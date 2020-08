Byliny zawsze modne

Z cyklu: Porady ogrodnicze Jana Ogrodnika z nieba

Obszerna grupa roślin wieloletnich nie wytwarza wcale zdrewniałych pędów tak jak drzewa albo krzewy. Mimo tego po przezimowaniu z ich korzeni odbijają się wiosną nowe zielone pędy. To te rośliny ogrodnicy nazywają bylinami. Korzyść z ich uprawy jest ogromna. Sadzi się je tylko raz, a cieszyć się nimi można w ogrodzie przez wiele kolejnych lat. Na dodatek właśnie wśród bylin można spotkać przeurocze kwiaty. Jako przykłady wymienić trzeba łubiny, irysy, maki czy ostróżki. Jest ich naprawdę dziesiątki. Przy artykule zamieszczony jest słowniczek najbardziej znanych roślin wieloletnich. Warto wiedzieć, że są też byliny, które wcale nie zdobią ogrodu swoimi kwiatami, a raczej interesującym pokrojem albo kolorem liści.

Przez setki lat byliny dominowały we wszystkich ogrodach. My znamy je doskonale z otoczenia rodzinnych chłopskich zagród. Wieloletnie ostróżki, albo maki stanowiły ich największą ozdobę. Dopiero początek dwudziestego wieku przyniósł na zachodzie modę na trawnik i rosnące na nim iglaki z rabatami pochodzących z południa roślin jednorocznych. Wówczas to byliny, czyli kwiaty wieloletnie zaczęto nazywać nawet “roślinami starej daty”. I oto nagle w historii ogrodowania wydarzyła się rzecz zaskakująca. Od kilkunastu lat byliny przeżywają swoisty renesans popularności. Z dnia na dzień coraz więcej miłośników ogrodów zakłada wokół swoich do mów rabaty obsadzone roślinami wieloletnimi. Trzeba bowiem przyznać, że w pewnym sensie ogród bylinowy góruje urodą nad trawnikiem oraz grządkami roślin jednorocznych. Te ostatnie bowiem wnoszą do ogrodu wyraźną monotonię. Na przykład pelargonie czy aksamitki posadzone wiosną kwitną nieprzerwanie tym samym kolorem, aż do późnej jesieni.

Tymczasem byliny zakwitają jedynie o określonej porze na stosunkowo krótki okres, od kilku dni do kilku tygodni. Aby zatem uzyskać trwały – obejmujący cały okres wegetacyjny efekt wizualny, w rabacie posadzić należy kilka, a nawet kilkanaście kwitnących w innych porach gatunków roślin. To oczywiście już nieco wyższa szkoła jazdy, ale i uzyskanych efektów naprawdę można pozazdrościć. Sadzonki bylin dostępne są wiosną w każdym ogrodniczym sklepie. Można je również przesadzać od znajomych we wrześniu.

Miejsce na rabatę bylinową wybieramy zawsze nasłonecznione, a gleba powinna być dobrze zdrenowana. Nic więc dziwnego w tym, że wielu ogrodników zakłada ogród bylinowy na środku ogrodu w tylnej jego części. Minimalna szerokość grządki wynosić powinna przynajmniej 120 cm. Umożliwi to posadzenie kilku różniących się wysokością roślin. Przyjąć należy przy tym zasadę, że rośliny wyższe sadzimy z tyłu, a niższe z przodu rabaty. Nie poleca się natomiast zakładania bylinowego ogrodu tam gdzie często przebywamy. Z bliskiej odległości po przekwitnięciu byliny nie prezentują się bowiem zbyt okazale.

Polsko-angielski słownik kwiatów bylinowych:

Dąbrówka – Ajuga

Dzwonek – Cantenbury Bells

Funkia – Hosta

Gęsiówka – Arabis

Goździk – Carnation, Diantus

Goździk bridaty – Sweet Williams

Kosaciec – Iris

Łubin – Lupin

Mak – Poppy

Malwa, Prawoślaz – Holly Hook

Nachyłek – Coreopsis

Naparstnica – Foxglove

Niezapominajka – Forget-Me-Not

Omieg – Doronicum

Orlik – Columbine

Ostróżka – Delphinium

Pełnik – Globe Flower

Pierwiosnek – Primrose

Piwonia – Peony

Płomyk – Phlox

Rogownica – Cerasium

Rojnik – Hens & Chickens

Tamułka – Astilbe

Ubiorek – Candytuft

Zawciąg – Arameria

Złocień – Prethrum, Shasta Daisy, Mums

Żagwin – Aubretia