkrył i opublikował w swych 20 książkach, 800 artykułach i we własnym czasopiśmie pszczelarskim wiele nieznanych dotąd informacji o pszczołach i ich pielęgnacji, wymienię tu tylko dwa najważniejsze. Już w roku 1841 opracował zasady konstrucji ula z ruchomą zabudową, co było początkiem przechodzenia z bartnictwa w pszczelarstwo. Później po niewielu ulepszeniach tworzono nowoczesne ule przez jego protagonów, zapoczątkowane przez „ojca” amerykańskiego pszczelarstwa Lorenzo Langstropha. Ważnym odkryciem księdza było zjawisko partenogenezy czyli dzieworództwa, bo zauważył i udokumentował, że męskie osobniki pszczele, czyli trutnie, rodziły się z jajek niezapłodnioych, nie tak jak pszczela matka i pracownice. To odkrycie spowodowało wielkie nieszczęście w jego życiu. W tym czasie papieżem był Pius IX. Odebrano mu Państwo Kościelne w czasie zjednoczenia prawie wszystkich regionów Półwyspu Apenińskiego w jedno państwo, Italię, w drugiej połowie XIX wieku. Był on autorem dogmatu nieomylności papieża w sprawach wiary i moralności, mimo tego że wielokrotnie niektórzy papieże mylili się i póżniej wycofywali swe orzeczenia ex cathedra lub zmieniali ich znaczenie. Ten dogmat i szereg nieprzemyślanych postanowień Pierwszego Soboru Watykańskiego często jego autorstwa spowodowały odejście od Kościoła dużej grupy ludzi którzy nie akceptowali tych nowych orzeczeń. Nosili oni różne nazwy w różnych krajach, najczęściej ogólnie nazywani byli i są starowiercami. To były ostatnie wielkie odejścia od oficjalnej doktryny Kościoła po wielu takich odejściach jak w starożytności i średniowieczu, takich jak arianizm manicheizm, pelagianizm, a w czasach nowożytnych oderwawaniem się katolicyzmu różnych grup protestanckich.

Dzierżoń został ekskomunikowany za teorię dzieworódzctwa, automatycznie tym pozbawiony sprawowania czynności kapłańskich i tytułu proboszcza – wytyczono mu tym drogę prosto do piekła. Jako wyklęty zemścił się na papieżu odrzucając dogmat o jego nieomylności. Parafianie stanęli za nim murem. Jako osoba prywatna uprawiał swoje pszczelarstwo w tej miejcowości jeszcze przez 11 lat, wreszcie już nie mógł znieść ataków na siebie ze wszech stron, przeniósł się do swej rodzinnej wioski, stał się samotnikiem, oddał się bez reszty pszczelarstwu. Dziw nad dziwy ten papież, który potępił powstanie styczniowe doczekał się bogatej publikacji zachwycającej się tym jaki był wspaniały dla Polaków. Jan Paweł II w roku 2000 uczynił go błogosławionym. Jego proces kanonizacyjny trwa do dzisiaj – jest poważna przeszkada, brak cudu za jego wstawienniectwem u Boga – to wymóg sine qua non do wszystkich kanonizacji z wyjątkiem męczenników. Jestem człekiem przekornym, przeczytałem kilka takich penegiryków o tym niedoszłym świętym. Większość to bezczelne kłamstwa, w nich jakiś ludzki odruch tego człowieka jest upiększany i rozbudowany. Wydawało mi się, że czytam coraz to prymitywniejsze wypowiedzi obecnej polskiej wierchuszki rządzącej krajem i nidektórych biskupów: w uszach brzmią mi ich cyniczne głosy, które ostatnio zamieniają się w podkrzykiwanie.

Innym poważnym problemem, z którym od początków swej działalności musiał się borykać Dzierżoń, były ciągłe sugestie, że nie jest Polakiem, ale Niemcem. Języka niemieckiego nie znał. Nauczył się go dopiero w gimnazjum i na studiach, bo na Śląsku nie było szkół w języku polskim poza podstawówkami. Swoje drobniejsze publikacje przemycał po polsku, bo oficjalnie nie wolno było publikować wtedy na tych terenach niczego w tym języku, swoje ważniejsze odkrywcze publikacje publikować musiał jak Johann Dzierzon po niemiecku. Tłumaczono je na inne języki, stawał się słynnym na świecie, nawet wspomniany Lorenzo Langstroph miał dostęp w języku angielskim do wszystkich ważniejszych odkryć proboszcza. Mer jednego z miast pruskich zaproponował, by zmienić nazwę jego miasta na Dzierzon – rada miasta to odrzuciła, bo choć nie widniała w nim kropka nad jedną z liter z, przecinek nad c, ciągle ta nazwa brzmiała radzie zbytnio po polsku.

Obecne bartnictwo

Jak wspomniałem bartnictwo zamarło w Polsce w drugiej połowie XIXw. Jak z popiołów zaczęło odżywać w polskich borach, lasach dopiero w XXI wieku. Obecnie dzięki głównie leśnikom jest w Polsce ponad 100 barci i kłód bartnych w puszczach Augustowskiej, Białowieskiej, Pilickiej i kilku innych. Ponieważ obecne puszcze nie są tak bardzo zarośnięte jak dawne, nie ma konieczności wydłubywania barci zbyt wysoko, by pszczoły mogły zbierać nektar nie tylko z kwitnących drzew, ale i z kwiatów roślin rosnących na podłożu leśnym. To zaniżanie barci chroni od burz i nawałnic. Ponieważ nie znalaziono w Polsce dokładnej dokumentacji jak budować barcie, jak się nimi zająć, jak pielęgnować pszczoły leśne, wysłano kilku bartników i sprowadzono do Polski specjalistów z do dzisiaj chyba jedynej krainy na świecie z funkcjonującym bez przerwy bartnictwie leśnym: byłej i obecnej podkaukazkiej niezależnej republiki rosyjskiej Baszkorstanu, a w niej w parku narodowym, a równocześnie bartniczym, Szulgan Tasz. Oni to uczą Polaków „dziania” (wycinania) barci i wszystkiego co jest konieczne do pozyskiwanie z nich miodu.

Jeden z głównych polskich promotorów bartnictwa leśnego Andrzej Pazura ma nadzieję, że bartnictwo stanie się w Polsce stałym przemysłem leśnym, a nie przemijającym trendem. Oto jego słowa: „Chciałbym, aby w danych kompleksach leśnych, w puszczach, możliwe było odbudowanie, utworzenie leśnej populacji pszczoły miodnej. Ona ma się roić, ma zmieniać barcie, kłody. Chciałbym, żeby ona z powrotem, w sposób w jaki natura ją ukształtowała, mogła dowolnie decydować o swej przyszłości”. Entuzjazm z uprawiania tej działalności powoli w Polsce zanika, nie wiem czy marzenia tego człowieka się w pełni spełnią.

Władysław Pomarański