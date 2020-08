Być gejem w Polsce

Ten artykuł napisałam w 2015 roku, 5 lat temu. Jak jest teraz? Sami wiemy bardzo dobrze. LGBTQ2+ w Polsce w roku 2020 to obiekt ataków, agresji, nienawiści i kłamliwej propagandy. A przecież to nasze dzieci, przyjaciele, sąsiedzi. W kraju katolicyzmu – religii, która nawołuje do miłości bliźniego? Dzisiaj Polska jest na pierwszym miejscu listy najbardziej homofobicznych państw w Unii Europejskiej.

W moim wywiadzie poniżej imiona i nazwiska moich rozmówców zmieniłam dzisiaj na A.A. i B.B. Pięć lat temu oni sami zdecydowali, że nie chcą ukrywać się pod pseudonimami. Dzisiaj sytuacja jest zupełnie inna, więc to ja, bez pytania ich, zmieniam, bo zwyczajnie boję się o ich bezpieczeństwo. Usuwam też piękne zdjęcie dwóch roześmianych chłopaków, które zrobiłam im na plaży nad Wisłą, gdzie przeprowadziłam z nimi tę rozmowę…

W najbliższą sobotę przed Konsulatem RP w Toronto – reprezentantem obecnej Polski w naszym tolerancyjnym i otwartym dla wszystkich mieście Toronto – odbędzie się protest:

•••

W sobotę 13 czerwca w Warszawie odbyła się Parada Równości, która w Polsce jest znacznie spokojniejsza niż w Toronto, bo skupiona na zamanifestowaniu wszelkiej inności i apelowaniu o równość wszystkich ludzi, niezależnie od ich rasy, koloru skóry, kraju pochodzenia, orientacji seksualnej, sprawności fizycznej czy umysłowej. To sprawy, o które w Kanadzie nie trzeba już walczyć, stąd kanadyjskie parady równości to celebracja inności, uznawanej za normę i ochranianą prawem. W Polsce jednak te idee nadal pozostają postulatami.

Grupą, której niełatwo jest w Polsce, są homoseksualiści. Dzisiaj przedstawiam moją rozmowę na ten temat z młodymi i zakochanymi w sobie chłopakami – A.A. i B.B.. Są tacy sami jak wszyscy inteligentni, starannie wychowani młodzi ludzie w ich wieku – kochają swoje rodziny, są pełni radości i ciekawości świata, czytają, pasjonuje ich film, muzyka, podróże, troszczą się o swoich bliskich. Może jedno jest w nich nieco inne – są pełni empatii i otwartości, a sprawa równości ludzi jest w ich odczuciu kluczową kwestią społeczną.

Małgorzata P. Bonikowska: Od jak dawna jesteście parą?

A.A.: Od roku prawie. W lipcu będzie rok.

M.P.B.: Jak się poznaliście?

A.A.: Na portalu internetowym. Tak naprawdę to była jakaś taka dziwna historia bo już nie pamiętam który z nas napisał do drugiego pierwszy.

B.B.: To chyba byłem ja.

A.A.: Chyba tak, ale ja tak niespecjalnie miałem ochotę się spotykać po tych kilku wiadomościach, które wymieniliśmy (śmiech). Potem w którymś momencie okazało się, że jesteśmy obaj w Warszawie i stwierdziliśmy, że możemy się zobaczyć. Mieliśmy się zobaczyć na półtorej godziny, a spędziliśmy razem sześć godzin. Cały czas odjeżdżały mi kolejne pociągi, a miałem tego samego dnia wrócić. Pojechałem już absolutnie ostatnim, bo nie miałem żadnego innego transportu.

B.B.: Tak. To były trzy kawy i pięć spacerów.

M.P.B.: Co jest dla was najważniejsze w tym związku?

B.B.: Strasznie trudne pytanie.



M.P.B.: Co znaleźliście w sobie, na czym ta bliskość polega?

A.A.: Myślę, że to polega na przyjaźni w dużej mierze, to znaczy nie jesteśmy po prostu partnerami – jesteśmy też przyjaciółmi i to jest świetne. Myślę, że świetnie się rozumiemy; tak naprawdę często łapiemy się na tym, że lubimy dokładnie to same rzeczy, filmy, muzykę. Wychodzi jakaś płyta i okazuje się, że jedyne dwie piosenki, które lubimy z tej płyty, są akurat przypadkiem tymi samymi piosenkami z piętnastu.

B.B.: Poczucie bezpieczeństwa, zaufanie – to coś, czego wcześniej nie mogłem znaleźć.

M.P.B.: W którym momencie w waszym życiu poczuliście, że jesteście inni? Kiedy sobie to uświadomiliście z pełną absolutną jasnością?

B.B.: Pamiętam, że w mieszkaniu na pralce leżała gazeta gdzie była reklama perfum i tam było takich dwóch mężczyzn siłujących się na rękę. Pamiętam, że to bardzo na mnie zadziałało i to była taka pierwsza informacja.

M.P.B.: Ile miałeś wtedy lat?

B.B.: Około 6-7 lat. Super mega wcześnie.

M.P.B.: A ty, Eliaszu?

A.A.: U mnie tak naprawdę nie było takiego momentu mam wrażenie albo ja żadnego takiego nie pamiętam. Po prostu było zawsze tak, że podobali mi się chłopcy bardziej. Też pewnie miałem 7-8 lat. Wtedy jeszcze nawet nie sądziłem, że to może być coś innego – tak po prostu było i już. Potem się dopiero dowiedziałem, że to ma nazwę.

M.P.B.: Kiedy się dowiedziałeś, że “to ma nazwę”?

A.A.: Nie wiem, parę lat później – miałem może 11-12 lat. Dowiedziałem się, że to ma nazwę i że jednak jestem trochę inny niż moi koledzy. Ale nie było wcale jakiegoś takiego momentu zwiastowania, że nagle oto rzeczywiście jestem. Po prostu byłem taki od samego początku.

M.P.B.: Czy odkrycie albo uświadomienie sobie, że macie akurat taką orientację, było traumatycznym doświadczeniem w sensie “o rany boskie, jak ja sobie z tym wszystkim poradzę, nikomu nie mogę powiedzieć”?

B.B.: Wielu moich znajomych przechodziło przez to. Ja o dziwo myślę, że w ten sposób nie reagowałem, nie bałem się.

A.A.: Ja też nie nazwałbym tego traumatycznym wydarzeniem w moim życiu. Natomiast ja bardzo długo nie dokonałem comingoutu przed rodzicami – oni byli jedynymi osobami na świecie wokół mnie, które nie wiedziały. To wydarzyło się dosłownie kilka miesięcy temu. To zasługa Łukasza zresztą.

M.P.B.: Dlaczego?

A.A.: B. dał mi motywację do tego żeby to wreszcie zrobić. Po prostu i uznałem, że skoro jestem z kimś na poważnie, to moi rodzice też powinni o tym wiedzieć. Przynajmniej nie ma powodu żebym to ukrywał.

M.P.B.: Jak poszło?

A.A.: Moi rodzice są specyficznymi ludźmi, mam wrażenie. Poszło trochę dziwnie, inaczej niż się spodziewałem, ale generalnie w porządku. Mama oczywiście była na początku zestresowana, żeby użyć najlżejszego słowa. Potem trochę to trwało kiedy jeszcze przychodziły jej do głowy jakieś pytania, które zadawała co jakiś czas. Musiała to sobie ułożyć w głowie. Ale myślę, że ten proces układania w głowie już się zakończył. I tak naprawdę myślę, że nie jest im dalej do końca łatwo bo to było niedawno, ale chyba zrozumieli i tak naprawdę o to mi chodziło.

M.P.B.: A u ciebie, B.? Ile miałeś lat?

B.B.: U mnie było chyba znacznie łatwiej i dużo dawniej. Wydaje mi się że miałem 15-16 lat. Pierwsza z rodziny była mama. Powiedziałem jej przy kawie. Spotkaliśmy się w centrum handlowym. Akurat wtedy mieliśmy taki zwyczaj, że spotykaliśmy się raz w tygodniu – już wtedy mieszkałem z tatą. Mama się zapytała dlaczego jestem smutny, no i zaczęła wymieniać różne powody, dla których mógłbym być smutny. Tych powodów było ze sto i ostatni był taki czy się pokłóciłem już nie z dziewczyną tylko z chłopakiem właśnie. Powiedziałem, że tak. Reakcją był płacz ale natychmiast wyjaśniła, że tylko dlatego, że się martwi o mnie, że mi ktoś coś złego zrobi. Ale poszło mimo wszystko bardzo łagodnie. To było wzruszające spotkanie.

M.P.B.: Ale to nie koniec rodziny…

B.B.: Z tatą to było kilka miesięcy później, wydaje mi się. Scenariusz był podobny tylko nie było płaczu – tata natychmiast mnie przytulił, zareagował fantastycznie, naturalnie, tak jak bym powiedział, że wyprowadziłem psa na spacer.

M.P.B.: Czy w waszym środowisku, bo na pewno macie masę znajomych, którzy są w podobnej sytuacji, jest to typowe, że tak właśnie w sumie bezproblemowo ich rodziny sobie radzą z prawdą?

A.A.: Myślę, że w ogóle nie ma czegoś takiego jak typowa sytuacja mimo wszystko. Mam sporo znajomych, u których to przebiegło podobnie, w miarę bezproblemowo, powiedzmy. Z płaczem często, ale bez komplikacji dalszych. Ale mam też znajomych, których rodzice nasłali potem na nich na przykład Urząd Skarbowy. Rodzice uznali, że to jest najlepsza metoda żeby skłócić dzieci z partnerami. Naprawdę sytuacje są bardzo różne. Niektóre są dosyć dramatyczne, a niektóre komiczne.

B.B.: Na przykład nasza wspólna koleżanka była przekupywana przez rodziców perspektywą nowego telewizora. Powiedzieli, że kupią jej nowy telewizor jeśli się zmieni. Sytuacje są bardzo różne.

M.P.B.: Czy homoseksualizm jest wrodzony i po prostu tak jest?

B.B. i E.R.: Uważamy, że tak, oczywiście, że tak.

M.P.B.: Gdyby wszyscy to zrozumieli, to chyba w ogóle nie byłoby problemu, bo jeśli człowiek taki się urodził, to jest to wrodzona skłonność, tak jak na przykład jest w przypadku ludzi leworęcznych. Ludzie są różni pod wieloma względami.

A.A.: Ja myślę, że nawet gdyby to nie było wrodzone też nie powinno być to problemem. Ja nie widzę problemu i powodu, dla którego miałby być to problem, niezależnie od tego czy to jest genetyczne czy nabyte. Jest to po prostu tak naprawdę sprawa między dwojgiem ludzi. Jeśli chodzi o postulaty w sprawie związków partnerskich, nie chodzi o to tylko, żeby nadać prawa związkom homoseksualnym. Tak naprawdę w związkach partnerskich też chodzi o umożliwienie dwóm osobom dbania o siebie nawzajem. To zagadnienie znacznie szersze.

B.B.: I równość, której się ludzie boją.

A.A.: To nawet nie musi dotyczyć związków homoseksualnych ale i heteroseksualnych jak najbardziej – to mogą być nawet siostry, które o siebie dbają. To też jest jeden z odcieni związków partnerskich. I tak naprawdę chodzi właśnie o tę równość. Myślę, że niezależnie od tego, czy jest to wrodzone czy nie, po prostu potrzebna jest równość.

M.P.B.: Jak się żyje będąc otwarcie gejem w Polsce?

A.A.: Różnie. Zależy od tego w jakim środowisku się przebywa.

M.P.B.: A w miejscu pracy? Tam gdzie ty pracujesz, A., czy jesteś otwarcie homoseksualny?

A.A.: Tak, jestem. To znaczy nie doszło do jakiegoś spotkania, na którym dokonałem ogłoszenia. Natomiast moi współpracownicy wszyscy oczywiście o tym wiedzą. Zresztą pozdrawiają czasem Łukasza. Więc to akurat przebiegło dosyć w porządku natomiast wiem też, że co najmniej dwoje z moich współpracowników ma z tym jakiś problem. Wiedzą jednak, że jest to rzecz, o której nie mogą tak do końca mówić otwarcie. Pewnie też do końca nie umieją tego nawet ubrać w słowa. Wiem jednak, że są takie miejsca pracy, w których jest inaczej, więc wydaje mi się, że jestem w dobrej sytuacji.

M.P.B.: W twoim przypadku, B., to jest inna trochę sytuacja bo nie pracujesz tylko studiujesz. Jak to wygląda na studiach?

B.B.: Na studiach nikt mi nigdy nie dał odczuć, że jestem jakiś gorszy. W liceum nigdy to nie było powiedziane tak dosłownie, było to trochę ukryte więc też nigdy nie doświadczyłem ostracyzmu.

M.P.B.: Czy jesteście za adopcją dzieci przez pary homoseksualne? To kwestia, która budzi duży protest i opory.

A.A. i B.B.: Absolutnie tak.

M.P.B.: A jak wygląda sprawa z Kościołem, który się jawi jako bardzo mocna siła polityczna w Polsce? Czy u osób wierzących, chodzących do kościoła, ale osób o orientacji homoseskualnej występuje jakby rozdwojenie jaźni?

B.B.: Ja myślę, że Kościół ma obsesję na temat seksualności w ogóle, nie tylko jeśli chodzi o orientację seksualną. Sądzę, że wierni myślą na ten temat trochę inaczej niż Episkopat i rzeczywiście żyją trochę w rozdwojeniu jaźni. Rzeczywiście, Kościół wstrzymuje postęp wpływając na politykę. Politycy są też bardziej konserwatywni, bardziej katoliccy niż społeczeństwo i wstrzymują ten postęp. Myślę, że wielu ludzi chodzi do kościoła raz w tygodniu albo nawet raz w roku na pasterkę i też nazywają się katolikami, mają zresztą do tego prawo, ale wcale nie słuchają głosu Episkopatu tak gorliwie.

M.P.B.: Jak jest z publicznym okazywaniem uczuć?

B.B.: Nie jesteśmy tego fanami. To nie jest ta rzecz, która jest mi najbardziej potrzebna.

M.P.B.: Czy widzicie czasami te spojrzenia, kiedy trzymacie się za rękę czy też z waszych zachowań wynika, że jesteście gejami?

B.B.: Oczywiście, są spojrzenia, albo czasami się ktoś odwraca na nasz widok. Widziałem, że parę osób gdy byliśmy na plaży nad Wisłą uciekało, to się akurat często zdarza. Myślę, że generalnie dużo się zmieniło, ale bycie gejem nad Wisłą nie jest szczególnie przyjemną sprawą. To nie jest tak, że w ogóle osoby inne pod jakimkolwiek względem czują się w Polsce świetnie. Polska jest pod tym względem dość opresyjna. Ja sam czuję, że polska opresyjność nie szanuje wciąż inności, tak generalnie. To się jednak zmienia i to bardzo dobrze.

M.P.B.: Mamy jasność jak jest w Warszawie. Ale jak jest w różnych innych miejscach w Polsce, w których bywacie, w mniejszych miejscowościach?

B.B.: Bywamy np. w Żyrardowie, ale Polski specjalnie nie znamy, lepiej nam wyjechać za granicę.

M.P.B.: A jakie są najbardziej niesprawiedliwe i bolesne stereotypy, które się wiążą z tą tematyką, z którymi ciągle trzeba walczyć? Warszawska parada równości miała charakter obrony nie tylko mniejszości seksualnych ale w ogóle równości. Czy polskie społeczeństwo jest gotowe na to wszystko?

A.A.: Ja akurat nie mieszkam w Warszawie tylko w Łodzi i myślę, że Warszawa jest gotowa, ale Łódź nie. Myślę, że Warszawa jest szczególnym przypadkiem. Natomiast sądzę, że gdyby zapytać wszystkich Polaków czy są za związkami partnerskimi, wszystko jedno czy między osobami homoseksualnymi, to myślę, że społeczeństwo powiedziałoby, że tak.

M.P.B.: Tak sądzisz?

A.A.: Uważam, że mimo wszystko tak. A jeżeli nie w tym roku, to na przykład za dwa lata. Zmiany zachodzą szybko. Natomiast Warszawa jest wciąż trochę innym miastem.

B.B.: Można zaobserwować trend zmian w lepszą stronę. Na tegorocznej paradzie równości grupa narodowców była znacznie mniejsza niż na paradzie 4 lata temu. W tym roku to było ze 20 osób, dwie czy trzy grupki.

A.A.: Jedna była trochę większa ale rzeczywiście było ich naprawdę mało.

M.P.B.: Czyli społeczeństwo się edukuje?

A.A.: Myślę że tak. Wolniej niż bym chciał ale myślę, że tak. Trudno przewidzieć co się wydarzy w przyszłości, ale przypuszczam, że obrona równości ludzi idzie w dobrą stronę. Widzę, że Polska w ogóle się europeizuje.

•••

A. i B. nie narzucają nikomu swojego stylu życia. Chcą tylko żyć w kraju, gdzie oni i inni “inni” – imigranci, ludzie innych ras, partnerzy żyjący w wolnych związkach, wyznawcy innych religii, ludzie niepełnosprawni umysłowo i fizycznie – czuli się bezpieczni i akceptowani. Czy to tak wiele w XXI wieku?

•••

Rozmowa z premier Ontario Kathleen Wynne, pierwszą kobietą na stanowisku premiera Ontario, otwarcie homoseksualną.