Jak stworzyć profesjonalne CV?

Dlaczego nikt nie odpowiada na nasze CV? Powodem nie zawsze jest brak odpowiedniego doświadczenia. Niekiedy winowajcą jest forma aplikacji. Wygląd CV jest równie ważny, jak jego zawartość. To właśnie ono decyduje w pierwszej chwili o opinii rekrutera. Jak zatem przygotować profesjonalną aplikację, aby wzmocnić swoje szanse u potencjalnego pracodawcy?

1. Nowoczesne CV, czyli jakie?

2. Zainteresowania – dlaczego nie warto ich pomijać?

3. CV z szablonu czy wykonane ręcznie?

Nowoczesne CV, czyli jakie?

Jak powinno wyglądać CV w 2020 roku? Przede wszystkim nowocześnie, o czym dowiemy się na stronie Pracuj. Liczy się bowiem nie tylko to, co sobą reprezentujemy, ale także jak to przedstawiamy. CV zaś jest dokumentem, który ma porwać rekrutera nie tylko ze względu na treść, ale również formę.

Warto zatem nie zapomnieć o najważniejszych elementach, jakie powinny być zawarte w naszym CV. Edukacja, doświadczenie czy dane personalne to nie wszystko, o czym warto pomyśleć. Nasza aplikacja może być dodatkowo wyróżniona poprzez podsumowanie zawodowe, które umieszczamy w widocznym miejscu na przykład przy naszym nazwisku. Powinno one składać się z kilku zdań, które będą opisywały naszą osobę przez pryzmat stanowiska, o które się ubiegamy. Podsumowanie pozwoli rekruterowi na szybsze wyciągnięcie wniosków oraz informacji, które mogą być korzystne dla firmy.

Zainteresowania – dlaczego nie warto ich pomijać?

Uzupełniając swoje CV, niekiedy pomijamy lub nie przykładamy wystarczająco dużej wagi do sekcji Zainteresowania. Jak przekonuje o tym BusinessInsider, jest to dość poważny błąd, który negatywnie wpłynie na odbiór naszej aplikacji. Brak uzupełnionych zainteresowań nie pozwoli rektruterowi bliżej nas poznać, z kolei skłamanie w nich może szybko wyjść na jaw w trakcie rozmowy rekrutacyjnej.

Tylko wyobraźmy sobie taki scenariusz, w którym wpisujemy w pole zainteresowań sztuka nowoczesna tylko dlatego, że spodobał nam się dokument poświęcony temu etapowi w malarstwie. W trakcie rozmowy rekrutacyjnej natomiast rekruter okazuje się absolwentem ASP i zagaduje nas o naszą opinię dotycząca Kazimierza Malewicza, którego kojarzymy tylko z Czarnego obrazu na białym tle. Nasze kłamstwo szybko wyjdzie na jaw.

Co zatem wpisywać w to pole? Przede wszystkim rzeczy zgodne z prawdą. Unikajmy takich obszarów, w których nie czujemy się pewni i skupmy się na tym, co rzeczywiście nas interesuje. Jeśli będzie to wspinaczka górska – wpiszmy ją. Profesjonalny rekruter uzna nas dzięki temu za osoby odpowiedzialne i odważne, co może być bardzo ważne w naszej nowej pracy.

CV z szablonu czy wykonane ręcznie?

Przy obecnych możliwościach, jakie oferuje nam CV-maker, nierozsądne byłoby skupienie się tylko na standardowym, pustym szablonie z Worda i innych programów. Rekruter oceni nasze CV w kilka sekund. Brzmi to dość tragicznie, ale niestety jest to w naszej naturze. Nie potrzeba wiele czasu, aby w umyśle pojawił się osąd na temat drugiej osoby. Dotyczy to wszystkich sytuacji życiowych, nie tylko wyboru CV.

Z tego powodu powinniśmy jeszcze większą uwagę poświęcić temu, jak wygląda nasze CV. Wiadomo, chcemy, aby bił z niego profesjonalizm. W końcu to my jesteśmy najlepszymi kandydatami na to stanowisku. Tak się nie stanie, kiedy nasza aplikacja będzie w nieładzie lub nie będzie czytelna. Nikt nie będzie poświęcał czasu na interpretację naszego dokumentu, jeśli wprost nie przedstawimy tego, co potrafimy.

Szablony CV wydają się najlepszym rozwiązaniem. Dzięki nim możemy w przejrzysty sposób przedstawić poszczególne sekcje jak doświadczenie czy wykształcenie. Jednocześnie nie musimy się już martwić o rozjeżdżanie się tekstu, co niestety towarzyszy nierzadko dokumentom wykonywanym samodzielnie. Dodatkowo mamy do wyboru różne motywy graficzne. Pamiętamy, aby CV było jak najbardziej wyraźne. Nie jest to zatem miejsce na pstrokate tło czy nieczytelną czcionkę. Niekiedy prostotą wyrazimy więcej.