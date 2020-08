Jaki kredyt zaciągnąć na mieszkanie?

Chociaż eksperci rynku nieruchomości potwierdzają, że coraz więcej Polaków nabywa mieszkania za gotówkę, to nadal nie brakuje potrzebujących, którzy starają się o zewnętrzne wsparcie finansowe. Jedną z opcji udostępniają banki komercyjne działające na terenie naszego kraju. To one oferują kredyt na wysokie kwoty, którego spłata przebiega w długim okresie. Mowa o kredycie hipotecznym. Jeśli i Ty chcesz cieszyć się własnym “M”, ale nie stać Cię na taką inwestycję z własnych oszczędności, dowiedz się więcej o tego rodzaju zobowiązaniach.

Chociaż eksperci rynku nieruchomości potwierdzają, że coraz więcej Polaków nabywa mieszkania za gotówkę, to nadal nie brakuje potrzebujących, którzy starają się o zewnętrzne wsparcie finansowe. Jedną z opcji udostępniają banki komercyjne działające na terenie naszego kraju. To one oferują kredyt na wysokie kwoty, którego spłata przebiega w długim okresie. Mowa o kredycie hipotecznym. Jeśli i Ty chcesz cieszyć się własnym “M”, ale nie stać Cię na taką inwestycję z własnych oszczędności, dowiedz się więcej o tego rodzaju zobowiązaniach.

Czym jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny to jeden z kredytów celowych. To zobowiązanie, które zaciągane jest właśnie w celu nabycia nieruchomości. Za środki pozyskane od banku, kredytobiorca może nabyć nie tylko mieszkanie, ale zgodnie z indywidualnymi potrzebami wybudować dom albo kupić lokal usługowy.

Kredyt hipoteczny cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a banki coraz częściej uznają swoich klientów za wiarygodnych. Okazuje się jednak, że jest to również kredyt obarczony ogromnym ryzykiem, więc instytucje bankowe nakładają sporo ograniczeń oraz warunków, jakie klient musi spełnić. Sama procedura zaciągania kredytu hipotecznego może więc trwać nawet kilka miesięcy. Nadal pozostaje to jednak najpopularniejszy rodzaj finansowego wsparcia w celu nabycia nieruchomości na rynku Polskim.

Kredyt na dowolny cel

Polacy, którzy marzą o własnym “M” bardzo często rozważają różne opcje otrzymania finansowego wsparcia. Przecież kredyt hipoteczny nie jest jedynym produktem w celu otrzymania środków na nieruchomość. Najwięcej mieszkańców naszego kraju zaciąga kredyt na dowolny cel. Ten wiąże się z większą swobodą wydatkowania uzyskanych pieniędzy, bo bank zupełnie nie ingeruje w cel zdobywania tego produktu. Czy jednak tak ogromna popularność kredytu na dowolny cel wskazuje, iż Polacy zaciągają go właśnie na zakup mieszkania? Okazuje się, że nie. Kredyt na dowolny cel można zaciągnąć na niższe kwoty oraz krótszy czas spłaty comiesięcznych rat. Nie zawsze środki te wystarczają na zakup “czterech kątów”. Co ważne, statystyki jednoznacznie wskazują, że kredyt na dowolny cel zaciągany jest nie tyle na zakup mieszkania, ile na przykład na jego remont, wykończenie albo umeblowanie. Przy odpowiedniej zdolności kredytowej kredyt na dowolny cel może być też doskonałą opcją na zdobycie środków na tzw. wkład własny, który w przypadku kredytu hipotecznego jest czynnikiem obowiązkowym.

Kiedy kredyt hipoteczny jest bardziej opłacalny?

Kredyt hipoteczny oferowany jest nie tylko na preferencyjnych warunkach, ale jest to tak naprawdę jedyne zobowiązanie, którego wysoka wartość pozwala realizować zakup nieruchomości. To rozwiązanie opłacalne, jeśli kredytobiorca posiada środki jedynie na wkład własny – to obecnie minimum 20% wartości zobowiązania, ale nie ma więcej oszczędności.

Kredyt na dowolny cel może być lepszą opcją, jeśli inwestor posiada większy zasób pieniędzy, a finansowe wsparcie ma być dla niego jedynie dodatkiem lub mniejszą częścią środków niezbędnych na zakup mieszkania.

Ograniczenia, jakie wykazuje kredyt hipoteczny

Kredytobiorcy, którzy starają się o kredyt hipoteczny, muszą być świadomi konieczności spełnienia określonych warunków. W ich przypadku przede wszystkim sprawdzana jest zdolność kredytowa, która sprawia, że klient staje się wiarygodny i wypłacalny. Tylko wtedy kredyt hipoteczny może być udzielony.

W skład zdolności kredytowej wchodzi wysokość generowanych co miesiąc dochodów, ale istotne jest również źródło zarobków. Co więcej, wliczane są koszty zobowiązań czy utrzymania gospodarstwa domowego, weryfikowana zostaje też historia kredytowa. Ta pokazuje nie tylko wartość posiadanych już zobowiązań kredytowych i pozabankowych, ale również zachowania względem ich spłaty. Jeśli przyszły klient banku spłaca raty po terminie albo w ogóle zalega z płatnościami, raczej ma niewielkie szanse na otrzymanie kredytu hipotecznego.

Konieczne jest też wniesienie wkładu własnego, zgodnie z tzw. Rekomendacją S dzisiaj jest to minimum 20% wartości zaciąganego zobowiązania. Wkład własny może zostać wykazany w środkach pieniężnych, ale też lokacie bankowej, oszczędnościach na koncie oszczędnościowym, instrumentach inwestycyjnych, IKE, IKZE albo w postaci zabezpieczenia hipoteki innej nieruchomości, której właścicielem jest kredytobiorca ubiegający się o kredyt hipoteczny.

Jak wybrać najlepszy wsparcie finansowe?

Okazuje się, że banki stosują różną politykę kredytową i oferują inne warunki tego typu zobowiązań. Właśnie dlatego, by wybrać kredyt hipoteczny spełniający indywidualne potrzeby oraz oczekiwania, konieczne staje się porównanie co najmniej kilku propozycji. Co więcej, kredytobiorca może jednocześnie złożyć kilka wniosków kredytowych do różnych banków, by sprawdzić konkretną ofertę. W tym celu świetnie sprawdzą się kalkulatory kredytowe oraz rankingi. Takie zestawienia pokazują różnicę w najważniejszych kryteriach, jakie oferuje każda instytucja bankowa.