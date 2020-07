Studia w Kanadzie – zmiany przepisów

Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella”

Rząd Kanady niezmordowanie pracuje modyfikując przepisy tak, aby zahamować i w końcu zastopować postęp koronawirusa. Oby tak się stało jak najprędzej, bowiem spustoszenie jest ogromne. Każdy kraj dostał w skórę pod każdym względem: zdrowotnym, ekonomicznym – każdym. Pandemia w końcu minie. Wtedy nastąpi – tak myślę – boom. Wtedy będzie warto być w Kanadzie!

Czy warto więc zainwestować w swoją przyszłość już teraz, w środku globalnej pandemii? Oczywiście!

Pomówmy o osobach, które myślą o studiach w Kanadzie, bowiem jest to jedna z dróg prowadzących w przyszłości do pobytu stałego w Kanadzie. Jak? Studia w Kanadzie – potem prawo do pracy w celu uzyskania kanadyjskiego doświadczenia – a następnie już prosta droga do uzyskania tzw. papierów. Jednakże takie właśnie plany wielu, wielu potencjalnych studentów zostały brutalnie zastopowane wybuchem pandemii: zamknięto szkoły, wstrzymano rozpatrywanie podań o wizy studenckie… o czym więc mówię? O tym, że rząd ciężko pracuje nad tym, aby pomóc. Modyfikuje istniejące do tej pory przepisy dopasowując je do sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy – wszyscy, bez wyjątku. W związku z tym minister imigracji Marco E.L. Mendicino 14 lipca 2020 wprowadził następujące zmiany jeżeli chodzi o wizy studenckie i przepisy obowiązujące w tym właśnie zakresie:

Nadchodzi jesień i nowy rok akedemcki – czas rozpoczęcia studiów. Do tej pory trzeba było posiadać w ręku list-aprobatę podania o wizę studencką, aby przyjechać do Kanady i zacząć studia: w klasie oczywiście, fizycznie przychodząc na zajęcia przez prawie cały okres studiów (dozwolone było tylko ostatni semestr studiować online). Tylko wtedy student kwalifikował się na otrzymanie prawa do pracy. Natomiast od dzisiaj możliwe jest, aby student, który tylko złożył kompletną aplikację o wizę studencką, mógł studiować w uczelni kanadyjskiej online. Będzie się on kwalifikował na prawo do pracy po ukończeniu studiów pod warunkiem, że co najmniej 50% studiów odbędzie fizycznie w Kanadzie. Tylko 50%.

Czyli – najważniejsze jest, aby już teraz, jak najszybciej, podjąć decyzję, zostać przyjętym na studia, przygotować i złożyć kompletną aplikację o wizę studencką (która będzie rozpatrzona tak szybko, jak to możliwe, jeżeli tylko aplikacja jest kompletna) – i w ten sposób rozpocząć swoją drogę w kierunku otrzymania pobytu stałego w Kanadzie. Teraz jest na to pora! Wystarczy uzyskać list-aprobatę i można rozpocząć studia online, a przyjechać do Kanady jak tylko to będzie możliwe i bezpieczne, aby je dokończyć. Oczywiście kluczową sprawą jest to, aby przygotować takie podanie o wizę studencką perfekcyjnie, aby w ostatecznym rozrachunku otrzymać wizę jak w końcu ostateczna decyzja zostanie podjęta.

Pełne oświadczenie ministra można przeczytać tutaj:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2020/07/minister-mendicino-announces-changes-to-facilitate-online-learning-for-international-students.html

Izabela Kowalewska

Konsultant Imigracyjny

Ważne: informacje zawarte w moich artykułach ważne są tylko w momencie pisania i mogą zmienić się bez uprzedzenia. Radzę zawsze traktować informacje tu zawarte tylko jako podstawado poszukania konkretnych, najnowszych informacji.

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tym cyklu nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Można do mnie dzwonić do biura: 416-414-2426, lub przesłać e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com

Od ponad 25 lat zajmuję się prawem imigracyjnym Kanady i pomagam w rozwikłaniu wielu kompleksowych problemów.

Moje biuro znajduje się w Mississaudze przy 90 Burnhamthorpe Road West, Suite 1400 (skrzyżowanie Burnhamthorpe i Hurontario). Telefon do mnie jest 416-414-2426, a e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com

Izabela Kowalewska jest czlonkiem ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) oraz (CAPIC) Canadian Association of Professional Immigration Consultants.