Przełomowe orzeczenie kanadyjskiego sądu nt. USA

Umowa o bezpiecznym kraju trzecim między Kanadą a USA jest niekonstytucyjna, USA nie mogą być uznane za bezpieczny kraj trzeci i nie można tam odsyłać uchodźców – uznał kanadyjski Sąd Federalny w ogłoszonym w środę orzeczeniu.

Sąd uznał, że w obecnej sytuacji ubiegający się o azyl w Kanadzie, po odesłaniu do USA na mocy postanowień umowy o bezpiecznym kraju trzecim (Safe Third Country Agreement – STCA), są narażeni na aresztowanie. Tym samym naruszane są ich prawa określone w Karcie Praw i Wolności, która jest częścią konstytucji Kanady.

STCA to część kanadyjsko-amerykańskiego porozumienia w sprawie bezpieczeństwa granicy, podpisanego w 2002 r., które weszło w życie w grudniu 2004 r. Zgodnie z umową ubiegający się o azyl są – z pewnymi wyjątkami – zobowiązani złożyć wniosek w pierwszym bezpiecznym kraju, do którego trafiają. Postanowienia umowy dotyczą przekraczających granicę na oficjalnych lądowych przejściach granicznych, wjeżdżających pociągiem i przylatujących na kanadyjskie lotniska (jeśli odmówiono im azylu w USA).

Sąd Federalny zajmuje się określonymi typami spraw, do jego kompetencji należy m. in. orzekanie w sprawach imigracyjnych. Sprawa trafiła do sądu na wniosek grup pomocy ubiegającym się o azyl, Kanadyjskiej Rady Kościołów, Amnesty International, a także kilku osób starających się o azyl.

Skarżący wnosili o uznanie, iż rząd Kanady nie wykonał swoich obowiązków, ponieważ nie rozważył bieżącej sytuacji i w tym kontekście – możliwości dalszego uznawania USA za bezpieczny kraj trzeci. Ponadto wnosili też o uznanie, że przepisy implementujące postanowienia STCA są niezgodne z konstytucją.

„Uznaję, że działania władz kanadyjskich mające na celu egzekwowanie STCA prowadzą to tego, że ubiegający się o azyl, którzy go nie otrzymali, są aresztowani przez władze amerykańskie. Konkluduję, że uwięzienie i związane z tym konsekwencje są niespójne z duchem i celem STCA i naruszają prawa gwarantowane w artykule 7 Karty” – napisała sędzia Ann McDonald.

Orzeczenie stwierdza, że aresztowania ubiegających się o azyl są możliwe do przewidzenia, więc Kanada narusza prawa gwarantowane a artykule 7 Karty. Artykuł ten stanowi, że „każdy ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego i prawo do niepozbawiania go tychże, z wyjątkiem sytuacji zgodnych z podstawowymi zasadami sprawiedliwości”.

Jak wyjaśnia na swoich stronach internetowych federalne ministerstwo sprawiedliwości, „ochrona na mocy artykułu 7 przysługuje każdej osobie przebywającej na terenie Kanady”. „Podstawowe zasady sprawiedliwości” to pojęcie używane w kanadyjskim prawie do definiowania zarówno sprawiedliwego procesu jak i sprawiedliwego stanowienia prawa.

O zaprzestanie uznawania USA za bezpieczny kraj trzeci wielokrotnie apelowały w minionych latach organizacje pomagające uchodźcom, gdy do Kanady zaczęły od 2017 r. trafiać znaczne ich grupy m.in. z Ameryki Południowej, które nie starały się o azyl w USA.

Uchodźcy przekraczali granicę nie w oficjalnych punktach granicznych i tym samym naruszali postanowienia STCA, więc kanadyjskie prawo dawało im możliwość złożenia wniosku o azyl. Mimo to wiele organizacji prosiło rząd Kanady o wycofanie się z umowy. Sędzia przyznała rację skarżącym, jednak wykonanie orzeczenia zawiesiła na pół roku, do 22 stycznia 2021. Media cytowały stanowisko biura prasowego ministra bezpieczeństwa publicznego, w którym podkreślono, że resort zna orzeczenie i się do niego ustosunkowuje. Anna Lach

Dodatkowe informacje:

Na mocy umowy, która weszła w życie w 2004 r., Kanada i Stany Zjednoczone uznają się nawzajem za bezpieczne miejsca, gdzie prześladowani mogą uzyskać ochronę.

Oznacza to, że Kanada może zawrócić potencjalnych uchodźców, którzy przechodzą do Kanady przez granicę kanadyjsko-amerykańskiej na podstawie tego, że muszą dochodzić swoich roszczeń w Stanach Zjednoczonych jako pierwszym kraju, do którego przybyli.

Kanadyjscy obrońcy uchodźców walczyli z tym porozumieniem, argumentując, że Stany Zjednoczone nie zawsze są bezpiecznym krajem dla ludzi uciekających przed prześladowaniami.

Wnioskodawcy, którzy są obywatelami Salwadoru, Etiopii i Syrii, przybyli z USA do kanadyjskiego przejścia granicznego na granicy aby udzielono im azylu i ochrony jako uchodźcom.

Argumentowali w sądzie, że odsyłając do USA, Kanada naraża ich na ryzyko w postaci zatrzymania i prześladowań.

Strony interesu publicznego, które wzięły udział w sprawie, z zadowoleniem przyjęły orzeczenie, wzywając rząd federalny do zaprzestania odsyłania osób z powrotem do USA na mocy umowy i nie odwoływania się od decyzji sądu.

„Chociaż Sąd Federalny dał rządowi sześć miesięcy, konieczne jest, aby Kanada natychmiast zaprzestała odsyłania ludzi do USA” – powiedział Alex Neve, sekretarz generalny Amnesty International Canada.

„Umowa o bezpiecznym państwie trzecim jest od wielu lat źródłem poważnych naruszeń praw człowieka, co jednoznacznie potwierdzone zostało w tym orzeczeniu. To nie może trwać nawet jeden dzień dłużej”.

Sąd Federalny „nie mógł nie być poruszony zeznaniami o przerażających doświadczeniach ludzi w amerykańskim systemie przetrzymywania imigrantów po tym, jak Kanada zamknęła przed nimi drzwi” – powiedziała Dorota Blumczyńska, przewodnicząca Rady ds. Uchodźców.

„Ich doświadczenia pokazują nam – i przekonały sąd – że USA nie mogą być uważane za bezpieczny kraj dla uchodźców”.

mpb