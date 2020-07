Społeczeństwo obywatelskie i koreańskie „nunchi”

Z cyklu: Ludzie i ludziska

Koreańska idea „nunchi” nie była mi znana, chociaż nieświadomie stosowałam jej niektóre reguły w wychowaniu moich córek. Poniżej opisana sytuacja pokazuje jeden z aspektów „nunchi”, a właściwie czego ta idea nie toleruje.

Pewna Amerykanka ze wzajemnością zakochała się w Koreańczyku i tuż przed ślubem oboje wybrali się do Korei Południowej, aby przyszła panna młoda mogła poznać rodzinę swojego narzeczonego. Przyszli teściowie przywitali ją bardzo uprzejmie i jednym z pierwszych pytań, jakie jej zadali było:

„Czego oczekuje po tobie twoja rodzina?”

„Abym była szczęśliwa”– padła szybka odpowiedź.

Koreańczycy wzruszyli ramionami, spoglądając z niechęcią na młodą kobietę.

„Typowo amerykańskie zachowanie. Wszystko dla siebie, a nic dla rodziny.”

„Nunchi” – (nunczi) znaczy po koreańsku „miara oka”. Jest to sztuka wyczuwania myśli i zachowania otaczających nas ludzi – a następnie odpowiedniego i szybkiego reagowania. Dobrze opanowana metoda pozwala niemalże czytać w myślach innych osób poprzez obserwację ich gestów czy wyrazów twarzy, dzięki czemu w konwersacji możemy dopasować się do drugiego człowieka, odgadnąć, co nas łączy. „Nunchi” uczy życia w społeczeństwie, a nie zamknięcia się we własnym „ja”. Nie ma w niej miejsca na często używany we współczesnym świecie sposób patrzenia na siebie – „jesteś wyjątkowy i najważniejsze jest twoje szczęście”. Jednym słowem „nunchi” jest taktyką na uformowanie człowieka dobrze przygotowanego do życia obywatelskiego.

W jakim stopniu my, Polacy jako społeczeństwo jesteśmy „nunchi?” Czy nam, należącym do zupełnie innej kultury „nunchi” jest przydatna? Zastanawiając się nad tym, przypomniały mi się słowa Władysława Frasyniuka, które wypowiedział podczas udzielonego mi wywiadu:

Przez te szesnaście miesięcy Solidarności zdobyliśmy taką dojrzałość i wiedzę, że każdy z nas powinien mieć tytuł magistra. To dlatego czerwoni się przestraszyli i wprowadzili stan wojenny, gdyż zorientowali się, że mają do czynienia z coraz bardziej dojrzałym społeczeństwem. Wydaje mi się, że wtedy było bardziej obywatelskie i bardziej zorganizowane niż teraz, gdy żyjemy już 30 lat w wolnej Polsce.

Społeczeństwo obywatelskie nie rodzi się nagle. Owszem, może zaistnieć na krótki okres czasu, kiedy potrafi się zjednoczyć, szczególnie gdy ma wspólnego wroga. Jednakże aby taki stan rzeczy trwał długie lata, potrzebna jest „działalność od podstaw”, czyli opracowanie metody wychowania, którą powinno wdrażać się już w przedszkolach, a potem umacniać we wszelkiego rodzaju szkołach.

Wielu dawnych opozycjonistów wspomina, że w czasie Karnawału Solidarności inteligencja zbratała się z robotnikami i rolnikami i te dość podzielone warstwy społeczne nagle nawiązały porozumienie. Również w tym okresie ludzie zaczęli dbać o swoje zakłady pracy, budując w ten sposób małe ojczyzny, ucząc się tym samym odpowiedzialności za tę jedną, dużą.

Od tego czasu minęło 40 lat i prawie nic nie zostało z etosu Sierpnia’ 80. Polacy są podzieleni na dwa obozy, które wyznają niemalże sprzeczne ze sobą wartości. Przez najbliższe lata czeka nas totalne skłócenie, prawie niemożliwe do pokonania. Koreańskie „nunchi” może być dla nas drogowskazem – jak nauczyć się rozmawiania z ludźmi o zupełnie odrębnych poglądach, a jeśli w naszych etycznych wartościach są one nie do przyjęcia, wyrobić sobie umiejętność mądrego uzasadniania swoich racji. Oprócz demonstracji, petycji, protestów nie możemy też zapominać o pozytywnych działaniach, gdyż to one najbardziej przekonują do słuszności naszej drogi. W ten sposób można „przeciągnąć” na drugą stronę ludzi o odmiennych niż nasze poglądach, gdyż „po czynach ich poznacie”. Świetnym przykładem jest Jurek Owsiak – za jego słowami stoją właśnie czyny.

Wypracowanie nowych metod walki, skoro dotychczasowe zawiodły, jest wielkim wyzwaniem dla tej połowy społeczeństwa, która nie zgadza się z rządami obecnej władzy. Jak nauczyła nas historia, biblijne „oko za oko, ząb za ząb” nie działa – Sierpień’ 80 i jego wielkie przesłanie zwyciężyły dlatego, że szły drogą Nowego, a nie Starego Testamentu.

Z wielkim zainteresowaniem śledzę wystąpienia Rafała Trzaskowskiego. Chciałabym, żeby nowy ruch, który wokół niego się tworzy posiadał tę siłę, której dotychczas brakowało opozycji. Siłę, która pociągnie młodych, wzbudzi w nich ducha obywatelskiego, bo przecież to dla nich jest ta przyszła Polska. Mam nadzieję, że zapanuje wśród nich idea „nunch”i, której polska wersja stworzona w gorącym Sierpniu 80 zacznie odżywać w roku 2020, w 40. rocznicę Porozumień Sierpniowych. Sierpień’ 80 stworzył ogromny ruch obywatelski, którego nigdy w Polsce nie było. To on po wielu latach zmagań doprowadził do zwycięstwa. Nie wiadomo, ile lat walki czeka obecną opozycję. Może nie przypadkowo liczy ona 10 milionów (wyborcy Rafała Trzaskowskiego) – tyle samo, co tamta Wielka Solidarność?

Beata Gołembiowska

www.bgbooks.com.pl