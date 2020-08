Antysemityzm w prasie polonijnej – cz. 2. Co na to KPK i sam W. Magiera?

Sprawa tygodnika “Głos” wzbudziła ogromne oburzenie na świecie. Bulwersujący, skrajny antysemityzm w artykule zamieszczonym dwukrotnie (sic!) w kanadyjskim tygodniku, którego radaktorem naczelnym jest Wiesław Magiera, trafił do gazet nie tylko w Kanadzie, ale na świecie, stawiając nas, kanadyjskich Polaków w fatalnym świetle.

To już zresztą w ciągu zaledwie roku drugi taki przypadek w polonijnej prasie – pierwszy, latem 2019, dotyczył tygodnika “Goniec”, którego redaktorem naczelnym i wydawcą jest Andrzej Kumor. W obu przypadkach sprawa została skierowana przez organizację żydowską B’nai Brith na policję. Kumor został aresztowany i wypuszczony za ostrzeżeniem, a sprawa “Głosu” jest aktualnie badana.

Skarga B’nai Brith na policję i sprawa antysemityzmu w “Głosie” została opisana w artykule opublikowanym na pierwszej stronie jednego z trzech największych dzienników kanadyjskich “National Post” pt. “Canadian Polish-language newspaper blames COVID-19 on Jews in anti-Semitic tirade”. Artykuł ten, poza omówieniem artykułu z “Głosu”, wyjaśnia błąd, który został popełniony przez B’nai Brith i powielony przez “National Post” w pierwszej wersji artykułu: tygodnik “Głos” to nie ta sama gazeta co “Głos Polski”, która przez dziesięciolecia – do roku 2015 – była organem prasowym polonijnej organizacji Związek Narodowy Polski w Kanadzie. Popełnienie takiego błędu nie jest trudne, bo oba tygodniki wyglądają prawie identycznie, a jeszcze do czasu sprawy w Internecie było wiele elementów wspólnych (o czym pisze National Post, który sprostował błąd). I do tego łączy oba “Głosy” osoba redaktora naczelnego – Wiesława Magiery. Więcej o tym poniżej.

Kongres Polonii Kanadyjskiej (KPK) opublikował na swojej stronie internetowej oświadczenie w tej sprawie. Co ciekawe, poza jednym zdaniem poświęconym sprawie antysemickich treści w “Głosie” koncentruje się ono głównie na kwestii braku związku “Głosu” z organizacją Związek Narodowy Polski w Kanadzie:

Zadzwoniłam do p. Johna Tomczaka, Prezesa Zarządu Głównego Kongresu, podpisanego pod oświadczeniem, prosząc go o rozmowę, ale był bardzo zajęty i umówiliśmy się na telefon następnego dnia. Rano otrzymałam jednak od niego maila z informacją, że nie znajdzie dla mnie czasu i na ewentualne pytania może odpowiedzieć pisemnie. Wyrażając żal, że nie ma czasu na rozmowę bezpośrednią, wysłałam pytania i oto odpowiedzi, jakie od niego dostałam:

Gazeta: Dlaczego KPK nie wydał oświadczenia ustosunkowującego się do antysemickich treści publikowanych w “Gońcu”?

John Tomczak: KPK potępia wszelkie treści niezgodne z naszymi wartościami oraz prawem kanadyjskim. Ta sprawa, o której pani pisze została zgłoszona na policję do podjęcia przez nią stosownych działań.

Gazeta: Dlaczego oświadczenie ZG KPK odnosi się nie do skargi skierowanej przez B’nai Brith na policję, lecz tylko do artykułu w National Post?

John Tomczak: Ponieważ jest to sprawa zgłoszona na policję, organu odpowiedzialnego za przeprowadzenie stosownych działań prawnych. Nie leży to w zakresie naszego działania. Zdecydowanie potępiliśmy treść publikacji w “Gosie”, gdy tylko o niej dowiedzieliśmy się poprzez artykuł w “National Post”.

Gazeta: Wyraźnie bardzo istotne było dla KPK, aby oddzielić wydawany przez Wiesława Magierę “Głos” od “Głosu Polskiego”, który był organem Związku Narodowego Polskiego w Kanadzie i którego redaktorem naczelnym był przez wiele lat ten sam W. Magiera. Dlaczego nikt nie reagował na antysemickie treści, które ukazywały się w “Głosie Polskim” przed 2015 rokiem?

John Tomczak: Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, gdyż obecny ZG KPK działa od października 2018 r. Wiemy, że Związek Narodowy Polski w Kanadzie, członek KPK, zakończył współpracę z “Głosem Polskim” w 2015 r.

Gazeta: Jaka Pana zdaniem powinna być rola KPK w przypadkach, kiedy członkowie Polonii, którą KPK twierdzi, że reprezentuje, postępują niezgodnie z kanadyjskim prawem, wartościami i obyczajowością, narażając na szwank wizerunek tejże Polonii?

John Tomczak: KPK wiele razy zajęło stanowisko i wyraziło opinię w ważnych sprawach dotyczących obrony interesu i wizerunku Polonii kanadyjskiej, tak jak i w tym przypadku. Jednak Kongres nie jest w stanie być odpowiedzialny za opinie niezależnych mediów, organizacji polonijnych oraz indywidualnych osób w całej Kanadzie.

Oczywiście, gdybyśmy tę rozmowę odbyli osobiście, poprosiłabym o konkretną odpowiedź na moje pierwsze pytanie, bo ta nie wydaje się być wyjaśnieniem. Obie sprawy zostały skierowane na policję, więc to wyraźnie nie o to chodziło, a w sprawie “Gońca” upłynął rok i KPK nigdy nie wypowiedział się negatywnie o antysemickich treściach tam publikowanych. Tym razem, w sprawie “Głosu”, reacja była, ale czyżby nie dlatego przede wszystkim, żeby sprostować błąd?

Oto oświadczenie w tej sprawie organizacji Związek Narodowy Polski w Kanadzie.

Redaktor Magiera wyjaśnia

W najnowszym numerze “Głosu” (33) redaktor Magiera publikuje tekst, którego angielską wersję, jak pisze, wysłał do redakcji „National Post”, pt. “Nie jestem antysemitą, raczej odwrotnie” (sic!).

Tutaj mogą go Państwo przeczytać, na stronie 7:

GLOS numer 33/2020

Ja pozostawiam ten tekst red. Magiery bez komentarza, bo szczerze powiedziawszy opadły mi ręce, kiedy go przeczytałam. Jedynym argumentem, przekonującym mnie do tego, że nie jest, jak twierdzi, antysemitą, publikując w swojej gazecie takie teksty (i to już po rzekomym osobistym wycięciu z tego ostatniego pewnych fragmentów – to co tam musiało być w oryginale?!), jest podana przez niego informacja, że przecież używa technicznego wynalazku izraelskiego – aplikacji GPS-owej “Waze” (dla osób z małym poczuciem humoru: to dowcip).

“Głos” i “Głos Polski” – archiwa

Zmiana z “Głosu Polskiego” na “Głos” zaszła latem 2016 roku. Oto stopki redakcyjne ostatnego numeru pisma “Głos Polski” i pierwszego numeru pisma “Głos”:

Jak widać, nazwiska, adres, numer telefonu nie uległy zmianie.

Spójrzmy dalej, na najnowsze numery, aby sprawdzić, czy może po czterech latach ten bliski związek obu tygodników zniknął – otóż nie:

Na tej stronie dostępne są w wersji pdf wszystkie numery zarówno “Głosu”:

Rocznik 2020 – numery 1-33

Roczniki 2016 – 2019

jak i “Głosu Polskiego”, o którym to tygodniku w Wikipedii pod hasłem “Głos Polski” czytamy: “Od 2002 pismo oficjalnie określa się, jako organ ultra prawicowej polskiej orientacji politycznej”.

Roczniki 2012-2016

