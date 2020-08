Gotowe projekty na dom i garaż – czy warto się nimi zainteresować?

Zaprojektowanie i zbudowanie własnego domu to nie lada wyzwanie. Kosztuje nas ono zarówno wiele wysiłku, jak i pieniędzy, przez co nie dziwnym jest, że wkładamy w projekt całe serce. Co jednak zrobić, gdy nie jest nas stać lub nie chcemy wydawać kroci na indywidualny projekt od architekta? Czym są projekty gotowe i jak możemy je wykorzystać do stworzenia naszego własnego, przytulnego i ciepłego domu? Czy projekt gotowy dotyczy jedynie domu, czy może również innych elementów zagospodarowania działki?

Czym jest projekt gotowy? Dlaczego warto zdecydować się na projekt gotowy? Czy projekt gotowy można zmieniać? Projekt gotowy tylko dla domu?

Czym jest projekt gotowy?

Wiele osób, które planuje wybudować własnoręcznie swój dom staje przed trudnym wyborem – zdecydować się na już istniejące rozwiązania, czy zatrudnić architekta. Dotyczy to zarówno samego budynku jak i wystroju wnętrza, które może przyprawić nas o równie mocny ból głowy. Jeżeli chcemy sami próbować swoich sił, możemy szukać inspiracji w sieci, na przykład tutaj: https://kafeteria.pl/26954,dom-ktory-ulatwi-ci-zycie-pomysly-na-uzytkowy-rozklad-wnetrz#comments. W sytuacji, gdy poszukujemy naprawdę unikalnego designu nie pozostaje nam nic innego, jak zatrudnić profesjonalnego architekta. Natomiast jeżeli bardziej zależy nam na ograniczaniu budżetu na same projekty, z pomocą może przyjść tzw. projekt gotowy domu – opcja tańsza i sprawdzona, ale nie unikalna.

Dlaczego warto zdecydować się na projekt gotowy?

Gotowe projekty mają wiele zalet – są już wypróbowane przez innych, więc możemy mieć pewność że konstrukcja jest solidna, a wystrój wnętrz prezentuje się więcej niż dobrze. Z drugiej strony jest to również rozwiązanie bardzo budżetowe, ponieważ za taki projekt zapłacimy kilka, a czasem nawet kilkanaście razy mniej niż za autorski projekt z biura architekta, robiony wyłącznie dla nas i jedyny w swoim rodzaju. Szansa, że gdzieś powstanie podobny budynek oczywiście istnieje, jednak samych projektów jest tak dużo do wyboru, że raczej nie mamy na to wiele szans.

Czy projekt gotowy można zmieniać?

W przypadku konstrukcji samego budynku zdecydowanie lepszą opcją jest trzymanie się planów – dzięki temu mamy pewność, że wszystko zostanie zbudowane i zmontowane tak jak powinno, a budynek będzie w stanie spełnić wymagania techniczne niezbędne do jego odbioru. Jeżeli jednak planujemy dokonać zmian w wystroju, w zasadzie nic nas nie zatrzymuje – w końcu to nasz dom i to my mamy w pierwszej kolejności czuć się w nim, jak u siebie. Dodatkowo lekka nuta indywidualizmu zawsze sprawia, że – choć wybrany z listy gotowców – nasz dom zyska na unikalności i nabierze prawdziwie rodzinnego ciepła.

Projekt gotowy tylko dla domu?

Jak się okazuje gotowy plan możemy zakupić nie tylko dla naszego nowego domu. Projekt garażu to również popularny temat, szczególnie jeżeli potrzebujemy wersji na więcej niż jedno auto, lub na auto większe niż typowa osobówka. Dzięki gotowym planom zagospodarowania części na garaż możemy również łatwo wydzielić miejsce na inne niezbędne rzeczy, jak na przykład kącik majsterkowicza, półkę lub regał na wino czy małe pomieszczenie na rzeczy rzadko używane.

Projekty domów gotowych są bardzo wygodne i przede wszystkim pewne – kupując takie plany nie musimy martwić się o to, czy wykorzystane w nich rozwiązania będą na pewno działać. Do tego możemy również zdecydować się na projekt dla garażu czy nawet ogrodu, dzięki czemu cała działka zostanie wykorzystana w najlepszy możliwy sposób.