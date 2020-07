Wraca hokej! W sierpniu NHL, we wrześniu PHL

Sport na świecie „odmraża się” od maja, jednak kontynentem w tyle pod tym względem jest Ameryka Północna. To jednak się zmienia, bo do gry wrócili piłkarze z MLS, a już wkrótce to samo uczynią koszykarze NBA i hokeiści na lodzie z NHL.

Europa i Azja to dwa kontynenty, które najszybciej powróciły „do życia” w czasie pandemii, jeśli chodzi o sport, a przede wszystkim o piłkę nożną. To futbol jest najpopularniejszy na świecie i to właśnie rozgrywki piłkarskie powróciły jako pierwsze. Najpierw w Korei Południowej i na Wyspach Owczych, potem w Niemczech (Bundesliga), a potem w większości europejskich państw, w tym bardzo szybko w polskiej Ekstraklasie. Koronawirus rozprzestrzenił się po całym globie, a swoje „żniwo” długo i boleśnie zbiera w Stanach Zjednoczonych. Z tego powodu tamtejsze – bardzo popularne – rozgrywki hokeja na lodzie, futbolu amerykańskiego, soccera oraz baseballu zostały zawieszone, ale i długo nie było wiadomo kiedy i czy w ogóle zostaną wznowione. Fani sportu nie mogli oglądać meczów i kibicować swoim drużynom, co miało wpływ także na zakłady bukmacherskie i obstawianie wyników meczów. To jednak się zmienia i jeśli wszystko pójdzie po myśli organizatorów, to sierpień będzie zupełnie inny w porównaniu do poprzednich miesięcy.

Powroty NBA i MLS

Właśnie ligi koszykówki i piłki nożnej w USA najkonkretniej i mimo wszystko najszybciej wdrożyły plan powrotu do gry. Jeszcze w pierwszej dekadzie lipca wznowiono rozgrywki piłki nożnej. Drużyny Major League Soccer swoje mecze rozgrywają przy pustych trybunach. W końcu na swój debiut doczekał się Jarosław Niezgoda. Były napastnik warszawskiej Legii, który zimą przeniósł się z Ekstraklasy do MLS, wybierając ofertę Portland Tyber. Z powodu pandemii zmieniono jednak zasady rozgrywek. Dwa najlepsze zespoły z sześciu grup oraz cztery najlepsze zespoły z trzecich miejsc awansują do fazy play off turnieju, którego oficjalna nazwa brzmi: MLS is Back Tournament. Z kolei władze NBA rozważyły kilka scenariuszy powrotu. Ostatecznie zdecydowano się na Orlando na Florydzie, gdzie mieści się ogromny kompleks sportowo-rozrywkowy Disneya. Zawodnicy zostali tam skoszarowani i najpierw mają czas potrenować i przygotować się do wznowienia rozgrywek, co ma nastąpić 31 lipca. Koszykarze będą przechodzić testy, ale ci, którzy z różnych przyczyn nie czują się bezpiecznie mogli zrezygnować z udziału.

Play-off NHL na lodowiskach w Kanadzie

Taka sama zasada została wprowadzona w lidze hokeja na lodzie. Większość szczegółów, w tym datę wznowienia rozgrywek, ustalono dopiero 11 lipca. Wtedy bowiem władze NHL podpisały porozumienie z NHLPA, czyli związkiem zawodowym hokeistów. Jak więc będzie wyglądać powrót sezonu hokejowego? Mecze odbywać się będą w dwóch miastach i wybór padł na kanadyjskie miasta, tworzące historię tego sportu i ligi. Drużyny z Konferencji Wschodniej grać będą w Toronto, a ekipy Konferencji Zachodniej rywalizować będą w Edmonton. Do obu tych lokalizacji zawitają 24 drużyny, które zagrają w rozszerzonej fazie play off. Zespoły NHL grać będą przy pustych trybunach. Każdy klub, który zagra w Kanadzie zgłasza 52 osoby, w tym 31 hokeistów do tzw. strefy bezpieczeństwa. Każdy z wyżej wymienionej listy będzie regularnie przechodził testy na koronawirusa. Zespoły przygotowujące się do wznowienia sezonu mają już za sobą pierwszą serię testów. Wykonano 2618 testów i stwierdzono tylko dwa przypadki zakażenia. Jak informują amerykańskie media na co dzień zajmujące się NHL, przedłużony został o 4 lata układ zbiorowy pomiędzy ligą a klubami i zawodnikami.

A co z hokejem w Polsce?

No dobrze, skoro w USA sytuacja związana z pandemią jest poważniejsza niż w Polsce, to jak wygląda nad Wisłą sprawa z rozgrywkami hokeja na lodzie? W marcu anulowano sezon Polskiej Hokej Ligi. Po kilku tygodniach rozpoczęto przygotowania do rozpoczęcia nowego sezonu. Kluby do 31 maja miały czas złożyć dokumenty niezbędne do uzyskania licencji na grę w najwyższej klasie rozgrywkowej. W pierwszej kolejności pozwolenie na grę otrzymało dziewięć klubów. Do tego grona dołączyły kolejne dwie drużyny – STS Sanok oraz Zagłębie Sosnowiec. W sumie wystartować miało dwanaście drużyn w tym reprezentacja Polski do lat 23. Już wiadomo, że tak się nie stanie, bo zarząd KTH Krynica poinformował, że nie wystartuje w tym sezonie i powrót do PHL został odłożony w czasie. Co do samych rozgrywek, to prace nad terminarzem trwają, ale z tego co wiadomo rozgrywki PHL mają rozpocząć się 11 września 2020 roku. Fani hokeja na lodzie mogą się więc cieszyć, bo jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, od sierpnia czeka ich wiele meczów na żywo!

