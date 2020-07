Spojrzenie na rynek w Toronto 

Z cyklu: Domowe ciekawostki

Całe zamieszanie związane z wirusem COVID-19 oraz zamknięcie prawie wszystkich instytucji oraz firm, a także konieczność utrzymywania stałych, dwumetrowych odległości, spowodowały jakby zatrzymanie całego życia, w tym również towarzyskiego. Sytuacja zupełnie niespotykana. Toronto, jako jeden z najbardziej aktywnych oraz najdroższych rynków nieruchomości w Kanadzie oczywiście jest w polu zainteresowaniu wielu ekspertów, którzy zastanawiają się jaki wpływ pandemia będzie miała na tutejszy rynek nieruchomości. Zdania są podzielone. Jakkolwiek bardzo trudno przewidzieć jaki będzie końcowy efekt całej obecnej sytuacji, to jednak panuje dość optymistyczne przekonanie, że wpływ COVID-19 będzie raczej niewielki. Oczywiście warto jest przyjrzeć się rynkowi sprzed pandemii, aby uzyskać pełniejszy obraz całej sytuacji.

Otóż zanim doszło do ataku wirusa, rynek w pierwszym kwartale tego roku był bardzo mocny, aktywny. Ceny rosły, w przeciągu roku poszybowały w górę o 7,5 procent, do średniej ceny ponad 860 tysięcy za dom, natomiast ceny apartamentów w wysokościowcach poszły w górę nawet więcej, bo o 8,8 procent.

Dostosowując się do sytuacji związanej z ograniczeniami w osobistych kontaktach, również rynek nieruchomości w odpowiedni sposób odniósł się do tych wymogów. Cały przemysł nieruchomości uznany został na szczęście za jeden z niezbędnych, więc można było dalej zawierać transakcje. Oczywiście zupełnie zawieszono robienie tzw. Open Houses, czyli “domów otwartych” dla potencjalnych kupujących. Zastąpiono je tworzeniem filmików, video-tours, a także wirtualnych Open House, gdzie na zgłoszenie klientów, na żywo, można było wirtualnie pokazywać cały dom, ze wszystkimi jego zakamarkami. Jeśli jest konieczność fizycznego pokazania domu czy mieszkania, istnieje taka możliwość, oczywiście z zastosowaniem wszystkich niezbędnych kroków ostrożności, a także wypełnić należy odpowiedni formularz o braku symptomów itp.

Na początku pandemii rynek był tak rozpędzony, że osłabl nieco dopiero po dwóch tygodniach w drugiej połowie marca, co spowodowało spadek transakcji o ponad 15 procent, porównując to z rokiem ubiegłym. Ceny jednak pozostały dalej na niezmienionym poziomie, osiągając średnią nieco powyżej 900 tysięcy dolarów. Był to w dalszym ciągu wzrost cen, co dało powód do stwierdzenia, że ceny nie spadną, lecz pozostaną na obecnym poziomie. Spowodowało to reakcje sprzedających, którzy utrzymują swoje ceny, mimo jednak słabnącego rynku kupujących. A więc w dalszym ciągu nie można mówić o żadnej panicznej wyprzedaży nieruchomości, wręcz odwrotnie.

Obecna sytuacja spowodowała niewielkie osłabienie jeśli chodzi o kupujących, lecz ilość wystawianych nieruchomości do sprzedaży również spadła, co spowodowało, że stosunek sprzedających do kupujących się utrzymał, powodując utrzymanie cen.

Kryzys spowodowany przez COVID-19 wywarł jednak duży wpływ na rynek wynajmu. Bardzo ucierpieli właściciele, którzy nastawieni byli na wynajem krótkoterminowy, m.in przez Airbnb, albowiem przyjazd do miasta turystów zanikł zupełnie. A więc większość z nich nastawiła się na wynajem dłuższy, co spowodowało wzrost ofert na wynajem, doprowadzając do obniżek cenowych. Obniżki spowodowane są również mniejszym zainteresowaniem wynajmem z uwagi na ograniczenia miejsc pracy – wielu z potencjalnych klientów nie stać teraz na wynajem.

Trudno powiedzieć co stanie się z rynkiem wynajmu: może być, że potencjalni nowi kupujący chwilowo zawieszą swoje plany zakupu, decydując się na wynajem, co powinno zredukować dalszy spadek cen.

Wiele zależy jednak od tego, kiedy zostaną otwarte wszystkie firmy, w tym restauracje i bary, kiedy powrócą do pracy wszyscy chwilowo zawieszeni, oraz kiedy zaczną ponownie zarabiać. Na razie czekamy do jesieni, bo lato jest zawsze dużo mniej aktywne jeśli chodzi o rynek nieruchomości. Miejmy nadzieję, że przewidywany powrót pandemii nie nadejdzie I wszystko powróci do normy. Póki co, życzę wszystkim zdrowia oraz możliwie dobrego letniego wypoczynku.

